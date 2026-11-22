Un sportiv paralimpic britanic, care a câștigat medalia de argint la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024, a fost pus sub acuzare pentru 11 fapte de viol. Lee Fryer, în vârstă de 26 de ani, este vizat de alte acuzații grave, printre care strangulare intenționată și agresiune. Acesta a pledat nevinovat pentru toate cele 17 capete de acuzare.

Lee Fryer acuzat că a comis 11 violuri Foto: sursa: British Wheelchair Basketball/FB

Lee Fryer a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Paralimpice de la Paris, unde a făcut parte din echipa masculină de baschet în scaun rulant care a obținut medalia de argint. Performanța a fost una istorică, fiind cel mai bun rezultat al britanicilor în această disciplină din ultimii 28 de ani.

Acum, sportivul se confruntă cu acuzații penale care vizează o perioadă de cinci ani, între mai 2021 și mai 2026. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, presupusele fapte ar fi avut loc în Anglia, Spania și Africa de Sud și ar avea aceeași victimă.

Fryer s-a prezentat în această săptămână în fața Tribunalului Coroanei din Leeds, prin videoconferință din penitenciar, unde a pledat nevinovat pentru toate cele 17 acuzații. Acesta a fost menținut în arest preventiv până la proces, care va dura șapte zile și este programat pentru luna martie a anului viitor.

Acuzațiile vizează presupuse fapte comise în trei țări

Primul dintre cele 11 capete de acuzare pentru viol se referă la o faptă care ar fi avut loc între mai și septembrie 2021, când sportivul avea 18 ani.

Alte acuzații vizează presupuse violuri orale, vaginale și anale asupra unei femei, în Spania, în perioada septembrie 2023-martie 2024.

De asemenea, Fryer este acuzat de mai multe agresiuni sexuale care ar fi avut loc în Africa de Sud și Anglia, între 2024 și 2026, potrivit dailymail.

Lista acuzațiilor include și voyeurism, fiind suspectat că ar fi urmărit sau înregistrat o femeie fără consimțământul acesteia, în scopul obținerii unei satisfacții sexuale. Sportivul mai este acuzat de strangulare intenționată, agresiune și comportament de control sau coercitiv în cadrul unei relații intime.

Un alt cap de acuzare se referă la deținerea unui drog din clasa A, la 25 august 2026. În plus, acesta este acuzat că ar fi încercat să obstrucționeze actul de justiție în octombrie 2026.

Suspendat din programul echipei naționale

Lee Fryer, originar din Pontefract, comitatul West Yorkshire, a început să practice baschetul în scaun rulant în perioada școlii. A evoluat inițial pentru Wakefield Whirlwinds, înainte de a ajunge la Sheffield Steelers.

Prima sa convocare internațională a venit la nivel de juniori, la Campionatul European Under-22. Ulterior, a debutat în echipa de seniori la Campionatul Mondial din 2023, unde Marea Britanie a câștigat medalia de argint.

În iulie 2026, sportivul a fost suspendat de Federația Britanică de Baschet în Scaun Rulant, în așteptarea unei anchete. Pe site-ul organizației, motivul suspendării este descris drept o încălcare a codului de conduită.

La Jocurile Paralimpice de la Paris, echipa britanică a pierdut finala în fața Statelor Unite, cu scorul de 73-69, după ce a revenit în joc de la un deficit de 12 puncte.

Reprezentanții echipei paralimpice britanice au confirmat că sunt la curent cu acuzațiile, dar au precizat că nu vor comenta cazul cât timp procedurile judiciare sunt în desfășurare.

„Suntem la curent cu acuzațiile formulate împotriva lui Lee Fryer. Întrucât cazul face în prezent obiectul unor proceduri judiciare, nu vom face alte comentarii în această etapă”, au transmis aceștia.

La rândul său, un reprezentant al Federației Britanice de Baschet în Scaun Rulant a declarat că Fryer a fost exclus din programul echipei naționale și din toate activitățile organizației în momentul arestării.

„Suntem la curent cu acuzațiile penale formulate împotriva lui Lee Fryer și recunoaștem gravitatea acestora. În momentul arestării sale, acesta a fost îndepărtat din programul Marii Britanii și din toate activitățile Federației, până la finalizarea anchetei externe”, a precizat reprezentantul organizației.

Acesta a adăugat că federația nu va face alte comentarii, având în vedere că procedurile penale sunt în desfășurare.

Procesul este programat pentru martie 2027. Lee Fryer a pledat nevinovat pentru toate cele 17 capete de acuzare.