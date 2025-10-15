Hamas a predat Israelului un trup care nu aparține niciunui ostatic, susține IDF

Un trup neînsuflețit returnat Israelului de Hamas, ca parte a acordului de încetare a focului negociat de președintele Donald Trump, nu aparține niciunuia dintre ostatici, a anunțat miercuri Armata israeliană (IDF).

„În urma finalizării examinării la Institutul Național de Medicină Legală, al patrulea corp predat Israelului de Hamas nu corespunde niciunuia dintre ostatici”, a transmis IDF, citat de NBC News.

Corpurile lui Tamir Nimrodi, 20 de ani, Eitan Levy, 53 de ani, și Uriel Baruch, 35 de ani, au făcut parte din cel mai recent transfer al Hamas de marți, a anunțat Forumul Familiilor Ostaticilor, după ce alte patru cadavre au fost predate luni.

Până acum, șapte corpuri ale unor ostatici au fost confirmate ca fiind returnate din Gaza, dintr-un total de 28 de morți despre care se credea că se mai află în enclavă. Aripa militară a Hamas a afirmat că alte două corpuri vor fi predate miercuri seară.

„Hamas este obligat să depună toate eforturile necesare pentru a returna ostaticii decedați”, a adăugat IDF. Hamas nu a comentat imediat declarațiile Israelului.

Hamas și Crucea Roșie au afirmat că recuperarea ostaticilor uciși este o provocare din cauza distrugerilor masive din Gaza — un fapt recunoscut în timpul negocierilor pentru încetarea focului și schimbul de ostatici-prizonieri.

Duminică, un oficial militar israelian a spus că, dacă toate corpurile ostaticilor nu vor fi predate până la termenul limită de luni, va fi constituită o unitate specială desemnată pentru recuperarea corpurilor, care va acționa pentru a le aduce înapoi.

Informația a venit în contextul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Hamas trebuie să se dezarmeze sau să se confrunte cu reluarea acțiunilor militare, pe fondul relatărilor despre violențe pe străzile din Gaza, în timp ce persistă confuzia cu privire la faptul dacă ajutorul convenit de Israel ajunge efectiv în enclavă.

„În primul rând, Hamas trebuie să renunțe la arme”, a declarat Netanyahu pentru CBS News marți. „Și, în al doilea rând, vrei să te asiguri că nu există fabrici de arme în interiorul Gazei. Să nu existe trafic de arme în Gaza. Asta înseamnă demilitarizare.”

Trump, al cărui plan prevedea dezarmarea Hamas, a susținut poziția lui Netanyahu.

„Se vor dezarma, pentru că au spus că se vor dezarma, iar dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi”, le-a spus Trump reporterilor. „Și se va întâmpla rapid și, poate, violent.”

Comandamentul Central al SUA a îndemnat miercuri Hamas să „suspende violența” și să respecte fără întârziere planul de pace în 20 de puncte al lui Trump, prin „dezmilitarizare imediată”.

„Aceasta este o oportunitate istorică pentru pace”, a spus într-o declarație comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper. „Hamas ar trebui să o valorifice renunțând complet la luptă.”

Tot miercuri, Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat că 45 de palestinieni decedați, aflați în custodia Israelului, au fost returnați în Gaza, ridicând numărul total al corpurilor primite la 90.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat că a facilitat returnarea rămășițelor umane ca intermediar neutru.

„Autoritățile locale de sănătate și medicină legală sunt responsabile pentru identificarea rămășițelor, iar CICR oferă îndrumare tehnică atunci când este necesar”, a precizat organizația într-un comunicat.

Eliberarea lentă de către Hamas a corpurilor ostaticilor a generat temeri că Israelul ar putea restricționa ajutorul umanitar până la returnarea tuturor rămășițelor.

Aproape 70.000 de palestinieni au fost uciși de forțele israeliene, potrivit oficialilor din domeniul sănătății palestinieni, de la atacurile teroriste conduse de Hamas pe 7 octombrie 2023, care au ucis 1.200 de persoane și au dus la răpirea a circa 250 de persoane.

Majoritatea clădirilor din enclavă au fost avariate sau distruse, iar marea majoritate a populației trăiește fără acces adecvat la hrană, adăpost și îngrijiri medicale. În august a fost declarată foamete în unele părți ale enclavei.

Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat peste 700 de decese de la anunțarea încetării focului săptămâna trecută, „ca urmare a agresiunii israeliene.”