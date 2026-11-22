Fotbalul românesc este în doliu. Fost component al echipei de fotbal Dinamo București, dar și al naționalei, Dudu Georgescu a încetat din viață la 76 de ani. Era stabilit în Toronto, Canada cu familia, unde are o școală de fotbal.

Dudu Georgescu este și astăzi golgheterul absolut al campionatului de fotbal al României Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Născut în 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a debutat în fotbal la Progresul București, dar consacrarea a cunoscut-o la Dinamo, echipă pentru care a evoluat între 1973 și 1983.

A debutat în Divizia A în 11 iunie 1969, în meciul pe care Progresul l-a câștigat cu 3-0 în fața Universității Craiova. În 1973, a plecat la CSM Reșița, unde a reușit o „dublă” chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat cu 4-1.

În același an a fost transferat la clubul bucureștean. Cu gruparea din șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat 4 campionate (1975, 1977, 1982, 1983) și o Cupă (1982). De asemenea, a fost de patru ori consecutiv golgheter al României, între 1975 și 1978. Dudu Georgescu a disputat 370 de meciuri în Divizia A, marcând 252 de goluri, record neegalat până în prezent, el păstrându-și și acum titlul de cel mai bun marcator din istoria Diviziei A.

A câștigat „Gheata de Aur" în 1975 - 33 goluri și 1977- 47 goluri. De asemenea, a jucat și în echipa de fotbal a României, pentru care a înscris 21 de goluri în 44 de meciuri.

A avut oferte de New York Cosmos (S.U.A.) și Al-Hilal (Arabia Saudită), dar fiind la echipa Ministerului de Interne, i s-a refuzat categoric orice eventual transfer afară.

După retragere, Dudu Georgescu a antrenat pe CSM Reșița, Corvinul, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Zimbrul Chișinău sau Al-Nejmeh din Arabia Saudită (2001), apoi a emigrat în Toronto, Canada cu familia, unde are o școală de fotbal.

În martie 2008, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate.