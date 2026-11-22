Primarul Buzăului, Constantin Toma, susține că fostul lider PSD Marcel Ciolacu a fost sacrificat politic după botezul organizat de familia Simonis. Edilul social-democrat afirmă că întreaga responsabilitate publică a fost transferată asupra acestuia odată cu scandalul blănii de șinșila.

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz Foto: Facebook Gigel Stirbu

Primarul PSD al municipiului Buzău a afirmat la Digi 24 că Marcel Ciolacu a fost victima unei „execuții” politice în interiorul partidului, pe fondul scandalului izbucnit după botezul copilului lui Alfred Simonis.

Invitat la emisiunea „În Fața Ta”, Constantin Toma a susținut că efectele de imagine ale episodului au fost suportate aproape exclusiv de fostul lider social-democrat.

„L-au executat”, a declarat Toma.

Potrivit edilului, după evenimentul de la Timișoara, „s-a schimbat tot”, iar atenția publică s-a concentrat asupra lui Marcel Ciolacu.

„S-a dus toată imaginea negativă, dacă mai era nevoie, pe Marcel Ciolacu”, a afirmat primarul Buzăului.

Alte persoane asociate cu organizarea evenimentului nu au avut de suferit din punct de vedere politic, a ținut să remarce edilul

„La botezul ăla n-a ieșit nici finul, nici nașul, niciunul vinovat”, a spus acesta.

Edilul consideră că fostul lider PSD a fost slăbit deliberat, în condițiile în care continua să aibă o influență semnificativă în partid.

„L-au anihilat complet”, a declarat Toma, adăugând că Marcel Ciolacu „mai are o influență foarte mare în partid”.

În opinia sa, reacția conducerii PSD după scandal a fost determinată de nevoia identificării rapide a unei persoane asupra căreia să fie transferată responsabilitatea politică.

„Noi trebuie să găsim un vinovat”, a spus Toma, descriind ceea ce consideră a fi logica din spatele evenimentelor care au urmat.

Scandalul legat de blana purtată de Sorina Docuz

Amintim că scandalul „șinșila” a izbucnit după botezul copilului lui Alfred Simonis, eveniment organizat la Timișoara și la care au participat mai mulți lideri PSD, unde fostul lider al partidului a apărut în compania Sorinei Docuz. Atenția publică s-a mutat rapid asupra unei haine de blană purtate de aceasta, despre care în spațiul public s-a vehiculat că ar fi avut o valoare de zeci de mii de euro.

Marcel Ciolacu a respins aceste estimări și a declarat că haina a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul și a costat 500 de euro.

Grindeanu: „Trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem”

Amintim că și Sorin Grindeanu a comentat criticile apărute după botezului fiului lui Alfred Simonis.

„Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit în contrast cu problemele pe care le are România. Toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cazul unor evenimente private. Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligaţia să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înţeles acest lucru”, a declarat liderul PSD, după eveniment .