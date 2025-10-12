Hamas anunță că eliberarea celor 48 de ostatici din Gaza va începe curând: „Schimbul de prizonieri este așteptat să înceapă luni dimineață”

Un oficial de rang înalt al mișcării Hamas a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că eliberarea celor 48 de ostatici deținuți în Fâşia Gaza va începe luni dimineață, în conformitate cu acordul de încetare a focului semnat recent între Hamas şi Israel.

„În conformitate cu acordul semnat, schimbul de prizonieri este aşteptat să înceapă luni dimineaţă, aşa cum s-a convenit, şi nu există noi evoluţii în această privinţă”, a declarat Osama Hamdan, unul dintre liderii Hamas, pentru AFP, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, cei 48 de ostatici — majoritatea cetăţeni israelieni — urmează să fie eliberaţi în cadrul primei etape a acordului, mediat de Statele Unite. În schimb, Israelul va elibera aproximativ 2.000 de deţinuţi palestinieni din închisorile sale.

Acordul de încetare a focului a fost negociat cu sprijinul Washingtonului. Anunțul vine într-un moment critic, la mai bine de șase luni după eșecul precedentului armistițiu. De atunci, conflictul a continuat cu o intensitate devastatoare: peste 68.000 de morți în Gaza, majoritatea civili, potrivit datelor autorităților sanitare locale.

În stilul său caracteristic, Trump promite „eliberarea tuturor ostaticilor în curând” și „o retragere israeliană spre o linie agreată”, pași care ar deschide calea către „o pace puternică, durabilă și eternă”. Dar în spatele acestor formule grandioase se află un proces de negociere fragil, încă în desfășurare, care riscă să se prăbușească în orice moment.