 Nicușor Dan reia consultările pentru desemnarea premierului. A patra rundă în cinci luni de criză politică | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Nicușor Dan reia consultările pentru desemnarea premierului. A patra rundă în cinci luni de criză politică

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan convoacă, luni, din nou, partidele și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Parlamentul a respins, săptămâna trecută, propunerea liberalului Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni.

Criza politică durează de cinci luni.
Criza politică durează de cinci luni. Foto: Presidency.ro

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, consultările încep la ora 14:00 şi se vor încheia la 19:00. Prima delegație primită de şeful statului este cea a Partidului Social Democrat, urmată de AUR, PNL, USR şi UDMR.

Programul consultărilor de luni este următorul:

PSD – ora 14:00

AUR – ora 14:30

PNL – ora 15:00

USR – ora 15:30

UDMR – ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30

S.O.S. România – ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30

Grupul parlamentar Uniţi pentru România – ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30

Parlamentarii neafiliați – ora 19:00

Noile consultări au loc după ce Siegfried Mureşan nu a obţinut săptămâna trecută votul de încredere al Parlamentului. Acesta fusese desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.

România are de cinci luni un Guvern interimar

Criza politică durează de cinci luni, perioadă în care au fost făcute mai multe încercări de formare a unui nou Executiv. 

Pe 5 mai, Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, la mai puţin de un an de la învestire. Guvernul era susținut inițial de PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Ulterior, social-democraţii au părăsit coaliţia de guvernare şi au iniţiat moțiunea de cenzură, care a fost adoptată de Parlament cu voturile AUR.

De atunci, România este condusă de un Guvern interimar, iar negocierile pentru formarea unei noi majorităţi parlamentare nu au dus până acum la învestirea unui Executiv cu puteri depline.

Ce prevede Constituția

Potrivit articolului 85 din Constituție, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 prevede că şeful statului desemnează candidatul la funcţia de premier după consultarea partidului care deţine majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa unei asemenea majorităţi, a partidelor reprezentate în Parlament.

După desemnare, candidatul pentru funcţia de prim-ministru are la dispoziţie 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire este necesar votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
digi24.ro
image
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
El este cel mai căutat român din lume pe Wikipedia! I-a bătut pe Hagi, Ceaușescu și Nadia Comăneci
fanatik.ro
image
Violul de la școala de vară AUR: Inculpații reclamă „scurgeri de informații” și acuză că victima ar fi susținută de un ONG afiliat USR
libertatea.ro
image
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
"Nu știu românește!" Scene fără precedent la naționala României, înaintea meciului cu Suedia
digisport.ro
image
Ai obiceiul să citești în pat, pe întuneric? Cât de nociv este acest obicei pentru ochii tăi
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Cea mai mică garsonieră" din Bucureşti costă 17.000 de euro. Are 6mp, baie la comun şi "zonă mică de tablou"
observatornews.ro
image
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie la 60 de ani fără penalizare dacă ai și grupe de muncă? Cum faci calculul?
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Cine îți ia casa dacă mori fără moștenitori. Ce spune legea din România despre apartament, bani și mașină
playtech.ro
image
Dezvăluiri tulburătoare: „Aveam contract semnat cu Lecce pe 3 milioane pentru Hîldan și a murit! Șoc! Eram în Italia”
fanatik.ro
image
Autostrada până la Pașcani, gata cu un an și jumătate întârziere. Explicația Pro Infrastructura: „Umbrărescu nu a avut capacitate”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în cazul lui Gică Hagi! Un singur nume de înlocuitor pe listă
digisport.ro
image
Regula de la care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu se abat în creșterea celor trei băieți: „Au timp mai târziu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan se pregătește să desemneze un nou premier. Programul consultărilor cu partidele și posibilelel propuneri
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”
click.ro
image
Trapperul Ian, reținut pentru 24 de ore după incidentul de la Arenele Romane. Artistul s-a ales cu dosar penal
click.ro
image
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Regina Mette Marit și Regele Haakon la nunta lor profimedia 0069160664 jpg
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare
okmagazine.ro
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”

OK! Magazine

image
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare