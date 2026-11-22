Un studiu internațional a arătat că toate cele 212 produse vegetariene și vegane analizate, între care înlocuitori ai cărnii și băuturi vegetale, conțineau toxine produse de mucegaiuri. Deși concentrațiile detectate au fost, în general, reduse, cercetătorii avertizează asupra posibilelor riscuri.

Foto: Magnific.com

Un studiu realizat de cercetători din Italia, Spania și Marea Britanie a arătat că toate cele 212 produse alimentare vegetale analizate conțineau cel puțin o micotoxină, o substanță toxică produsă în mod natural de anumite ciuperci și mucegaiuri. Cercetarea a vizat alimente vândute în supermarketurile britanice, în special alternative vegetale la carne și lapte.

Substanțe toxice descoperite în 212 alimente vegetariene și vegane

Oamenii de știință au analizat 92 de produse care înlocuiesc carnea, între care burgeri vegetali, cârnați vegani și preparate asemănătoare cărnii de pui, precum și 120 de băuturi vegetale obținute din ovăz, soia, migdale și alte ingrediente.

Cercetarea, coordonată de specialiști ai Universității din Parma, în colaborare cu Universitatea Cranfield și alți parteneri, a urmărit prezența a 19 micotoxine. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Food Control, în studiul intitulat „Mycotoxin contamination in plant-based beverages and meat alternatives: A survey of the UK market”.

Într-un articol publicat la 20 noiembrie 2026, New York Post a prezentat rezultatele cercetării, arătând că alternativele vegetale la carne au înregistrat, în general, niveluri mai ridicate de contaminare decât băuturile vegetale, în special cu toxine produse de ciupercile din genul Fusarium.

În această categorie, beauvericina a fost identificată în 98,9% dintre probe, iar două tipuri de enniatine, A și A1, în peste 93% dintre acestea. Cercetătorii au constatat frecvent și prezența simultană a mai multor micotoxine în același produs.

În cazul băuturilor vegetale, cele mai multe tipuri de micotoxine au fost identificate în produsele pe bază de ovăz, arată New York Post. Toate probele analizate din această categorie conțineau beauvericină, iar 94,7% prezentau și toxina HT-2. Aproximativ 90% dintre băuturile din soia conțineau ochratoxină A, o substanță care poate afecta rinichii și este clasificată drept posibil cancerigenă pentru oameni.

Băuturile pe bază de migdale și alte fructe oleaginoase au prezentat niveluri mai scăzute de contaminare decât cele din ovăz și soia, însă nici acestea nu au fost lipsite de micotoxine, mai arată publicația americană.

Micotoxinele pot apărea în cereale, leguminoase, semințe și fructe oleaginoase, în urma contaminării culturilor agricole cu anumite ciuperci, fie înainte de recoltare, fie în timpul depozitării.

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Deși toate produsele analizate conțineau micotoxine, cercetătorii au arătat că nivelurile măsurate se situau sub valorile europene de referință aplicabile.

Cât de periculoase sunt micotoxinele

Micotoxinele nu sunt întâlnite doar în produsele vegetariene și vegane. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), aceste substanțe se găsesc și în produse consumate în mod obișnuit, între care cereale, fructe uscate, nuci și condimente.

În funcție de tipul și cantitatea ingerată, unele micotoxine pot provoca tulburări gastrointestinale, afecțiuni renale, afectarea sistemului imunitar și, în anumite condiții, pot crește riscul apariției cancerului. Totuși, simpla identificare a unei micotoxine într-un aliment nu înseamnă că acesta va provoca îmbolnăviri.

Potrivit New York Post, principala preocupare a cercetătorilor nu este consumul ocazional al produselor analizate, ci expunerea repetată și cumulată la mai multe micotoxine. Efectele combinațiilor dintre aceste substanțe asupra organismului uman nu sunt încă suficient cunoscute.

„O asemenea asociere poate conduce la riscuri potențiale pentru sănătate, care ar trebui evaluate mai atent”, au avertizat autorii studiului, citați de New York Post.

Publicația americană arată că ingredientele folosite în alternativele vegetale la carne pot favoriza prezența micotoxinelor. Aceste produse conțin adesea mai multe materii prime, între care cereale și leguminoase, fiecare reprezentând o posibilă sursă de contaminare. În cazul băuturilor vegetale, concentrațiile pot fi mai reduse și datorită cantității mai mari de apă din compoziție.

Andrea Patriarca, specialist în micologie la Universitatea Cranfield și unul dintre autorii cercetării, a subliniat că rezultatele studiului nu trebuie să îi determine pe consumatori să renunțe la alimentele vegetale.

„Micotoxinele apar în mod natural în alimente și nu pot fi evitate complet. Consumatorii nu ar trebui să se teamă sau să renunțe la o alimentație variată”, a declarat Andrea Patriarca, într-un comunicat publicat de Universitatea Cranfield.

Potrivit cercetătorului, o preocupare importantă este apariția pe piață a unor produse alimentare noi, realizate din numeroase ingrediente, pentru care monitorizarea micotoxinelor trebuie adaptată.

Un alt studiu, publicat în 2026 în revista Food Research International, a analizat date privind 413 produse vegetale din Italia și Marea Britanie, pentru a estima modul în care înlocuirea cărnii și a laptelui cu alternative vegetale poate influența expunerea consumatorilor la micotoxine.

Cercetătorii au realizat simulări în care produsele obișnuite erau înlocuite cu alternative vegetale în proporții de 25%, 50% și 100%. Rezultatele au indicat că expunerea estimată la anumite micotoxine poate crește odată cu ponderea acestor produse în alimentație, în special în cazul unor combinații de contaminanți.

Potrivit autorilor, sugarii și copiii reprezintă grupuri care necesită o atenție specială, deoarece pot ingera cantități mai mari de contaminanți raportate la greutatea corporală. Cercetarea a identificat posibile probleme legate de expunerea cumulată la unele micotoxine.

New York Post amintește că Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) monitorizează mai multe categorii de micotoxine și aplică metode de testare și limite de siguranță pentru anumite substanțe. Contaminarea poate avea loc încă din perioada cultivării plantelor sau în timpul depozitării, motiv pentru care consumatorii nu o pot preveni întotdeauna prin propriile alegeri.