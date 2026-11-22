Dudu Georgescu a câștigat de două ori „Gheata de Aur”, a înscris mai multe goluri într-un sezon decât aproape toți marii atacanți ai Europei și a rămas cel mai bun marcator din istoria primei ligi românești. Dar omul care a făcut istorie pentru Dinamo a trăit și umilința de a-și pierde casa primită drept recompensă pentru performanțele sale. În 2014, după aproape patru decenii petrecute în locuința din București, a găsit în geam un bilet prin care i se cerea să plece în trei zile. Fostul mare fotbalist s-a stins din viață la 76 de ani, departe de România, în Canada.

În 2014, Dudu Georgescu a fost la gala prin care s-au aniversat 30 de ani de la Euro 1984 Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Fotbalul românesc este în doliu. Fost component al echipei de fotbal Dinamo București, dar și al naționalei, Dudu Georgescu a încetat din viață la 76 de ani.

Era stabilit în Toronto, unde a avut și o școală de fotbal. Potrivit site-ului ProSport, locuia cu chirie în casa unui prieten de-al cântărețului de muzică populară Gheorghe Turda. În ultimele două-trei decenii, Dudu Georgescu nu s-a mai aflat în prim-plan. Mai mult decât atât, în 2014, Dudu Georgescu a pierdut locuința în care a stat din 1976 și pe care o primise după câștigarea primei „Ghete de Aur”. „Mi s-a pus un bilet în geam. «Să te muți în 3 zile de-aici!»”, mărturisea Dudu Georgescu pentru „Gazeta Sporturilor”. Locuința a fost pierdută în urma unui proces de retrocedare.

Mai apoi, Ionuț Negoiță, pe atunci patron al echipei de fotbal Dinamo, a anunțat că îi oferă un apartament în Popești-Leordeni. Pentru scurt timp, Dudu Georgescu a deținut și o funcție în cadrul clubului. N-a fost, însă, decât o chestiune pe moment.

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, Federația Română de Fotbal și-a exprimat „profundul regret pentru dispariția legendarului atacant al echipei naționale și al fotbalului românesc, Dudu Georgescu, decedat la vârsta de 76 de ani. Astfel, în meciurile rămase de disputat în aceasta etapă, precum și la partidele din runda următoare, în competițiile FRF, Liga 2 și Liga 3, se va ține un moment de reculegere înainte de startul partidei”.

Debut la Progresul, consacrare la Dinamo

Născut în 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a debutat în fotbal la Progresul București. Primul meci în Divizia A l-a disputat în 11 iunie 1969, iar formația sa a câștigat cu 3-0 în fața Universității Craiova. În 1973, a plecat la CSM Reșița, unde a reușit și o „dublă” împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat cu 4-1.

În același an a fost transferat la clubul bucureștean. Cu gruparea din șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat 4 campionate (1975, 1977, 1982, 1983), fiind pe locul 2 în 1974, 1976, 1979 și 1981. A mai cucerit și o Cupă a României, în 1982. De asemenea, a fost de patru ori consecutiv golgheter al României: 1975 – 33 de goluri, 1976 – 31, 1977 - 47 și 1978 - 24. Dudu Georgescu a disputat 370 de meciuri în Divizia A, marcând 252 de goluri, record neegalat până în prezent. Și astăzi, după atâția ani, păstrează titlul de cel mai bun marcator din istoria Diviziei A.

A fost depășit de Messi și Ronaldo

Dudu Georgescu a devenit cunoscut și pe plan internațional la mijlocul deceniului 8 din secolul trecut. Atunci, dinamovistul a câștigat „Gheata de Aur” în 1975, cu 33 de goluri marcate în campionat, și în 1977, când a reușit 47. Trofeul fusese instituit în anul competițional 1967/1968, de cotidianul francez „L'Équipe”, fiind acordat celui mai bun marcator din primele ligi de fotbal ale țărilor din Europa.

Trebuie subliniat faptul că Dudu Georgescu a fost depășit, în privința numărului de goluri marcate într-o ediție de campionat, numai de Lionel Messi (FC Barcelona), care a reușit 50 în 2011/2012, și Cristiano Ronaldo (Real Madrid), care a înscris 48 în 2014/2015. „M-au sunat din toate colţurile lumii. AS, Marca, din Catalunya, de peste tot. Mă bucur că tocmai Messi m-a depăşit. Este un super fernomen, iar când pune piciorul pe minge, 90% e gol. Aşa era şi la mine, dar când dădeam cu capul“, declara Dudu Georgescu pentru „ProSport” în mai 2013.

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Pe de altă parte, dinamovistul împarte locul 3 în clasamentul „all-time” al „ghetelor de aur” câștigate cu alți fotbaliști de mare valoare, precum Gerd Muller, Eusebio, Fernando Gomes, Mario Jardel, Thierry Henry, Diego Forlan, Luis Suarez, Robert Lewandowski și Harry Kane. Iar înaintea acestora se află numai Messi (6 trofee) și Ronaldo (4).

În aprilie anul acesta, Dudu Georgescu a expediat site-ului „ProSport” un mesaj în care spunea că „Mircea Lucescu a însemnat totul pentru mine ca fotbalist. Cel mai bun coleg, un om deosebit, un prieten adevărat și minunat. Am câștigat două Ghete de Aur din pasele lui. Sunt distrus psihic de moartea lui. Va rămâne în inima mea pentru totdeauna. Soția mea îi transmite lui Nelly condoleanțe și toată iubirea ei. Același lucru și pentru Răzvan”.

Golurile marcate au făcut ca Dudu Georgescu să fie nominalizat în trei rânduri și la „Balonul de Aur”, trofeul acordat celui mai valoros fotbalist din Europa. În 1975, a ocupat locul 10, cu 11 puncte. La acea ediție la care trofeul i-a fost decernat lui Oleg Blohin (Dinamo Kiev), în urma dinamovisutlui s-au clasat mari fotbaliști precum Pirri, Oblak, Zoff, Netzer, Muller, Lato, Neeskens sau Facchetti. În 1977, Dudu Georgescu a fost pe 9, cu 6 puncte, iar în 1976 s-a situat pe 15, cu 4.

A înscris 21 de goluri pentru România

Dudu Georgescu a avut apariții și în echipa de fotbal a României, pentru care a înscris 21 de goluri în 44 de meciuri (4 au fost pentru selecționata olimpică). A debutat în națională în victoria cu 9-0 în fața Finlandei, în 14 octombrie 1973, și a disputat ultima partidă contra Chinei (1-0), în 31 iulie 1984. Dintre confruntările oficiale disputate 6 au contat pentru preliminariile Campionatului Mondial (3 goluri înscrise), iar 8 pentru calificările la Campionatul European (6 goluri). A mai disputat pentru „tricolori” alte 26 de partide amicale, marcând de 3 ori.

Fiind un atacant valoros, Dudu Georgescu a avut oferte de a evolua în străinătate, printre cluburile interesate de serviciile sale figurând New York Cosmos (SUA), pentru care a jucat și marele Pele, și Al-Hilal (Arabia Saudită). Fiind legitimat la echipa Ministerului de Interne, i s-a refuzat categoric orice transfer afară.

După retragerea din activitatea competițională, Dudu Georgescu a antrenat pe CSM Reșița, Corvinul, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Zimbrul Chișinău și Al-Nejmeh din Arabia Saudită. La începutul acestui mileniu, a emigrat în Toronto (Canada) cu familia, unde a avut o școală de fotbal.

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Dudu Georgescu dă mâna cu Răzvan Burleanu, președintele FR de Fotbal Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Una dintre ultimele sale apariții publice în România a fost în 2006, când a acordat premii unor fotbaliști juniori, în Complexul Sportiv Dinamo. Atunci mărturisea tot pentru „ProSport” că și-ar dori să revină acasă: „Să ştiţi că vreau să mă întorc. Îmi ajunge printre străini. Vă spun sincer, dacă aş primi o solicitare să antrenez aici, chiar şi o grupă de juniori, mi-aş lua soţia şi aş veni în România. Şi în Canada am muncit în domeniu, dar copiii de acolo ştiu mai mult fotbal la tastatură“.

În martie 2008, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate.

Golurile marcate de Dudu Georgescu la echipele pentru care a jucat

Progresul București (1969-1972) - 5 în 94 de meciuri

CSM Reșița (1973) - 7 în 12 confruntări

Dinamo București (1973-1983) – 207 în 260 meciuri

SC Bacău (1983/1984) – 4 în 22 meciuri

Gloria Buzău (1984-1986) – 27 în 44 meciuri

Flacăra Moreni (1986) – 2 în 4 partide