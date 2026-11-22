Un incendiu puternic a izbucnit duminică la un magazin de produse din mase plastice din cadrul Complexului Comercial Phoenix din Iași, mobilizând un important dispozitiv de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Pompierii au limitat extinderea flăcărilor Foto: Captură video Ziarul de Iași

Flăcările au cuprins un spațiu comercial de aproximativ 20 de metri pătrați, situat în interiorul centrului comercial de pe șoseaua Bucium, relatează Ziarul de Iași.

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri.

Pentru stingerea incendiului au intervenit trei autospeciale cu apă și spumă, o autospecială pentru transportul apei, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și un echipaj de prim ajutor.

Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului la celelalte spații comerciale din complex, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați.

La momentul transmiterii informațiilor, echipele de intervenție continuau operațiunile pentru lichidarea completă a incendiului, verificarea eventualelor focare ascunse și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

Cauza izbucnirii focului și valoarea pagubelor urmează să fie stabilite după finalizarea cercetărilor.