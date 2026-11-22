Procurorii și polițiștii din Suceava au deschis o anchetă pentru omor în unui adolescent de 17 ani care a murit după ce a fost lovit de un autoturism în localitatea Stroiești. Autoritățile efectuează expertize și experimente judiciare, pe fondul suspiciunilor că impactul ar fi fost provocat intenționat de fiul unui om politic local.

Foto: Lucian a fost condus pe ultimul drum de familie și prieteni



Adolescentul se afla pe un moped când a fost izbit violent de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, despre care presa locală a relatat că este fiul unui politician local. Anchetatorii analizează ipoteza că tragedia ar fi fost consecința unei presupuse șicanări în trafic: șoferul ar fi urmărit un alt tânăr cu care ar fi avut un conflict, însă l-ar fi spulberat pe adolescent potrivit News.ro.



Evenimentul rutier a avut loc pe 8 noiembrie în localitatea Stroiești. Victima a murit după mai multe zile de spitalizare.

Suspectul este cercetat în libertate.

Pocurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și polițiștii suceveni au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

„Elemente atipice”

Anchetatorii au precizat că, având în vedere existența unor „elemente atipice”, au fost dispuse „expertize tehnice, experimente judiciare şi alte activităţi specifice” pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Autoritățile explică faptul că rezultatele acestor proceduri trebuie să asigure un „probatoriu concret şi de netăgăduit”, care să permită adoptarea unor măsuri procesuale conforme cu legea.

Comunicatul vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora impactul ar fi fost provocat intenționat, existând inclusiv ipoteza că șoferul ar fi confundat victima cu o altă persoană.

În mesajul transmis public, procurorii și polițiștii arată că sunt conștienți de impactul social al cazului și susțin că au fost luate „toate măsurile adecvate” pentru clarificarea situației.

Totodată, autoritățile solicită răbdare până la finalizarea verificărilor și cer publicului să permită desfășurarea investigației.

„Facem apel la acordarea spaţiului temporal necesar prezentării unui material probatoriu consistent şi a unei concluzii procesuale temeinice şi legale”, transmit anchetatorii.

Instituțiile implicate au adresat un apel și către comunitatea locală, cerând ca opiniile și eventualele manifestații publice să fie exprimate cu respectarea cadrului legal.

Cazul a stârnit numeroase reacții în comunitate și în rândul motocicliștilor, după apariția unor imagini de supraveghere care, potrivit relatărilor din presa locală, ridică semne de întrebare cu privire la modul în care s-a produs impactul. Adolescentul a murit după mai multe zile de spitalizare, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă a fost vorba despre un accident sau despre o faptă comisă cu intenție.