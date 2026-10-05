Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și membru al delegației care merge luni la consultările de la Cotroceni, susține că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru ieșirea din criza politică și îl indică pe Nicușor Dan drept principalul responsabil pentru blocaj. Invitat la „Interviurile Adevărul”, Peiu a vorbit și despre demersul pentru suspendarea președintelui, dar și despre șansele formării unei majorități care să susțină viitorul Guvern.

Adevărul: A venit ziua consultărilor de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi cu toate partidele și va discuta pentru desemnarea unui nou premier, un premier care să reușească să strângă numărul necesar de voturi în Parlament. Îi cheamă pe toți, inclusiv pe cei despre care anunța foarte clar că nu vrea să-i aducă la guvernare. Ne referim în special la AUR, un partid care este din ce în ce mai des pomenit. Dacă am aduna numărul de voturi de la AUR cu cele de la PSD și cu parlamentarii care au plecat din SOS și POT, probabil că s-ar ajunge destul de ușor la o majoritate. Președintele a spus însă că nu-și dorește acest lucru. Este interesant să vedem ce planuri are AUR mai departe și dacă va merge înainte cu tentativa de suspendare a președintelui, care ar complica destul de mult lucrurile. Pentru a lămuri cu ce planuri merge astăzi AUR la Cotroceni, l-am invitat alături de noi pe unul dintre membrii delegației, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Bună ziua, domnule Peiu!

Petrișor Peiu: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.

Înțeleg că nu mai merge George Simion. Asta este noutatea, pentru că se știa că nu vrea să participe, pentru că nu vrea să legitimeze președintele în deciziile pe care le ia. Nu știu exact ce a transmis, nu-mi amintesc cuvintele pe care le-a folosit, dar mergeți dumneavoastră acolo, la Cotroceni, și știți că președintele nu vrea să vă coopteze.

Păi, nu mergem pentru a afla de la președinte dacă vrea sau nu vrea ceva, ci mergem să spunem niște chestiuni importante din punctul nostru de vedere.

Dar, înainte de asta, aș vrea să clarific un pic ce rol au aceste consultări de la Cotroceni în mecanismul nostru constituțional. Atunci când nu avem guvern, deci fie au fost alegeri, fie a fost demis un guvern sau și-a dat demisia primul-ministru, președintele face aceste consultări cu scopul de a constata majoritatea parlamentară. În momentul în care o constată, datoria președintelui este să dea mandatul de formare a unui guvern celui care este agreat să fie premier de către această majoritate.

Dar trebuie spus un lucru foarte clar: președintele nu participă la crearea acelei majorități. El doar o constată sau nu. Când nu o constată, poate, într-adevăr, să nominalizeze candidat pentru funcția de prim-ministru pe cine consideră domnia sa că ar fi mai potrivit. Dar atunci când există posibilitatea unor negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare, președintele nu se implică. Asta este rolul său constituțional.

Domnul președinte Nicușor Dan a ales să spună public următorul lucru: „Exclud de la formarea majorității Partidul AUR”. Și aici intervine chestiunea care trebuie să îi fie spusă lui Nicușor Dan: în primul rând, că excede atribuțiilor sale constituționale. Practic, el devine și președinte, și Parlament, ceea ce nu este cazul în sistemul nostru constituțional.

În al doilea rând, domnia sa exclude Partidul AUR pentru două considerente: unul, că ar pune în pericol apartenența euroatlantică a României, și al doilea, pentru că ar pune în pericol stabilitatea financiară.

Ambele sunt niște minciuni, pentru că în toate documentele Partidului AUR și în toate luările noastre de poziție noi am spus că nu avem absolut nicio problemă cu cele trei tratate care fundamentează apartenența României la comunitatea euroatlantică, adică Tratatul NATO, Tratatul Uniunii Europene și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Toate cele trei tratate sunt asumate de Partidul AUR. Partidul AUR nu își propune sub nicio formă să facă vreo acțiune care să conducă la ieșirea României din Uniunea Europeană sau din NATO.

Iar, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilitatea financiară, eu cred că noi am avut foarte multe luări de poziție. Am avut și discuții cu Banca Centrală, cu cea mai mare parte a creditorilor internaționali ai României și le-am explicat care este viziunea noastră economică, care în niciun caz nu este de subminare a stabilității financiare, ci, din contră, de reducere a cheltuielilor și de întărire a poziției financiare.

Eu însumi am făcut, sau poate eu am făcut cel mai mult, aceste expuneri și am plecat tot timpul de la ideea că la baza viziunii noastre economice este reducerea deficitelor, bazată de fapt pe reducerea cheltuielilor bugetare.

Cu alte cuvinte, domnul președinte Nicușor Dan, pe lângă faptul că își arogă nedemocratic un rol pe care Constituția nu îl dă și pe care, în istoria României, l-a mai avut regele Carol al II-lea, cu consecințele pe care le știm, pe de altă parte propagă în spațiul public niște minciuni despre noi și asta mi se pare iarăși un lucru...

Petrișor Peiu a fost invitat la Interviurile Adevărul luni, 5 octombrie. Foto: Adevărul

Ce spune Peiu despre procedura de suspendare a președintelui

Nu am văzut nicio contestare până acum. Bazându-vă pe această argumentație, veți merge mai departe cu procedura de suspendare? Pentru că ea a fost anunțată, nu a început efectiv.

Noi cerem organizarea de alegeri anticipate ca o soluție de ieșire dintr-un blocaj politic în care nu se poate forma o majoritate stabilă. Că vedem, cu toate liniile roșii trasate de actualii președinți de partide și cu liniile roșii trasate de președintele Nicușor, că nu se poate forma o majoritate stabilă.

Și atunci spunem că ar trebui organizate alegeri anticipate, soluție democratică, rezonabilă, rațională de ieșire într-un astfel de blocaj.

Și iată exemplul Spaniei. Astăzi, premierul Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate la sfârșitul lunii noiembrie, dacă nu mă înșel, deși la termen erau în august 2027. Deși sondajele îi sunt clar defavorabile, dar o face, că asta e regula democratică, pentru a salva poziția politică a partidului domniei sale și a rămâne cu un număr important de parlamentari. Pentru că altfel ar fi avut o înfrângere mult mai mare decât cea pe care o va avea în noiembrie.

În afară de asta, avem pe masă o procedură de suspendare a președintelui. Aici trebuie să vă spun că logica acestei proceduri ține de înlăturarea obstacolului din calea rezolvării blocajului politic prin alegeri anticipate. Principalul blocaj, principalul factor ferment al acestei crize politice se dovedește a fi Nicușor Dan.

Pe de altă parte, dacă dumneavoastră ați începe această procedură, ar fi într-adevăr o situație cu totul inedită pentru România.

Ea este începută.

Este începută, dar aveți deja semnăturile necesare?

Păi nu le avem și aici vreau să completez, dacă îmi permiteți, fraza anterioară. Așteptăm să se alăture acestui demers și partidele care au criticat comportamentul de până acum al lui Nicușor Dan.

Deci câte semnături vor mai trebui? Aveți semnăturile dumneavoastră, ale celor de la AUR, evident, semnăturile probabil ale grupurilor desprinse din SOS și POT?

Cred că aproape 40 de semnături (n.r. ne-ar mai trebui).

Cei care provin din SOS și POT s-au poziționat ferm de partea PSD în toată această criză. Dacă observați cu atenție, nu sunt considerați indezirabili pentru un viitor guvern de către Nicușor Dan, pentru că sunt în colaborare cu partidul de suflet al lui Nicușor Dan, cu PSD.

Peiu: Nicușor Dan ne exclude doar pe noi

Interesant ce spuneți. Și ați observat asta și în discuțiile din Parlament?

100%. Aceste formațiuni, unii parlamentari de acolo, votează cu noi, dar foarte puțin. Majoritatea votează cu PSD întotdeauna și ei și PSD-ul fiind în această legătură cu Nicușor Dan.

Este clar că Nicușor Dan nu se declară deranjat de foștii colegi ai doamnei Șoșoacă sau ai doamnei Ana Maria Gavrilă într-o majoritate parlamentară. Ba mai mult, și aici se vede clar care este substratul politic, nicidecum ideologic: nici UDMR nu exclude foștii parlamentari SOS și POT de la colaborare. Nicușor Dan ne exclude doar pe noi, nu și pe ei.

Nici PNL și nici USR, pentru că, în discuțiile pe care le-am avut, mă rog, USR poate are niște dubii, dar în discuțiile pe care le-am avut cu oameni de la PNL, aici, la Interviurile Adevărul, ei spuneau că da, uite, îi reconsiderăm. Inclusiv domnul Muraru spunea că sunt oameni care și-au schimbat abordarea după ce au fost cu doamna Șoșoacă, acum și-au dat seama că au greșit.

Păi acum și domnul respectiv și-a început cariera publică reabilitând deținuți politici și a sfârșit făcând o lege care să îi îngroape definitiv. Adică oamenii se schimbă.

Dincolo de asta, totuși, sunt grupuri cu care dumneavoastră mai aveți ceva în comun, pentru că putem să ne gândim că oamenii aceia se orientează și politic în cazul în care se vor declanșa anticipatele, să fie pe o listă.

Eu credeam că vorbim de principii politice. Încă o dată, noi negociem cu orice grup parlamentar și în Parlament discutăm cu toate grupurile parlamentare și constituim majorități pentru un subiect sau altul cu diverse grupuri parlamentare, dar nu avem niciun fel de legătură instituțională cu vreun alt partid sau grup parlamentar.

Chiar dacă dânșii se declară apropiați de noi, nu știu dacă sunt. Dânșii sunt, repet, lipiți de PSD ca marca de scrisoare.

Credeți că au fost cumva rupți de către PSD pe sistemul pe care îl știm, că de ani de zile se întâmplă asta? Și de la PSD, și de la PNL au creat tot felul de grupuscule din interiorul altor partide care să ajute atunci când e nevoie de o majoritate?

Toate aceste grupuscule sunt hrănite cu ceva. Primesc resurse. Nu se afișează nimeni alături de un partid sau altul, un parlamentar neafiliat sau un grup din ăsta foarte mic, care nu reprezintă un partid, nu se atașează de un partid sau altul fără niște avantaje.

Nu știu care-i avantajul fiecăruia, dar atrag atenția că o astfel de politică, promovată la rang de politică de stat de către fostul președinte Băsescu, care a inventat UNPR-ul, după ce înainte inventase „soluția imorală”, Partidul Conservator, dacă vă aduceți aminte, a dus la...

Liderul senatorilor AUR laudă Marea Britanie, cea mai veche democrație continentală

Și dacă l-a inventat el, din contră, au fost conflicte serioase.

Păi nu, dar el a zis că mă folosesc de „soluția imorală”. Sigur, după aia a început să-i aresteze pe proaspeții lui aliați.

Dar, încă o dată, astfel de exemple arată cât de jos poate să meargă moralitatea în politică și sfidarea regulilor democratice.

Dacă vrem să construim o societate cu adevărat europeană, occidentală în România, trebuie să ne uităm la modelele importante. Ne uităm la Marea Britanie, cea mai veche democrație continentală, reală. Există acolo cazuri în care cineva trece de la un partid la altul? Sau cineva care intră pe listele unui partid, după aia se mută într-un grup independent ca să voteze alt partid? Avem așa ceva în Marea Britanie? Nu!

Poate e un exemplu de ce Marea Britanie a fost o democrație funcțională care a inspirat celelalte țări europene. În Franța, la fel, nici acolo nu prea există astfel de cazuri. Nici în Spania.

În Spania, cei care au plecat de la Partidul Popular au plecat din Partidul Popular și au făcut partidul Vox și merg la alegeri cu partidul Vox. Dar nu există astfel de deviații.

Foto: Adevărul

E o specificitate a politicii dâmbovițene.

Nu știu. Dacă vrem să construim o societate în care normalul să fie anormalul european, dar noi să ne numim în continuare pro-europeni, pro-occidentali și alte cuvinte pompoase, cred că suntem pe cale de a face o mare crimă morală.

Bun, acum sunt mulți oameni care și-au schimbat părerile, oameni inclusiv în partidul nostru care au fost în alte părți sau care ulterior s-au dus ei către alte partide, dar, dincolo de asta...

Dar nu în timp ce erau parlamentari, atenție, e foarte important.

Sunt multe nuanțe aici, dar, ca să revenim totuși la această tentativă de suspendare. Cei de la PNL, prin domnul Muraru, că tot îl pomeneam ceva mai devreme, aici, la Interviurile Adevărul, spuneau că este posibil, iau în calcul cei de la PNL, să se adreseze Curții Constituționale pentru a tranșa această chestiune, dacă președintele poate să dizolve Parlamentul și să lămurească această chestiune care plutește în aer: ce este de făcut dacă, după trei desemnări, nu se poate forma un guvern? Ar fi acesta un demers pe care și dumneavoastră să-l susțineți sau poate să-l faceți dacă nu-l fac ei?

Păi, dacă-l fac ei este suficient, că ei au niște reprezentanți în Curtea Constituțională. Sunt niște judecători care au fost de la PNL și care nu ne închipuim că ar urmări dreptatea mai mult decât carnetul de partid.

Dar eu vreau să remarc următorul lucru. Aceste atitudini ale liberalilor de a amenința cu Curtea Constituțională au fost valabile până vineri. Vineri, de când s-a întâmplat audierea președintelui PNL la DNA Iași, s-a schimbat discursul.

Discursul este acum: „Așteptăm să vedem ce propune președintele”. Nu știu dacă e coincidență sau nu, dar observ că s-a schimbat.

Credeți că cei de la PNL sunt cumva în gardă, puțin speriați de audierea domnului Bolojan?

Nu știu. Ați mai auzit de vineri încoace subiectul ăsta cu sesizarea Curții Constituționale?

Poate nu i-a mai întrebat cineva exact pe tema asta.

Eu zic că o să vedeți că nu va fi această sesizare, ci va fi „vedem ce propune domnul președinte și poate votăm”.

Credeți că acel episod cu audierea ca martor, într-adevăr, că nu e nimic în neregulă aici să fie audiat ca martor, te duci acolo, îți spui punctul de vedere și ieși absolut liniștit de acolo, tot ca martor, nu? Am văzut că asta s-a întâmplat. Și credeți totuși că acel episod, chiar dacă a fost așa inofensiv, ar putea să-i determine pe cei de la PNL să voteze următorul guvern?

Eu nu știu ce este în mintea lor. Și nici nu particip la discuțiile lor. Dar constat această coincidență. Constat această coincidență.

Și cumva poate cei de la PNL să fie puși în gardă, că cine știe.

Repet, constat această coincidență. Nu am mai auzit nimic de sesizarea Curții Constituționale de vineri încoace.

Dacă nu vor face ei, o veți face dumneavoastră?

Nu sunt specialist în subiectele juridice. Personal, mi s-ar părea o pierdere de vreme, atât timp cât la Curtea Constituțională sunt cinci judecători puși de PSD, mulți dintre ei foști parlamentari și...

Păi poate și PSD-ul își dorește lămurirea acestei chestiuni. Și mai sunt ceilalți: încă trei numiți de PNL și unul de merit. Adică acolo... Nu cred că avem surprize. Adică nu este o Curte formată din magistrați de profesie. Sunt niște oameni politici, în general numiți acolo, cu excepția notabilă a domnului judecător de la Constanța, care se pare că nu este asumat politic de nimeni.

Câte semnături are AUR pentru suspendarea președintelui?

Bine, asta poate ar trebui, într-adevăr, să se lămurească la un moment dat, ce se întâmplă și cu numirile la Curtea Constituțională.

Eu propun să facă un drum la Mykonos toți cu un avion privat și în timpul zborului or să se lămurească la un pahar de whisky.

Aoleu, da. Bun, dar, dincolo de asta, tentativa de suspendare a rămas pe masă. Aveți voturile celor...

Sunt 119, cred că, semnături.

Câte vă trebuie?

155. Altfel, tot 233 pentru obținerea suspendării și declanșarea procedurii de demitere.

Deci nu ați lăsat cumva totul și așteptați să vedeți ce se întâmplă, că poate, cine știe, poate USR-ul s-ar putea să se enerveze foarte tare pe domnul președinte și să voteze suspendarea.

Eu cred că dacă vrem să, și acum în registru foarte serios, dacă vrem să construim o democrație funcțională în această țară, toate partidele au datoria să denunțe anumite abuzuri ale președintelui.

De exemplu, în momentul în care Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier pe Veștea, care nu era propunerea PNL și care era clar în contradicție cu ceea ce spunea PNL, noi am criticat acest derapaj și am arătat că este și nedemocratic, și abuziv și destul de nelalocul lui o astfel de măsură care duce cu gândul, repet, la Carol al II-lea.

Așa a fost desemnat Gheorghe Tătărescu premier. Așa a fost desemnat Alexandru Vaida-Voievod în locul lui Maniu, premier de către Carol al II-lea. Chiar dacă unii fug de această comparație, dar asta e realitatea.

Nu vrem să ne întoarcem în istorie, deși, nu-i așa, din istorie trebuie să învățăm lucruri.

Ar trebui să ne întoarcem. Noi atunci am denunțat derapajul lui Nicușor Dan, chiar dacă era vorba de alt partid, de PNL, care este cumva opus.

Dar astăzi eu nu văd vreun alt partid care să vină și să spună: „Domnule Nicușor Dan, nu avea dreptul să excludă de la formarea unei majorități un partid care este votat de unul din cinci români, un partid votat de oameni care au aceleași drepturi cu cei care au votat alte partide”.

Până la urmă, există partide care pot să guverneze și partide care nu pot să guverneze în funcție de cum se scoală domnul Nicușor Dan într-o dimineață? Că se scoală cu fața la perete și spune: „Voi nu puteți să guvernați, voi puteți”. Nu se poate așa ceva.

Pun cap la cap ce spuneați dumneavoastră ceva mai devreme cu faptul că bănuiți că PNL și-ar fi schimbat puțin abordarea după audierea lui Ilie Bolojan.

Am constatat o coincidență. Eu nu îi acuz de nimic.

Petrișor Peiu la un alt episod Interviurile Adevărul. Foto: Adevărul

Mă rog, ați constatat. Plus că ne aducem aminte că cei de la PNL au anunțat că nu vor face o nouă nominalizare astăzi, la Cotroceni. E posibil, așadar, punând cele două date cap la cap și luând în calcul și faptul că nu mai avem de atâta vreme un guvern, ca această nominalizare nouă, oricare va fi ea, totuși să treacă?

Am să vă spun un lucru. Dacă toți parlamentarii României sau dacă majoritatea ar fi oameni liberi, nu ar trece.

În momentul în care avem în politică oameni care au multe restricții de libertate de exprimare și de exprimare politică, orice este posibil.

Deci eu cred că avem un deficit major de libertate de decizie, de autonomie decizională a multora dintre colegii parlamentari. Și atunci orice este posibil.

Pe de altă parte, sunt și niște presiuni reale, interne, oricât de mult am bănui că există niște presiuni internaționale. Știu că e o teorie pe care am auzit-o și la dumneavoastră, și la colegul dumneavoastră, domnul Dungaciu.

Ați auzit la mine? Ce teorie ați auzit la mine?

Cum că există niște interferențe, niște oameni care...

Am spus eu așa ceva vreodată?

De-a lungul timpului ați lăsat să se înțeleagă. Și dumneavoastră, și domnul Dungaciu.

Sincer, faceți o confuzie. Eu nu am spus niciodată asta.

În fine, pe lângă asta există totuși niște presiuni interne. În cazul în care nu avem o rectificare bugetară, e posibil să nu se mai poată plăti salariile. Deci, oricum ar fi, există niște motive foarte serioase ca un guvern, oricare va fi el, să treacă, pentru că nu se mai poate așa, nu mai poate funcționa țara.

Am înțeles. Asta trebuie să ne ducă cu gândul că cineva a condus la această situație, prin atitudinea sa.

Dar credeți că doar președintele este vinovat pentru asta?

Păi el a blocat ieșirea democratică din criză și vreau să fac o precizare, pentru că a spus un lucru care mie mi se pare grav la adresa mea și vreau să spun un lucru foarte clar.

Eu am spus că are o responsabilitate mare față de ce se întâmplă în Europa, Comisia Europeană, pentru că a băgat sub preș mizeria guvernărilor din ultimii ani: deficitele crescute, împrumuturile făcute aiurea și așa mai departe.

Dar nu am spus că Nicușor Dan sau altcineva este condiționat politic din afară. Nu am spus asta.

Foto: Adevărul

Strict la asta m-am referit. Dar nici nu vă acuz că ați fi spus așa ceva. Dincolo de asta, este posibil totuși să avem niște probleme serioase, dincolo de orice interferențe, da, care există ele sau nu.

Sigur, dar ele există de mult, doamna Petraru. Eu am spus încă de când s-a votat legea bugetului că este supraevaluată partea de venituri și subevaluată partea de cheltuieli și toți mi-au răspuns atunci, sunt stenograme, cei de la putere: „Nu-i nimic, vom face rectificare bugetară în august”.

Orice prostie. Păi faceți-o, fraților! Suntem deja în octombrie și nu se poate.

Încă o dată, cei care au votat legea bugetului, deși știau foarte bine, stenogramele o arată, că nu vor fi acești bani de care vorbiți dumneavoastră pentru noiembrie parțial și pentru decembrie, au asumat o decizie politică.

Revenim totuși la discuție. Nu credeți că și reprezentanții partidelor au greșit, pentru că îi vedem de atâta vreme că... Reprezentanții partidelor de la putere.

Noi suntem în opoziție. Ne-a băgat Nicușor Dan într-un țarc și a zis: „Cu ăștia nu”.

„Răul cel mare vine de la președintele Nicușor Dan”

Partidele care au mers la negocieri. În afară de dumneavoastră, care sunteți chemați, iată, așa, ca să vă mai vedeți puțin. Vom vorbi și despre asta. Dar nu vi se pare totuși că și ei greșit, pentru că ni s-a relatat așa, din culise, că la un moment dat domnul Bolojan era de acord, după care n-a mai fost de acord? Adică îți schimbi părerea, zici că votezi, după care nu mai votezi. Sunt totuși oameni serioși, avem încredere în ei.

Nu știu ce au discutat. Nu pot să judec fapte pe care nu le cunosc. Dar răul cel mare vine de la președintele Nicușor Dan.

Sigur, și aceste partide au făcut ce au făcut cu țara, dar liniile roșii erau extrem de clare încă de a doua zi după trecerea moțiunii de cenzură că nu se poate face o majoritate. Oamenii s-au exprimat foarte clar. Toți liderii politici.

Iată că suntem după cinci luni în această situație. Eu cred că aici domnia sa poartă cea mai mare răspundere.

Bun, și în cazul în care pică și această propunere, oricare va fi ea?

Petrișor Peiu: Repet, dacă oamenii politici din Parlament sunt liberi, va pica. Sau dacă majoritatea sunt liberi.

Dar ce credeți că îi reține? Adică cine dictează?

Să spunem totuși... Păi fie... Unii sunt fie dependenți de niște avantaje la care au ajuns în urma negocierilor cu partidele din fosta coaliție de guvernare, un partid sau altul. Alții sunt condiționați sau se cred ei condiționați, eu nu știu care e adevărul, de diverse situații penale sau posibil penale.

Poate le e teamă, fără să aibă neapărat un motiv, cine știe.

Păi poate le e teamă, da. Acum, ți-e teamă când știi ce ai făcut. Acum, dacă eu mă simt curat, că tot timpul v-am vorbit civilizat și așa cum trebuie, nu o să mă tem că o să depuneți o plângere că v-am înjurat sau nu știu ce.

De ce am făcut asta, Doamne? Păi nu, nu, vă explic cazul acestor oameni, dar dacă ei se simt cu dulapurile pline de cutii de pantofi, eu știu... E posibil, dar revenim la discuția de mai devreme.

Dumneavoastră spuneați că acele grupuri mici din Parlament, care s-au rupt din SOS și din POT în special, acei oameni cumva ar fi ținuți cu niște promisiuni, nu? Sau cum sunt ținuți de către PSD? Că, domnule, dacă ajungem la putere, vă ajutăm și pe voi, nu? Sau cum e?

Ne jucăm de-a guvernul

Deci eu cred că accesul la resurse este suficient de tentant pentru orice căluț din ăsta nărăvaș. Dar mai există și biciul. Vă poate spune: „Nu mai intrați în Parlament”, că se pare că nu prea existați în sondaje.

Cam la asta se reduce. Noi nu trebuie să ne închipuim că toți oamenii politici sunt niște munți de principii care spun: „Domnule, am criticat guvernul Ciolacu sau Ciucă sau Bolojan, eu nu mai, acum gata, nu mai votez un guvern cu aceiași oameni”.

Deci e posibil să fie doar promisiuni sau au fost poate și alte stimulente?

Și, și. Dar spaima... Acum nu știu, n-am dovezi, dar spaima este cel mai mare motor al votului acestor oameni. Spaima că se termină mandatul mai devreme decât trebuia.

Nu vă întreb întâmplător asta, ci pentru că domnul Simion spunea că s-ar fi dat niște bani.

Eu nu știu asta. Cred că pe dânsul ar trebui să-l întrebați. Eu nu știu. N-am văzut.

Sunt oameni din AUR care au mai spus asta, că ar fi fost abordați, dar până la urmă AUR nu a votat.

Mie nu mi-a spus nimeni că a primit bani pentru voturi din AUR. Nu mi-a spus nimeni. Iar cu ceilalți n-am vorbit. Nu știu subiectul.

Deci nu știți să fi primit cineva ceva.

Nu știu eu. Acum, domnul Simion vorbește mult mai mult cu parlamentarii AUR decât vorbesc eu sau cu alți parlamentari. Este posibil ca dânsul chiar să știe cazuri concrete. Eu nu știu. Asta nu înseamnă că nu e adevărat ce a spus dânsul. Spun doar că eu nu știu.

Ar fi foarte grav și ar fi penal.

Eu nu cred că ar fi prima oară în istoria recentă a României.

Adică ați văzut dumneavoastră, știți cazuri exacte?

Deci eu am văzut foarte multe cazuri de numiri în diverse funcții politice ale rudelor unor parlamentari, de contracte câștigate cu instituții de stat ale firmelor unor parlamentari, pentru că banii ăia nu trebuie neapărat să îi vizualizăm ca fiind în niște cutii de pantofi date parlamentarului.

Poate să fie promisiunea unui contract, poate să fie chiar contractul semnat, poate să fie un post de consul nu știu unde și așa mai departe, de ambasador nu știu unde. Sunt multe modalități de a testa fidelitatea unui parlamentar sau principialitatea unui parlamentar care votează.

Bun, pe de altă parte, a fost de curând un episod în care dumneavoastră ați avut un om numit la TVR, într-adevăr interimar, dar s-a văzut acolo colaborarea, adică se pot face colaborări și negocieri pe față.

Nu, acolo a fost o negociere transparentă, pe față, între două grupuri parlamentare. Deci se poate și așa. Noi am avut două negocieri între grupurile parlamentare, asumate. Chiar eu am spus că așa a fost. S-a văzut rezultatul votului.

Asta este o politică făcută transparent, la vedere. Ce nu este transparent este când un parlamentar îți dă votul și a doua zi îl vedem pe tatăl lui, pe fiul lui sau pe soția lui numit în nu știu ce post.

Știți că se mai întâmplă asta și probabil că se vor mai întâmpla.

Se mai întâmplă, dar nu vrem o astfel de normalitate, zic eu.

Să revenim la consultările de astăzi. Cu ce planuri mergeți acolo?

Sunt consultări, nu negocieri.

La consultările de astăzi. Da, putem să le numim cumva negocieri în cazul partidelor de la putere.

Nu, ele sunt consultări. Nici la ei, sunt consultări. Nu le asumați așa? Nu negociază. Negocierile sunt între partide, nu cu domnul președinte. Ei acolo se duc la consultări. Adică Nicușor Dan îi întreabă: „Ce părere aveți de... dacă e alb sau negru, ce părere...” și așa mai departe.

Cum îl vede Petrișor Peiu pe Nicușor Dan în ultimul timp: imprevizibil, încăpățânat, țâfnos

Ce se întâmplă la aceste discuții? Chiar asta voiam să vă întreb. Cum vi se pare președintele?

E pe toane. Adică într-o zi vine bine dispus și intră într-o discuție, uneori chiar serioasă. A participat și la o discuție serioasă. Alteori vine încruntat așa și țâfnos și nu poți nici măcar să iei o înghițitură de apă că îți stă în gât.

E un om extrem de imprevizibil, încăpățânat, cu care nu poți să ai un dialog instituțional foarte ușor.

V-a surprins vreodată la aceste întâlniri cu ceva? Să spună ceva complet neașteptat?

Nu.

Tocmai pentru că e un om imprevizibil?

Nu, că îl știam dinainte. Știam cam cum este și se vede și public cam cum este. Dar e schimbat față de cum era înainte? E ca atunci când caută covorul roșu, nu prea știe s-o ia stânga, s-o ia dreapta. Deci cam așa este și la aceste discuții.

Vi se pare schimbat președintele față de cum era înainte? Mulți spun că sunt dezamăgiți, de asta vă întreb.

Nu. Păi și înainte lumea a fost dezamăgită. Aduceți-vă aminte că timp de trei ani și ceva a blocat orice construcție în Capitală. Orice construcție nouă în Capitală. Deși nu toate erau susceptibile de a încălca nu știu ce coduri sau legi ale urbanismului.

Și la sfârșitul mandatului de primar a semnat repede trei PUZ-uri, inclusiv pentru firma cu care se pare că se lupta cel mai mult. Adică e genul de om care nu are o abordare principială.

Se schimbă foarte des, după cum repet, după toanele pe care le are, într-o zi sau alta.

Și la toate aceste discuții de până acum v-a transmis ceva, vreo explicație pentru această linie roșie pe care dumnealui a trasat-o?

A încercat să-i explice, dar a făcut-o la modul: „Știu eu că așa este”.

Adică l-ați întrebat de ce vă exclude?

L-au întrebat colegii mei.

Și?

Eu nu mi-aș fi rosit timpul să-l întreb așa ceva, că știu că nu are un răspuns și că știu cam cum e genul de om.

Și de la întâlnirea de astăzi la ce vă așteptați? Cu ce text vă duceți dumneavoastră acolo, pregătiți ca temă?

Eu am să vă spun punctul meu de vedere personal. Nu răspund pentru nimeni altcineva și cred că fiecare trebuie să vorbească pentru sine în politică, pentru a fi clar.

Eu cred că, dacă vrem să trăim într-o democrație, trebuie să arătăm că respectăm niște reguli. Eu sunt de părere că ar trebui să merg acolo împreună cu colegii mei pentru a respecta regula consultărilor.

Chiar dacă știm dinainte cu cine vorbim și care va fi reacția acelei persoane, pentru democrație și pentru a arăta și celor tineri, și celorlalți cum ar trebui să funcționeze o țară democratică, trebuie să mergem acolo pentru că așa scrie la carte, pentru că așa sunt regulile.

Să spunem ce avem de spus, cum credem noi că trebuie și, din această criză, cu deferență față de instituție, indiferent cum este omul care ocupă acea instituție.

Deci vă duceți din respect pentru instituția Administrației Prezidențiale.

Din respect pentru instituțiile democratice și pentru mersul democrației, în ideea că așa așteptăm să se poarte și alții cu noi când vom fi noi la putere.

Și aveți de gând să pomeniți ceva de acel document, de acele semnături pentru suspendare? Pentru că ele sunt publice deja, se știe.

Nu știu ce vor face colegii mei. Din punctul meu de vedere, eu n-aș face asta. E o opinie personală. Nu știu cu ce mandat vin colegii mei, cu ce păreri personale. Nu știu.

Peiu: Este un gest de responsabilitate să respectăm regulile jocului

Și atunci, dacă președintele oricum v-a exclus, vă cheamă pentru că vrea să respecte Constituția și pentru că asta-i spune Constituția. Ce credeți că vă poate transmite totuși astăzi?

Nu cred că ne poate transmite nimic. Dar pentru noi este un gest de responsabilitate să respectăm regulile jocului.

Ăsta e punctul meu de vedere. Eu cred că trebuie să ne manifestăm responsabil. Și când există o problemă, să o înțelegem, să o asumăm, adică să nu ne ascundem că există acea problemă și să ne ducem să o spunem.

Eu cred că democrația din România suferă și din cauza faptului că nu este un dialog real. Adică partidele nu spun efectiv ce vor să spună. Oamenii politici nu spun ce au pe suflet, cum se spune.

Domnule, când ai constatat ceva, te duci și spui public, pe toate căile, că o spui la Adevărul, că o spui la Cotroceni. Te duci și o spui. Așa este corect.

Văzându-l pe președinte și având și dumneavoastră o experiență îndelungată în politică și în lucrul cu oameni de stat care, iată, sunt și ei năzuroși, unii dintre ei, poate, ce credeți că va face astăzi? Ce fel de nominalizare vă așteptați să facă?

Eu vreau să vă spun că nu am o experiență politică așa mare. Eu am fost în politică până în anul 2000, după care, într-adevăr, am lucrat la Guvern încă patru ani.

Dar o spun foarte sincer: nu există nicio legătură între oamenii care populau atunci centrele de putere și Parlamentul și oamenii care populează acum centrele de putere.

Deci atunci chiar și fostul președinte Iliescu, Dumnezeu să-l ierte, care a avut multe derapaje în anul ’90 de la democrație, în perioada în care eu am fost aproape de centrul puterii, a avut un comportament care mima regulile democratice. Nu mima? Și toți oamenii politici importanți atunci nu se jucau cu anumite subiecte și cu anumite reguli.

Acum nu mai este cazul. Acum avem o butaforie a democrației. Adică eu sunt foarte conștient de degradarea calității liderilor politici de vârf din România, de la nivelul instituțiilor.

Și nu am așteptări de la Nicușor Dan pe care le aveam de la Emil Constantinescu, chiar și de la Ion Iliescu. Dar, repet, trebuie să mă comport ca și cum ar fi aceleași instituții și același tip de oameni.

Dar vă așteptați să fie o numire din partea unui partid politic, un om politic, așadar, sau un independent?

Toate numirile de până acum au fost de conivență între Nicușor Dan și Partidul PSD. Cum vor discuta ei și vor conveni, așa va fi.

Eu nu știu dacă Sorin Grindeanu chiar își dorește să fie premier, dar riscă, dacă nu va fi votat la învestitură, să piardă și șefia partidului.

Dacă el își va dori să fie premier, Nicușor Dan îl va nominaliza. Dacă vor constata că e prea riscant pentru Grindeanu și trebuie să pună, nu știu, un Tomac, un Niculescu, un Nazare, o vor face.

Păi, dacă nu trece?

Riscul pentru Tomac e mai mic. Ce reputație își pierde Tomac? Pe când Grindeanu va trebui să plece de la conducerea partidului.

Dar clar există un binom transparent între Nicușor Dan și PSD. Cine nu vrea, nu-l crede. Nu e sub nicio formă... Care este legătura între noi și PSD?

Ați avansat moțiunea de cenzură, a trecut?

Noi eram în opoziție și un alt partid de la guvernare a venit și s-a alăturat de noi.

Părerea mea e că ați avea puncte comune mai multe cu PSD.

Nu ne înțelegem la a forma o majoritate parlamentară, nici măcar n-am discutat. Poate că ei s-au oferit să discute acest lucru din cauza interdicției pe care le-o dă „tătucul” Nicușor Dan. Că altfel ar face-o. Nu știu, poate.

Dar ceea ce constat este că în deciziile importante care țin de guvern există binomul Nicușor Dan–PSD.

Și atunci, dacă există un astfel de binom, să ne așteptăm...

Dar pe cei de la PSD nu i-a ajutat cu nimic?

Cu ce anume?

Ba da, pentru că au arătat cu degetul la câte puține voturi pot să strângă liberalii cu nominalizarea lor.

Petrișor Peiu compară unii politicieni cu niște copii

Pe de altă parte, cei de la USR au venit cu o variantă care ar putea să salveze cumva situația asta: o rocadă. Să înceapă ei și să continue PSD-ul la guvernare, câte un an. Credeți că asta ar putea să fie o soluție dacă, într-adevăr, li se face hatârul celor de la PSD și începe guvernarea, urmați de PNL, USR, UDMR? Credeți că asta ar putea să fie o soluție să treacă guvernul?

Această soluție mă aduce din nou la ideea că s-a deteriorat mult de tot calitatea clasei politice la vârf.

Și mi-aduce iarăși aminte de perioada în care băiețelul meu era mic și venea alt copil și voia să se joace cu aceleași jucării și spuneam băiețelului: „Măi, lasă-l pe el prima jumătate de oră, după aia o să-ți dau ție jucăria”. Și niciodată nu ținea.

Cam așa e și aici, adică... E vorba de copii.

Și aici e vorba tot de copii?

Petrișor Peiu: Sunt niște comportamente infantile. Cum să crezi că cineva se va ridica de pe scaun la jumătatea mandatului și va zice: „Hai, vino tu”, mai ales după experiența cu Ciolacu?

Se semnează o hârtie.

Între cine?

Între USR, PSD, PNL, UDMR?

Nu, acea hârtie va fi semnată de niște oameni care au promis 700 de mii de chestii până atunci și le-au încălcat de 800 de mii de ori.

Gândiți-vă că aceiași oameni au promis și în 2024, în decembrie, că vor guverna responsabil împreună, că nu vor crește taxele, că nu vor crește TVA-ul, că nu vor reduce pragul la microîntreprinderi...

Tot au semnat hârtii.

Să știți că oamenii ăștia au semnat un program de guvernare comun în decembrie 2024 și mai apoi, în 2025, în mai sau în iunie, și n-au respectat nimic din aceste protocoale. Tot niște semnături au fost. N-au semnat un protocol între ei.

Este posibil totuși ca aceste partide să evite, de fapt, să intre la guvernare și e un joc de-ăsta copilăros, într-adevăr, pentru că nu mai sunt bani, pentru că România e într-o situație foarte proastă din punct de vedere economic și, de fapt, nimeni nu vrea să-și asume asta.

Acum am să vă spun că asta este partea care și pe mine mă amuză.

Adică?

Adică ei, și PSD, și PNL, au câte o mie și ceva de primari, au președinți de consilii județene, toți oamenii ăia sunt ținuți strâns, uniți în jurul tovarășului cu aceeași promisiune: „Vă dăm bani să vă faceți de cap, să vă realegeți”.

Să-i vedem. Să-i vedem. Eu văd tot felul de așa-zise investiții care curg spre tot felul de localități. Eu nu spun că acele localități nu au nevoie de, nu știu, drumuri, de săli de sport, de ce s-o mai face pe acolo.

Dar sunt lucruri mai importante pentru țară care se pot face mâine și care ar genera efecte foarte mari și pe care nu le facem.

Eu cred că aceste partide, pe de-o parte, știu foarte bine care e situația, se bazează pe faptul că poate s-o găsi altul mai fraier să muște și să fie premier, evită soluția radicală a alegerilor anticipate și se mai bazează pe faptul că, iarăși, este o iluzie și se va dovedi foarte curând o mare iluzie, că îi vor sprijini cei de la Comisia Europeană la infinit, arătându-le că, uite, este sperietoare AUR.

„Bă, dacă nu ne dați bani și nu ne acceptați toate prostiile, o să vină AUR la guvernare.”

Au existat discuții între oameni din PSD și oameni din AUR pentru momentul în care va exista un rezultat al unor alegeri și acele alegeri pot să fie anticipate sau alegeri la termen din 2028? O colaborare de principiu, să zicem.

Eugen Tomac, avertisment înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Criza nu mai poate fi prelungită”

Nu. Pentru că nu poți să vinzi pielea ursului din pădure. Noi știm ce partide vor mai intra în Parlament la viitoarele alegeri. PSD-ul probabil că intră. În ce configurație, nu știu.

Vă întreb pentru că au existat niște zvonuri la un moment dat, că domnul Manda s-a întâlnit cu un lider din AUR.

Deci nu a existat.

Nu există un acord.

A, stați puțin. Așa pot să discut și eu la o cafea cu mai știu eu cine din PSD, cu Daniel Zamfir sau cu Marian Neacșu. Dar astea nu sunt dialoguri între partide.

Peiu: Dacă noi ne vom comporta așa cum trebuie și nu vom avea derapaje majore, noi, AUR, vom ajunge la peste 50%

Deci nu există o înțelegere cu PSD-ul că AUR, dacă ar ajunge pe primul loc la următoarele alegeri, va ajunge...

Dar probabil nu va avea 50%, pentru că nu s-a întâmplat niciodată asta.

La cum se întâmplă lucrurile acum în România, eu cred că nu ar trebui să fim surprinși dacă va avea 50%, pentru că situația se degradează.

Factorul politic din cele patru partide – PSD, PNL, USR, UDMR – este din ce în ce mai nepopular și, pe bună dreptate, lumea percepe o vină colectivă la aceste partide pentru criză.

Și cred că, dacă noi ne vom comporta așa cum trebuie și nu vom avea derapaje majore, noi, AUR, vom ajunge la peste 50%.

V-ați uitat pe niște cifre recente?

Da, dar este și clar ce se întâmplă. E un sentiment evident al societății. Nu există calcule interne, noi nu am făcut sondaje, dar mă refer la cele care sunt în spațiul public.

Este un număr de oameni care îl votează pe Simion sau pe Călin Georgescu, care se regăsesc în voturile partidului, dar intenția de vot pentru partid e mai mare decât pentru domnul Simion sau pentru domnul Georgescu, ceea ce arată că situația pe care au creat-o partidele din coaliție, dar și modul în care noi ne expunem ideile, au convins oamenii în afara cercului nostru tradițional.

Și, pe măsură ce criza se va adânci, cred că vom convinge și mai mulți. Dar depinde de noi să fim convingători, să fim credibili, să nu ne simtă lumea că una spunem și alta facem și să fim consecvenți.

Și atunci cred că foarte mulți dintre cei care au spus: „Iată, AUR e un partid de extremiști, proruși, putiniști, mai știu eu ce alte năzdrăvănii”, vor zice: „Stai, domnule, că ăștia-s raționali, uite, au și o soluție care poate fi luată în calcul”. Eu nu spun că-i singura. Au și niște oameni credibili.

Eu cred că spre zona aia ne îndreptăm ca evoluție.

De ce este văzut domnul Georgescu victimă inocentă?

L-am lăsat pe domnul Georgescu la final, întâmplător, pentru că sunt gurile rele care spun că dumneavoastră, de fapt, vă folosiți, dumneavoastră, cei din AUR, de imaginea domnului Georgescu. În momentul ăsta, că domnul Georgescu trece prin niște lucruri și victimizarea pe care o are acum domnul Georgescu vă ajută ca imagine, pur și simplu. Și că, după ce vor trece aceste zile grele pentru domnul Georgescu, AUR își va vedea de treabă, iar domnul Georgescu va merge și el pe propriul drum, care nu are legătură cu dumneavoastră. Au dreptate oamenii ăștia?

Eu, în general, am un tip de discurs politic care se bazează pe cifre, pe raționament logic, pe care le expun tot timpul și care nu prea cuprinde zona asta de, nu știu, justiție.

Dar pot să constat că, în primul rând, un raționament logic pot să-l enunț. Orice acțiune a justiției împotriva cuiva din opoziție nu face decât să legitimeze opoziția în întregime.

Adică, dacă cineva s-a gândit: „Hai să-l arestăm pe Călin Georgescu acum”, e clar că toată opoziția este favorizată, pentru că există un sentiment, dacă vreți, de înțelegere cu persoana care este văzută victimă inocentă.

De ce este văzut domnul Georgescu victimă inocentă? Eu nu cunosc dosarul și nu-l cunosc pe domnul Georgescu. Dar este văzută victimă inocentă pentru că este un component al regimului care este arestat pentru o presupusă faptă comisă acum patru ani, din câte am înțeles eu, sau cinci.

Deci, din acest punct de vedere, opinia publică tinde să spună că este o victimă politică domnul Georgescu și asta favorizează orice opoziție. Fie că face sau nu face ceva acea opoziție.

Deci ăsta e un raționament care, zic eu, este corect.

Acum, repet, eu am un singur semn de întrebare la povestea asta cu domnul Georgescu, dar altfel ați văzut că eu nu am folosit subiectul ăsta. Eu am numai argumente legate de cifre, de politici, de definiții ale democrației. Nu intru în astfel de chestiuni.

Dar întrebarea mea este – și nu contează în niciun fel independența justiției sau să-și facă datoria asta – cum dai o pedeapsă privativă de libertate cuiva la patru sau cinci ani după presupusa faptă? Păi până atunci nu era un pericol social? Ce s-a întâmplat tocmai acum?

Dar este posibil să am o înțelegere trunchiată a principiilor de drept, nefiind un specialist. Altfel, repet, critica mea la adresa regimului nu privește aspectele din justiție pe care nu le cunosc.

Domnul Simion spunea că el poate fi următorul.

Nu comentez astfel de lucruri. Fiecare om politic își alege mesajul pe care îl dă... Așa puteți fi dumneavoastră, tot din opoziție.

Domnul Dungaciu, domnul nu știu, altcineva.

Încă o dată, fiecare om politic are propriul limbaj și propriul mod de adresare către electorat.

Eu am un limbaj care mă caracterizează și care este bazat pe, repet, raționamente logice, recurs la cifre, atașamentul față de valorile democrației.

Nu am abordări foarte politice, pentru că nu simt politica, sincer.

Domnul Simion simte politica, are dialog cu masele, este un om care transmite empatie, care culege reacțiile maselor foarte bine. Deci este un om politic.

Eu am alt gen de construcție interioară, de asta nu comentez.

Și ultima întrebare. Am văzut ieri, la un post de știri, că ar exista o variantă de guvern în care unul dintre portofolii ar fi ocupat de domnul Lulea, de la AUR. Și mă întrebam de unde și până unde.

Este o ficțiune. E o ficțiune. Mă rog, acum depinde cum definim posturile de știri.

Poate știu ceva ce dumneavoastră nu știți.

Petrișor Peiu: Știu cu certitudine că este o ficțiune. Pentru, știu eu, rating sau cum se spune, pentru audiență, poți să faci orice.

Puteau să vă pună și pe dumneavoastră, că sunteți mult mai cunoscut decât domnul Lulea. E mai discret așa domnul Lulea.

Mi-aduc aminte că cineva l-a băgat pe altul într-un tomberon pentru audiență. Se poate orice acum pentru audiență. Poți să spui orice năzdrăvănie.

Bun, vom vedea. Cu ce gânduri mergeți așa? Credeți că va fi interesant astăzi sau ne vom plictisi urmărindu-vă pe dumneavoastră, parlamentarii și reprezentanții partidelor?

Eu mă duc în speranța, cum să zic eu... Mă duc în speranța...

Măcar pentru cafea să vă fi dus.

În speranța de a vedea măcar o licărire de înțelegere din partea domnului președinte și, în rest, n-am mari speranțe. Proastă cafeaua.

Repet, respectăm niște reguli democratice și lumea trebuie să înțeleagă, inclusiv votanții noștri care sunt supărați că discutăm cu Nicușor Dan, trebuie să înțeleagă că regulile democratice trebuie respectate pas cu pas.

Atât pentru a construi o societate, repet, după modelul democrației britanice, care mie mi se pare modelul suprem de democrație pentru un stat european, dar și pentru a da electoratului posibilitatea să înțeleagă singur cine este responsabil și cine nu în comportament.

Se bea o cafea proastă la Cotroceni, am aflat acum, pe ultima parte.

La orice instituție din România se bea o cafea proastă.

Când a venit Adrian Năstase premier, deci abia în 2000, prin decembrie, a fost prima oară în istoria Guvernului României în care s-au înlăturat ceștile și farfurioarele alea de cafea, după modelul comunist ăla, cu cănile alea mari, cu două dungi albastre, și s-au adus ceșcuțe normale de cafea, cum era în lumea civilizată, și s-au adus și espressoare.

Sper că avem o cafea mai bună noi aici, la Interviurile Adevărul, decât la Cotroceni.

Sigur a fost mai bună.

Cu siguranță, nu? Mulțumim că ne-ați urmărit!

Petrișor Peiu, invitat luni la „Interviurile Adevărul”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, este invitat luni, 5 octombrie, la „Interviurile Adevărul”, începând cu ora 12:00. Discuția are loc într-un moment de intensă criză politică, după cinci luni în care România este condusă interimar și după ce Guvernul Mureșan nu a primit votul de încredere în Parlament.

Unul dintre principalele va fi situația politică actuală și blocajul privind formarea unui nou Guvern.

Astăzi, președintele Nicușor Dan are programată o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Consultările încep la ora 14:00, iar AUR este programat la discuții la ora 14:30.

Petrișor Peiu va vorbi și despre poziția AUR în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Formațiunea susține organizarea de alegeri anticipate, iar liderul senatorilor AUR a transmis de-a lungul timpului că partidul nu intenționează să voteze un Guvern din care nu face parte.

Un alt subiect important al discuției va fi modul în care AUR vede ieșirea din actualul blocaj politic, precum și condițiile în care formațiunea ar putea participa la viitoarea formulă de guvernare.