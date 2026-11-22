Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Belgia. Luni, 23 noiembrie 2026, sunt anunțate perturbări majore ale traficului aerian, în urma participării controlorilor de trafic la greva națională. Majoritatea zborurilor programate pe aeroportul Bruxelles-Zaventem vor fi anulate.

Majoritatea zborurilor programate pentru luni vor fi anulate. Foto: Shutterstock

Greva va afecta traficul aerian în intervalul orar 07.00-21.00, ora locală, potrivit informațiilor transmise de MAE. Furnizorul belgian de servicii de navigație aeriană, Skeyes, a anunțat că în acest interval nu vor putea fi asigurate serviciile obișnuite de control al traficului aerian. Vor fi menținute doar serviciile minime necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență și a zborurilor esențiale pentru siguranță.

Administrația Aeroportului Internațional Bruxelles-Zaventem a transmis că majoritatea curselor programate pentru luni, atât la plecare, cât și la sosire, vor fi anulate.

Recomandările MAE pentru românii care au bilete de avion

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care au programate zboruri în data de 23 noiembrie să verifice situația curselor direct la companiile aeriene. Operatorii vor informa pasagerii afectați cu privire la variantele disponibile.

Informații actualizate pot fi consultate pe site-urile oficiale ale aeroporturilor Bruxelles-Zaventem și Charleroi.

MAE avertizează că sunt așteptate perturbări și în transportul public din Belgia. Detalii suplimentare sunt disponibile pe pagina ministerului dedicată atenționărilor de călătorie.

Numere de telefon pentru românii care au nevoie de asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Ambasada României la Bruxelles, la următoarele numere de telefon:

+32 (0) 2 347 5338;

+32 (0) 2 344 1658;

+32 (0) 2 343 6935.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, românii pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul recomandă consultarea site-urilor bruxelles.mae.ro și mae.ro, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă pentru Android și iOS.