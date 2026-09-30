 Zi decisivă pentru Siegfried Mureșan. Parlamentul votează astăzi învestirea noului Executiv. „Vom vedea dacă reușim să depășim criza politică” | adevarul.ro
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Zi decisivă pentru Siegfried Mureșan. Parlamentul votează astăzi învestirea noului Executiv. „Vom vedea dacă reușim să depășim criza politică”

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Parlamentul se reunește astăzi, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru a intra în funcție. În acest moment, PNL, USR și UDMR îi asigură aproximativ 170 de voturi, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul.

INSTANT DECLA SIEGFRIED MURESAN 004 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Înaintea votului, Siegfried Mureșan a transmis marți seară un mesaj către parlamentari și către români, susținând că rezultatul votului va decide dacă România intră într-o perioadă de stabilitate sau dacă actuala criză politică va continua.

„Dragi români, mâine, Parlamentul României va vota. Fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică”, a declarat premierul desemnat.

Mureșan a spus că, în cazul în care Guvernul său va fi învestit, este pregătit să colaboreze și cu parlamentarii din opoziție.

„Mâine va avea loc votul în Parlament. Ce vă pot spune este că, dacă Guvernul pe care îl propun va fi investit, voi trata cu respect fiecare parlamentar, de la fiecare grup parlamentar și, pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea Partidului Național Liberal, al USR și al UDMR, vom lucra cu parlamentari din opoziție, le vom asculta ideile bune pentru România și le vom implementa, dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte și dacă sunt realiste. Mâine votul va fi unul important și prin votul de mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă reușim să ne apucăm de treabă”, a spus Mureșan.

Audierile miniștrilor s-au încheiat cu mai multe avize negative

Miniștrii propuși au fost audiați luni și marți în comisiile parlamentare. Mai mulți dintre candidați au primit avize negative, însă aceste avize sunt consultative și nu împiedică votul asupra întregului Cabinet.

În prima zi au fost acordate patru avize negative și două pozitive, iar marți au continuat audierile pentru ceilalți miniștri propuși.

Premierul desemnat susține că, în acest moment, negocierile pentru voturi continuă. Mureșan declara marți că se află „între 170 și 233 de voturi” și că va continua discuțiile cu parlamentarii.

PSD și AUR au anunțat că nu votează Guvernul

PSD a decis în unanimitate să nu susțină Cabinetul Mureșan. Social-democrații spun că nu pot vota continuarea politicilor economice asociate fostului Guvern Bolojan.

Și AUR a anunțat că nu va vota noul Executiv. În aceste condiții, Cabinetul Mureșan are nevoie de voturi suplimentare din partea parlamentarilor care nu fac parte din PNL, USR și UDMR.

Nicușor Dan: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să pună interesul național înaintea intereselor politice și a respins varianta alegerilor anticipate ca soluție pentru criza actuală.

„E momentul ca această criză politică să se încheie, ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității, a neîncrederii cetățenilor și piețelor”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că, indiferent de rezultatul votului, România își va păstra traiectoria financiară și că există un consens politic în acest sens.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan nu trece

În cazul unui vot negativ, procedura de formare a Guvernului se întoarce la Palatul Cotroceni. Președintele poate face o nouă desemnare după consultarea partidelor parlamentare.

Constituția prevede că, dacă două solicitări succesive de învestitură sunt respinse în decurs de 60 de zile de la prima solicitare, președintele poate dizolva Parlamentul, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Dizolvarea Parlamentului nu este însă automată. Șeful statului poate opta și pentru o nouă desemnare a unui candidat pentru funcția de premier.

În paralel, PNL a anunțat că analizează posibilitatea unei sesizări la Curtea Constituțională în cazul în care Guvernul Mureșan este respins, iar președintele nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate.

Votul de miercuri este, astfel, etapa decisivă pentru Cabinetul Mureșan și pentru următoarea etapă a crizei politice.

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