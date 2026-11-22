România are de peste un an o lege care permite doborârea dronelor intrate neautorizat în spațiul aerian, dar instituțiile responsabile nu au stabilit nici până acum regulile de cooperare și intervenție. În timp ce autoritățile române întârzie aplicarea legii, alte state europene investesc miliarde în sisteme de detectare și neutralizare a dronelor. Experții avertizează că miza nu este doar tehnologia, ci și capacitatea instituțiilor de a acționa coordonat atunci când apare o amenințare.

Mecanismul de cooperare împotriva dronelor nu este finalizat Foto: arhivă

România are din 2025 o lege care permite autorităților să doboare dronele care pătrund neautorizat în spațiul aerian, însă regulile de cooperare dintre instituțiile responsabile nu sunt încă stabilite. Asta pentru că ministerele și instituțiile implicate nu au reușit să finalizeze procedurile necesare pentru aplicarea legii: lipsesc atât standardele tehnice pentru echipamentele anti-dronă, cât și regulile comune de cooperare și intervenție.

Cu alte cuvinte, legea există, dar autoritățile nu au stabilit, timp de un an, regulile necesare pentru a o pune în practică. Întârzierea este cu atât mai îngrijorătoare cu cât mai multe drone au pătruns deja în spațiul aerian al României, iar în unele incidente situația a fost la un pas să se transforme într-o tragedie, cu posibile victime omenești.

Cum procedează vecinii europeni

Legea nr. 73/2025 privind controlul utilizării spațiului aerian național a intrat în vigoare la 18 iunie 2025 și obliga opt instituții - Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază - să aprobe, în termen de 60 de zile, ordine comune privind cadrul de cooperare și coordonarea măsurilor în cazul utilizării neautorizate a spațiului aerian, precum și standardele tehnice și operaționale pentru echipamentele și sistemele de protecție.

Potrivit unui document oficial din 10 noiembrie 2026, consultat de G4Media, ministrul Apărării, Radu Oprea, preciza că proiectele ordinelor comune au fost aprobate la nivelul ministerului în septembrie 2025 și trimise celorlalte instituții pentru semnare. Procesul a fost însă întrerupt pe fondul „fluctuațiilor de pe scena politică”. Această întârziere complică inclusiv achiziția și instalarea sistemelor de protecție anti-dronă. Mai exact, fără standarde tehnice comune, instituțiile nu au toate criteriile necesare pentru a stabili ce performanțe trebuie să aibă echipamentele, cum se integrează între ele și cum pot fi folosite coordonat.

În alte state europene, sistemele de protecție anti-dronă sunt construite pe mai multe niveluri și combină radare, senzori optici și radio, echipamente de bruiaj și mijloace de interceptare sau distrugere.

Estonia a început instalarea unor sisteme fixe de detectare și monitorizare a dronelor la frontiera cu Rusia, folosind tehnologii diferite, inclusiv radare și senzori care identifică semnalele radio emise de aparatele de zbor. În funcție de situație, informațiile sunt transmise forțelor de apărare, poliției de frontieră sau altor structuri care pot interveni.

Finlanda a alocat 44 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților Gărzii de Frontieră de detectare, identificare și combatere a dronelor. Planul presupune construirea unui sistem pe mai multe niveluri, cu echipamente fixe de-a lungul frontierei estice și al litoralului, dar și capacități mobile care pot fi utilizate în alte zone ale țării.

Polonia construiește unul dintre cele mai ample sisteme anti-dronă din Europa, prin programul SAN, parte a inițiativei de apărare „Tarcza Wschód” (Scutul Estic). Contractele au o valoare totală de aproximativ 15 miliarde de zloți net și prevăd livrarea a 18 baterii de sisteme anti-dronă, 52 de plutoane de foc, 18 plutoane de comandă și 703 vehicule.

Sistemul va combina radare și senzori de detectare cu echipamente de război electronic, mijloace de bruiaj, tunuri antiaeriene, rachete și drone interceptoare. Informațiile și mijloacele de intervenție vor fi integrate într-o arhitectură comună de comandă, astfel încât amenințările să poată fi detectate, identificate și neutralizate coordonat. Primele elemente ale sistemului sunt prevăzute să ajungă în dotarea armatei poloneze în 2026, iar finanțarea proiectului beneficiază în mare parte de sprijinul programului european SAFE.

Franța a dezvoltat programul PARADE, un sistem mobil anti-dronă care combină radare, camere de identificare și echipamente de bruiaj, pentru protejarea infrastructurii militare și a evenimentelor importante.

Germania a instalat sisteme de detectare a dronelor pe aeroportul din Frankfurt, la începutul anului 2025, și a anunțat extinderea protecției cu echipamente mobile la alte șapte aeroporturi importante, printre care München, Berlin și Hamburg. Sistemele combină tehnologii de detectare cu mijloace de neutralizare, pentru a permite atât identificarea dronelor, cât și intervenția asupra lor.

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La nivel european, Comisia Europeană a alocat în octombrie 2026 încă 130 de milioane de euro pentru măsuri de supraveghere și combatere a dronelor la frontierele externe ale Uniunii. Finanțarea vizează 16 state membre, printre care România, Franța, Germania, Polonia, Estonia și Finlanda, și poate acoperi atât achiziția de echipamente, cât și integrarea lor în sistemele naționale de supraveghere, infrastructura informatică și pregătirea personalului.

Un element esențial în toate aceste proiecte este integrarea echipamentelor într-o rețea comună, astfel încât informațiile furnizate de radare și senzori să ajungă rapid la structurile care pot interveni. Altfel, chiar dacă o țară dispune de tehnologii performante, lipsa coordonării dintre ele poate întârzia identificarea și neutralizarea unei drone.

„Cum să cer unor cetățeni să respecte legea când instituțiile importante nu o fac”

„Avem niște instituții ale statului care nu respectă o lege votată de Parlamentul României. Așa ceva este inacceptabil. Dacă ar fi trebuit mai mult, atunci specialiștii din ministerele astea trebuiau să spună că nu putem în 60 de zile, să explice de ce și să ceară mai mult timp. Dar acest termen s-a așezat acolo, în textul legii; el a devenit normă juridică, obligatoriu”, atrage atenția generalul Mircea Mîndrescu, expert în securitate, apărare și strategie militară.

Acesta subliniază că nu este vorba despre o formalitate administrativă care poate fi amânată fără consecințe, ci despre o obligație care privește direct securitatea națională.

„Cum cere unor cetățeni să respecte legea când instituțiile importante nu respectă o lege care se referă la o problemă extraordinar de importantă?”, afirmă Mîndrescu.

Generalul Mircea Mîndrescu explică faptul că ordinele comune ar trebui să pornească de la stabilirea unui mecanism managerial clar, în care specialiștii instituțiilor implicate decid ce responsabilități are fiecare și în ce succesiune trebuie să acționeze.

„Trebuie armonizare, înțelegere: de ce eu, de ce nu tu, de ce tu, de ce nu eu. Și întotdeauna ea trebuie făcută cu multă grijă și este extrem de importantă”, adaugă Mîndrescu.

„Un adversar învață și din ceea ce facem și din ceea ce nu reușim să facem”

Întârzierea ordinelor comune ridică o problemă mai amplă privind modul în care funcționează instituțiile statului în situații de criză.

Expertul în securitate Cătălin Buciumeanu atrage atenția că interoperabilitatea nu trebuie privită exclusiv ca o problemă de compatibilitate între echipamente sau sisteme informatice.

„Interoperabilitatea este, înainte de toate, o problemă de organizare și de decizie”, explică acesta.

Într-o situație concretă, informația despre o dronă detectată de un senzor trebuie să ajungă la instituția care poate evalua amenințarea și la structura care are competența de a interveni. Dacă aceste etape sunt întârziate de proceduri neclare, de responsabilități suprapuse sau de lipsa unei comunicări eficiente, sistemul pierde timp exact atunci când reacția rapidă este esențială.

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Expertul face referire și la ciclul decizional OODA, dezvoltat de strategul militar John Boyd, care presupune patru etape: observare, orientare, decizie și acțiune. Eficiența unui sistem depinde de capacitatea de a parcurge rapid și coerent acest ciclu, adaptând decizia la evoluția situației.

În cazul dronelor, asta înseamnă că detectarea nu poate fi tratată separat de identificare, identificarea de evaluarea amenințării, iar evaluarea de intervenția propriu-zisă. Fiecare etapă depinde de informațiile și resursele furnizate de alte structuri.

Problema este relevantă și din perspectiva unui potențial adversar. Incidentele cu drone pot furniza informații despre timpul de reacție al autorităților, despre capacitatea sistemelor de supraveghere, despre modul în care sunt transmise alertele și despre felul în care instituțiile își coordonează intervențiile.

„Un adversar învață și din ceea ce facem și din ceea ce nu reușim să facem”.

Pentru generalul Mircea Mîndrescu, organizarea cooperării între instituții este una dintre cele mai dificile componente ale planificării și desfășurării unei operațiuni, tocmai pentru că presupune împărțirea clară a responsabilităților și stabilirea unei succesiuni de acțiuni.

Miza este capacitatea instituțiilor de a utiliza împreună resursele pe care le au, de a lua decizii fără întârzieri evitabile și de a înțelege clar cine răspunde pentru fiecare etapă a intervenției.

Așa cum subliniază Buciumeanu, un stat poate avea legi, instituții, informații și mijloace militare, dar securitatea sa depinde de capacitatea acestora de a funcționa împreună, nu doar de existența lor.