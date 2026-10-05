Nicușor Dan reia consultările pentru desemnarea premierului. A patra rundă în cinci luni de criză politică

Președintele Nicușor Dan convoacă, luni, din nou, partidele și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Parlamentul a respins, săptămâna trecută, propunerea liberalului Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni.

Criza politică durează de cinci luni. Foto: Presidency.ro

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, consultările încep la ora 14:00 şi se vor încheia la 19:00. Prima delegație primită de şeful statului este cea a Partidului Social Democrat, urmată de AUR, PNL, USR şi UDMR.

Programul consultărilor de luni este următorul:

PSD – ora 14:00

AUR – ora 14:30

PNL – ora 15:00

USR – ora 15:30

UDMR – ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30

S.O.S. România – ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30

Grupul parlamentar Uniţi pentru România – ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30

Parlamentarii neafiliați – ora 19:00

Noile consultări au loc după ce Siegfried Mureşan nu a obţinut săptămâna trecută votul de încredere al Parlamentului. Acesta fusese desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.

România are de cinci luni un Guvern interimar

Criza politică durează de cinci luni, perioadă în care au fost făcute mai multe încercări de formare a unui nou Executiv.

Pe 5 mai, Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, la mai puţin de un an de la învestire. Guvernul era susținut inițial de PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Ulterior, social-democraţii au părăsit coaliţia de guvernare şi au iniţiat moțiunea de cenzură, care a fost adoptată de Parlament cu voturile AUR.

De atunci, România este condusă de un Guvern interimar, iar negocierile pentru formarea unei noi majorităţi parlamentare nu au dus până acum la învestirea unui Executiv cu puteri depline.

Ce prevede Constituția

Potrivit articolului 85 din Constituție, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 prevede că şeful statului desemnează candidatul la funcţia de premier după consultarea partidului care deţine majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa unei asemenea majorităţi, a partidelor reprezentate în Parlament.

După desemnare, candidatul pentru funcţia de prim-ministru are la dispoziţie 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire este necesar votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.