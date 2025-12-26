Accident rutier în județul Constanța cu șapte persoane implicate, una inconștientă și încarcerată. A intervenit și elicopterul SMURD

Două autoturisme s-au ciocnit vineri pe DN 2A, la intersecția cu DJ 223, în zona Hanul Morilor, în județul Constanța. În urma impactului, șapte persoane au fost rănite, una dintre victime fiind găsită inconștientă și încarcerată.

Conform primelor date, în accident ar fi fost implicată și o familie de medici din Contanța. Pe pagina de Facebook, Sorina Ispas, medic specialist Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, a postat un mesaj în urmă cu scurt timp: „Suntem în viață. Doamne Ajută!”, relatează Ziarul Amprenta.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, pompierii au fost alertați cu privire la producerea accidentului și au intervenit de urgență la fața locului.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, autospeciala pentru transport victime multiple, două echipaje SMURD, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, precum și elicopterul SMURD.

Echipajele de intervenție au acționat pentru descarcerarea victimei inconștiente și acordarea primului ajutor medical celorlalte persoane implicate în accident.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 2A Ovidiu-Țăndărei, între localitățile Hârșova și Stupina, județul Constanța, a avut loc o coliziune între două autovehicule.