David Neacșu (66 de ani) este alpinist, explorator și un povestitor pe cinste. În primele trei decenii de viață a trăit în epoca comunistă, perioadă în care s-a deprins cu viața grea și cu lipsurile, adică exact ingredientele necesare pentru un explorator de neoprit care vrea să-și urmeze visul de a vedea lumea, chiar dacă face asta cu câteva sute de dolari în buzunar proveniți din vânzarea mașinii personale sau a mobilei din casă.

David Neacșu a organizat prima expediție românescă pe Everest. Foto: Arhiva personală

Născut în 1960 în Giulești, pe vremea locomotivelor cu abur, a fost pus la încercare încă din copilărie: la 12 ani a rămas fără tată și s-a refugiat în sport. La 18 ani, a devenit campion național la haltere categoria 75 de kilograme. Cu muntele s-a întâlnit în primăvara lui 1973 și acesta a devenit prima sa mare pasiune. Peste câțiva ani avea să parcurgă primul său traseu legat în coardă, traseul Grotelor din Peretele Gălbenele (Masivul Bucegi). În 1983 a devenit ghid montan BTT și, în anul Revoluției, instructor la Centrul Universitar București. Căderea regimului comunist l-a găsit lăcătuș într-o fabrică din Capitală.

În următoarele trei decenii, David Neacşu și-a împlinit visul de a vedea lumea: a condus 58 de expediții pe șapte continente, unde a urcat pe marii munți ai lumii, de la Kilimanjaro la Everest, de la Ruwenzori în Kamceatka și la Mount Vinson. Între timp, a mai adăugat două mari pasiuni în CV-ul său, jungla și pescuitul. Pentru că aceste aventuri care par desprinse din cărțile de călătorii nu sunt deloc ieftine, David a pornit și în aventura antreprenoriatului. A fondat Himalaya, primul magazin de echipament montan din România și locul de unde s-au echipat generații întregi de alpiniști.

Expedițiile sale au marcat mai multe premiere. În 1994 a atins Vârful Uhuru (5.895 m), cel mai înalt punct al Africii, stabilind un record mondial de viteză: 49 de ore pentru urcarea și coborârea muntelui Kilimanjaro. A făcut asta nu pentru performanță, ci pentru a face economie, în condițiile în care o zi pe cel mai înalt munte african costa 200 de dolari, o mică avere pentru veniturile de atunci ale românilor. A fost primul român care a ajuns pe cel mai înalt munte din America de Sud, Aconcagua (6.962 m), iar în iulie 2002 a condus prima expediție românească în Kamceatka, urcând pe vulcanul Kliucevskaia (4.800 m).

Aventura cu care a intrat în cărțile de istorie ale alpinismului românesc este legată de cel mai înalt munte din lume. În 2003, la 50 de ani de la prima ascensiune pe Everest, a organizat și condus prima și singura expediție românească pe muntele care cere sacrificiu un alpinist la fiecare 100 care încearcă să-l urce. David Neacșu explică în interviul pentru „Weekend Adevărul“ cum a reușit să-l convingă pe președintele de atunci, Ion Iliescu, să mobilizeze guvernul să finanțeze expediția cu 233.000 de dolari. Un an întreg de pregătire, 72 de zile la peste 5.600 de metri pe Everest și o realizare istorică: pe 22 mai 2003, patru alpiniști români, Fane Tulpan, Marius Gane, Lucian Bogdan și Gheorghe Dijmărescu, au ajuns pe acoperișul lumii la 8.848 de metri. O criză de inimă, care era să-l coste viața, l-a împiedicat să cucerească și el cel mai înalt vârf din lume, dar după o perioadă de pauză, aventurile lui au continuat.

David Neacșu povestește aventura din Papua Noua Guinee, unde în 2007, echipa pe care o coordona a fost luată ostatică de un trib de canibali din zonă; aventura din Antarctica, unde a urcat pe Mount Vinson (4.892 m) la temperaturi de -50 de grade Celsius într-un peisaj care l-a vrăjit; explorarea junglei amazoniene din Peru, unde a avut parte de experiența Ayahuasca la un trib indigen. Este greu de găsit un loc interesant de pe Glob în care n-a fost: a traversat Amazonul, a explorat parcurile naționale din Africa și taigaua siberiană, a studiat viața populațiilor indigene din Peru, Papua Noua Guinee, Kenya, Tanzania, Insula Paștelui, Noua Zeelandă, Australia, Tasmania, Borneo și Alaska. O mare parte dintre aventurile sale pot fi găsite în „Cartea inimilor“, care a apărut anul acesta, după succesul primului său volum, „Cartea înălțimilor“, ambele publicate la Editura Humanitas.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, David Neacșu a vorbit despre cele 58 de expediții coordonate, prima ascensiune românească pe Everest și întâlnirile care i-au marcat viața. La 66 de ani, exploratorul a povestit despre riscurile muntelui, sacrificiile făcute pentru pasiunea sa și libertatea de a-ți urma visul.

„Weekend Adevărul“: Care a fost momentul în care ați știut că vreți să vă trăiți viața pe cărările munților?

David Neacșu: Prima dată am simţit o atracţie deosebită faţă de munte în 1976, când am descoperit Piatra Craiului. Iar în momentul în care am ajuns pe Kilimanjaro, în 1994, chiar când răsărea soarele, m-am jurat să văd cât mai multe răsărituri de soare de pe vârfurile munţilor. Atunci am ştiut cu siguranţă că asta este calea mea!

Pe munte, în vremea comunismului

Care a fost cea mai importantă expediție pe care ați făcut-o pe vremea comunismului? Cum reușeați atunci să găsiți echipamente de mers pe munte?

Pe vremea comunismului nu am ieşit în nicio expediţie în afara ţării, dar îmi amintesc una din multele mele „expediţii“ când am descoperit Munţii Apuseni alături de câţiva prieteni din Alba. În afară de bocanci, restul echipamentelor ni le confecţionam singuri sau apelam la prieteni. Bocancii îi procuram cu mare greutate de la unităţi militare, prieteni plecaţi din ţară etc.

După căderea comunismului, ați pornit în aventura antreprenoriatului. Cum v-ați desprins de mentalitatea de angajat și ați deschis primul magazin din România cu echipamente pentru sporturi în aer liber?

În primul rând, am plecat cu teamă. Aveam puţini bani şi mi s-au dat foarte puţine şanse de reuşită. Uitându-mă în urmă, îmi dau seama că, de fapt, curajul vine în momentul când îndrăzneşti să faci primul pas. Cele mai mari provocări au fost cele generate de crizele politice şi economice din România de-a lungul anilor. Aceste probleme care nu depindeau de mine nu erau văzute cu ochi buni de partenerii mei din străinătate, care nu înţelegeau cu ce ne confruntăm noi aici.

Premiere: de la Kilimanjaro la Himalaya

În 1994 ați fost protagonistul primei expediții românești în Africa care a presupus urcarea pe Muntele Kilimanjaro. Ați atins chiar un record mondial de viteză: în 49 de ore ați reușit să ajungeți în vârf și să vă întoarceți la bază. Cum ați trăit această experiență?

Pentru mine a fost prima ieşire pe un munte de pe un alt continent. Totul era nou, credeam că suntem bogaţi cu 500 de dolari în buzunar, şi când am ajuns în Kenya am descoperit bufetul suedez pentru prima dată. Noi am ajuns în Kenya după ce am stat câteva zile în Somalia, în timpul războiului. De aceea i-am spus acelei expediții „din iad în rai“. Kenya era la vremea aceea un paradis al turismului, iar faptul că mă aflam acolo şi urma să urc pe cel mai înalt vârf al Africii a fost o experienţă de neuitat. Cea mai mare provocare a fost să urcăm şi să coborâm vârful în 49 de ore, tocmai pentru că nu aveam suficienţi bani. O zi în Kilimanjaro costa 200 de dolari, şi am mers încontinuu, supunându-ne organismul unui mare stres şi unui risc uriaş. Acum nu mai este o performanţă, dar atunci a fost, având în vedere lipsa echipamentului, a informaţiilor, a logisticii şi a experienței.

Ați coordonat prima și, până acum, singura expediție românească pe Everest, în 2003. A fost un moment important pentru România, dar a fost și prima expediție în care ați făcut o criză de inimă. Cu ce sentimente priviți acum expediția? Cum ați comunicat cu politicienii și cum credeți că ați reușit să-l convingeți pe Ion Iliescu să sprijine demersul dumneavoastră?

Pentru mine, ca organizator şi lider, Everestul este o reuşită, un vis împlinit. Cea mai mare bucurie şi uşurare a fost atunci când toţi membrii echipei ne-am reunit în tabăra de bază la finalul expediţiei. Cea mai mare tristeţe şi dezamăgire a fost că nu am ajuns pe vârf. Există o vorbă „până la Dumnezeu te mănâncă sfinții“. Așa a fost şi în cazul meu, am avut probleme cu cei mici, cu angajaţii corupţi de la stat. Preşedintele Iliescu a susţinut această expediţie, iar fără ajutorul lui expediţia nu ar fi avut loc. Eu am fost ghid BTT (n.r. – Biroul de Turism pentru Tineret, agenția oficială de turism a Uniunii Tineretului Comunist) din 1983, iar domnul Iliescu înfiinţase acest BTT în 1968, deci am avut acest subiect comun ca punct de plecare. Preşedintele a înţeles importanţa momentului ales, adică 50 de ani de la prima ascensiune pe Everest.

Neacșu a coordonat prima expediție românescă pe Everest. Foto: Arhiva personală

Ați declarat de mai multe ori că un alpinist bun este unul care se întoarce acasă. După 58 de expediții, au fost situații în care nu v-ați întors cu toți membrii echipei? De ce depinde succesul unei expediții în care toți alpiniștii se întorc teferi acasă?

Din toate expediţiile mele m-am întors cu toţi oamenii acasă. Nu am avut niciun fel de accident, dramă sau tragedie. Iar succesul unei expediţii în care toţi se întorc acasă teferi depinde de caracterul fiecărui om, de experienţă şi mai ales de pregătirea fizică – acestea au fost criteriile după care mi-am ales întotdeauna partenerii de echipă. Într-o expediţie în care există riscuri nu este loc de „altceva“. Experienţă 100%. Niciodată nu trebuie să te bazezi pe noroc sau pe „fie ce-o fi“.

Expedițiile pe care le-ați făcut nu sunt ieftine deloc. Dacă ar fi să sfătuiți un tânăr alpinist despre cum să reușească să-și finanțeze expedițiile, ce i-ați spune?

În momentul de faţă, expedițiile sunt mult mai accesibile decât erau în urmă cu 30 de ani. Din ce în ce mai mulţi oameni îşi permit să plece în expediţii pe munţii lumii. Un tânăr îşi poate atrage de partea lui sponsorizări dacă are un CV bogat. Deci, acel tânăr alpinist trebuie mai întâi să urce nişte trepte. Aici, în munţii ţării, sau pe lângă noi, în expediţii mai ieftine (Caucaz, Alpi, Pirinei etc.) şi apoi cu temelia bine construită poate accede la expediţii mai dificile şi mai scumpe.

În 2007 ați urcat pe vârful Carstensz Pyramid (4.884 m), în Papua Noua Guinee, după ce echipa a fost luată ostatică de un grup de rebeli. A fost un moment în care v-ați pierdut speranța și ați zis „asta a fost!“? Cum a fost experiența traversării uneia dintre cele mai mari mine de aur din lume?

Cel mai şocant a fost când am ajuns în satul Pinapa unde am stat patru zile înconjuraţi de cei din tribul Dani. Am negociat trecerea prin tribul lor de la 10.000 de dolari la 1.600 de dolari. Am trăit cea mai mare spaimă din viaţa noastră. Dar ei voiau banii noștri mai mult decât să ne omoare, lucru de care ne-am dat seama mai târziu. În momentul în care am ajuns la mină, eram ca în cărţile lui Kafka. Eram la marginea unei imensităţi monstruoase şi, de fapt, pe acolo trebuia să ne găsim drumul de întoarcere. Am reuşit să fim destul de convingători cu directorul general al minei, care era american.

În Papua Noua Guinee a găsit triburi care trăiau la fel ca în urmă cu sute de ani. Foto: Arhiva personală

Ați vorbit despre aventura în Antarctica, din ianuarie 2009, ca despre una dintre cele mai frumoase, deși s-a desfășurat în condiții extreme, temperaturile ajungând la minus 50 de grade Celsius. Povestiți-ne despre experiențele trăite acolo și cum ați redus riscul de a cădea într-o crevasă.

Atât timp cât am stat efectiv în Antarctica, a fost o uimire generală. Toată şederea mea acolo a fost o experienţă totală, clipă de clipă. Fiind opt alpinişti în grup, eram legaţi în coardă câte doi. Prima echipă marca locul cu nişte beţe de bambus, mergeam printr-un labirint de crevase. Am rezistat temperaturilor scăzute datorită echipamentelor foarte bune şi datorită coordonării oamenilor din echipă. Ne împărţeam sarcinile în aşa fel încât să petrecem cât mai puţin timp în afara cortului.

„Nu există metodă de a trece peste suferință“

Suferința face parte din viața alpiniștilor. Povestiți-ne trei momente în care ați suferit de sete, de frig sau de durere cauzată de diferența de presiune, situații în care ați fost aproape de a fi doborât. Aveți o metodă care vă ajută să treceți peste suferință?

Cel mai mult am suferit de sete în Antarctica, unde umiditatea este zero. De frig am suferit cel mai mult în Kamceatka – acolo mi-au degerat degetele de la picioare. Cea mai la limită situaţie am trăit-o în Bolivia, la coborârea de pe vârful Illimani. Nu există metodă de a trece peste suferință, suferi şi taci.

Expediția din Antarctica l-a împins la limite. Foto: Arhiva personală

În expedițiile dumneavoastră ați avut și experiențe spirituale foarte intense. Povestiți-ne ce v-a impresionat cel mai tare și cum v-au schimbat viața expedițiile de pe Muntele Athos și ceremonia Ayahuasca la care ați participat cu ocazia expediției în tribul Machiguenga din jungla amazoniană din Peru.

Experienţa de la tribul Machiguenga a fost într-adevăr foarte puternică din două motive: am primit un răspuns de la şaman la o întrebare pe care mi-o puneam de foarte mult timp în viaţa mea şi nu-i găseam răspunsul. Și al doilea este faptul că toţi am visat acelaşi lucru după noaptea ritualului. Experienţa de la Muntele Athos este greu de explicat, dar este foarte uşor de trăit de către oricine vrea şi merge fără prejudecăţi acolo. Athosul e ca interiorul unei biserici în care se spun sute de mii de rugăciuni în fiecare zi. Energia de acolo este cutremurătoare.

„Ruwenzori este perfecţiunea“

„Moartea albă“ – scăderea dramatică a temperaturii corpului care induce o stare de somnolență profundă, iar alpinistul nu mai simte frigul, adoarme pe zăpadă fără să își dea seama și moare din cauza stopului cardiac – este un fenomen care a cauzat moartea multor exploratori. Ați fost martor la situații în care alpiniști au căzut pradă acestui fenomen?

Sunt oameni care sunt surprinşi de viscol foarte puternic, iarna, neechipaţi, neantrenaţi şi primul impuls este să se aşeze să se odihnească. Acela este cel mai periculos moment şi moartea albă survine la scurt timp. Am întâlnit în ieşirile mele pe munte oameni care erau pe punctul de a ceda, dar la îndemnul celor din echipă au reușit să depășească acest moment. Moartea albă este socotită cea mai nedureroasă moarte.

Unul dintre alpiniştii care au cucerit un vârf de peste 5.000 de metri din Uganda, la Adevărul Live

Foto: Humanitas

O urcare pe munte, dacă vorbim mai ales de optmiari, presupune acceptarea posibilității să nu vă mai întoarceți acasă. Cum vă pregătiți mental pentru a accepta un asemenea risc?

Optimiarii nu sunt specialitatea mea, cel mai înalt vârf atins este Aconcagua din America de Sud. Orice urcare pe munte, indiferent de altitudine şi de latitudine, presupune riscul de a nu te mai întoarce acasă. Acest risc rămâne din ce în ce mai mic odată cu trecerea anilor şi a acumulării de cunoştinţe şi de experienţă. Riscurile sunt la fel de mari şi pe munţii mai mici. În viaţa mea, m-am confruntat cu mai multe momente riscante în munții din România decât în expedițiile pe munţii lumii. În Kamceatka am simţit că într-adevăr am pe cineva acolo sus care mă îndrumă. După ce rătăciserăm o zi întreagă într-o zonă extrem de sălbatică, cu ceaţă densă şi mers pe bâjbâite, am ajuns într-un loc mai ferit şi trebuia să înnoptăm. Colegii mei voiau să pună corturile lângă un perete de stâncă, iar eu, fără să-mi dau seama, am spus că nu e bine şi că trebuie să ne mutăm în mijlocul acelui platou. A doua zi dimineaţă, la baza acelui perete, unde ar fi trebuit să punem corturile, se căscase un mare hău. Nu există nicio expediţie fără riscuri. Riscurile pot pleca de la oameni, vreme – avalanșe, friguri extreme, furtuni –, starea de sănătate, animale, insecte etc.





Cel mai frumos munte pe care a urcat este Ruwenzori din Uganda Foto: Arhiva personală

Spuneți în carte că, după primele două săptămâni, un optmiar nu mai este frumos, este doar un colos pe care trebuie să-l înfrunți. Care este momentul cel mai frumos al unei expediții?

Cel mai frumos moment al unei expediţii este întoarcerea cu bine jos a întregii echipe şi dacă se poate şi cu vârful făcut. Cel mai frumos munte pe care m-am căţărat este Ruwenzori din Uganda. Ascensiunea pe acest munte este de fapt un circuit care pleacă de la altitudinea de 800 de metri, trecând prin toate palierele de vegetaţie africană, ajungând la 5.109 metri (vârful Margherita) şi coborând prin cele mai fantastice văi şi locuri prin care am călcat vreodată. De fiecare dată am fost aici cu prieteni şi au simțit la fel magia acestui munte. Pentru mine, Ruwenzori este perfecţiunea. Este cel mai frumos munte din afara ţării.

Pe vârfurile lumii, cu oameni de încredere

Scrieți în carte „Harta mea nu e făcută din vârfuri, ci din oameni – experiențe cu oameni! Bune și rele“. Povestiți-ne trei experiențe memorabile pe care le-ați avut cu oamenii care v-au fost alături sau oameni pe care doar i-ați întâlnit în aventurile dumneavoastră, dar v-au lăsat o impresie puternică.

Un prim exemplu este experienţa trăită alături de oamenii săraci care trăiesc la marginea marelui oraş Lima din Peru. Când am spus că vrem să vizităm favela din Lima, toţi ne spuneau să nu facem acest lucru că este periculos. Dar pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase experienţe: oamenii ne-au primit ca pe nişte prieteni, ne-au cântat la harpă în mijlocul străzii. Alt exemplu este din 1996, după coborârea din Aconcagua, am plecat în Ţara de Foc, în Patagonia. Primul om cu care am intrat în contact a fost un tânăr de vreo 23-24 de ani care, când a aflat că suntem români, ne-a spus de Iulius Popper şi de istoria acestui mare aventurier şi explorator român. O experienţă neplăcută a fost cu un grup de spanioli în 1998 în Muntele Kenya. Ei au ajuns la refugiul de la 3.500 de metri la câteva ore după noi. La refugiu erau doar nouă locuri de cazare şi, fiindcă unul dintre ei nu avea loc, mi-au aruncat lucrurile mele de pe pat pentru a-şi face loc. Dar acesta a fost un lucru izolat. În expediţiile mele au predominat şi predomină experienţele bune.

Povestiți în carte un episod foarte amuzant în care fostul premier Theodor Stolojan mătura bălegarul de măgar pe Muntele Athos pentru a pregăti tabăra. Vorbiți despre el ca despre un bun partener de expediții. Care a fost momentul în care ați descoperit că Theodor Stolojan este un partener de expediții în care aveți încredere?

Merg pe munte cu domnul Theodor Stolojan de peste 20 de ani, nu numai în ţară, dar şi în expediţii în Peru, Alaska, Kamceatka, Uganda, Tadjikistan, Kîrgîzstan, Corsica, Pirinei, Tibet etc. Nu a existat niciun moment în care să nu contribuie în mod egal la sarcinile din echipă, de multe ori chiar mai mult decât ceilalţi. Faptul că domnul Stolojan a măturat acel bălegar în Athos dovedeşte încă o dată că este un om simplu şi un coechipier pe care mulţi şi l-ar dori. Dacă ştii să-ţi alegi bine partenerii, nu ar trebui să se nască momente de neîncredere în echipă. În expediţiile la care am participat am avut parte doar de oameni adevăraţi, de colegi pe care m-am putut baza şi în care am avut încredere.

Mulți alpiniști au murit în drum spre vârful Everestului. Neacșu s-a întors cu toată echipa. Foto: Arhiva personală

Pe lângă munte, sunteți pasionat de junglă și de pescuit. Povestiți-ne câte o întâmplare care v-a impresionat legată de fiecare dintre aceste pasiuni.

Am descoperit jungla în 2000, când mă aflam în Peru şi am ajuns la Boca Manu. Aici am cunoscut pentru prima dată oamenii care trăiesc în junglă, mi-a plăcut foarte mult şi mi-am dorit să revin. Junglele sunt teritorii la fel de inaccesibile şi de dificile ca şi munţii. Trebuie să munceşti mult, să fii atent tot timpul la ce se întâmplă în jurul tău. Pericolele sunt mai mari şi mai multe decât pe munţi. Un răsărit de soare în junglă nu poate fi asemuit cu nimic altceva – tocmai aici contează mai puţin ce vezi, cât ce simţi şi ce auzi. Sunt pasionat de pescuit de peste 20 de ani şi iubesc Delta Dunării. Iar într-un an am fost martor al unui spectacol unic al efemeridelor, care doar o dată în an, la început de iunie, ies din învelișul lor protector în care au așteptat timp de trei ani, prind aripi, plutesc și se împerechează în zbor, deasupra apelor, iar ouăle lor cad pe fundul lacurilor – pentru ca din ele, peste alți trei ani, să zboare alte efemeride. Frumoasele insecte, ca niște mici zeițe transparente, trăiesc doar pentru acele clipe în care fac dragoste deasupra apelor.

„Toate neajunsurile şi constrângerile m-au forţat să învăţ să supravieţuiesc“

„Weekend Adevărul“: Cum v-au modelat viața următoarele aspecte: ați rămas orfan de tată de la 12 ani, ați fost campion național la haltere și ați trăit aproape jumătate din viață în comunism, Revoluția din 1989 prinzându-vă, la 29 de ani, lăcătuș într-o fabrică?

David Neacșu: Toate neajunsurile şi constrângerile m-au forţat să mă descurc singur, să trăiesc cu puţin şi să învăţ să supravieţuiesc. Sportul m-a călit, halterele sunt un sport greu, iar faptul că am lucrat într-o uzină alături de nişte oameni simpli şi minunaţi, de la care am avut ce învăţa, a fost cel mai frumos lucru din viaţa mea. Toate puse cap la cap m-au făcut să-mi doresc să-mi depăşesc condiţia, m-au făcut să-mi doresc să învăţ, să călătoresc şi să văd lumea.

„David este cel mai liber om care poate exista pe planeta aceasta“, scrie în carte Dora, soția dumneavoastră. Cum ați reușit și reușiți să fiți atât de liber, deși ați avut și aveți foarte multe responsabilități?

Pe mine, Dora, soţia mea, m-a susţinut să-mi ating visul şi preia o parte din responsabilităţile mele atunci când sunt plecat. Pentru că, dacă nu plec, nu sunt eu, iar ea ştie asta. Consider că fiecare trebuie să-şi urmeze visul şi să aibă această înţelegere acasă. Deși sunt plecat mult timp de acasă, ne împărţim responsabilităţile, iar distanţa nu este un impediment. Important este să ne simţim aproape, deşi ne despart mări şi oceane, decât să stăm sub acelaşi acoperiș, dar să ne simţim la mări distanţă. Iar partea bună a tehnologiei în această situaţie este că putem comunica în orice moment. Aşa că cei dragi mă simt aproape, iar eu îi port cu mine în toate cotloanele lumii.

Voință. Determinare. Pasiune

Ați reușit până la 66 de ani să coordonați 58 de expediții, printre care prima și unica expediție românească pe Everest, ați avut o afacere de succes, aveți o familie mare și frumoasă. Multora le este greu să jongleze astăzi între serviciu, tot ce înseamnă viața de familie și un episod dintr-un serial, seara... Dumneavoastră cum ați reușit să vă umpleți anii cu așa de multe experiențe?

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Totul pleacă de la muncă, de la multă voinţă, determinare şi pasiune. Am avut norocul să pot face ceea ce-mi place, sa fiu primul din România cu acest gen de afacere. Recunosc că m-au ajutat foarte mult intuiţia şi experienţa mea montană. Afacerea a devenit în timp profitabilă şi am putut susţine atât familia, cât şi plecările mele în expediţii. Faptul că am fost o persoană recunoscută şi respectată în acest domeniu a adus afacerii credibilitate şi clienţi care şi-au pus toată încrederea în mine şi în recomandările mele.

În excursia pe Everest, la fel ca în toate pe care le organizează, și-a ales oamenii după caracter. Foto: Arhiva personală

În prezent, sunteți în formă maximă atât mental, cât și fizic. Care credeți că sunt elementele din stilul dumneavoastră de viață care v-au ajutat să fiți așa? Cum arată o zi din viața lui David Neacșu în care nu este în expediție?

Nu sunt tocmai un exemplu de stil de viaţă foarte sănătos. Dar ce mă ţine întreg fizic şi mental sunt tocmai ieşirile în natură (munte, Deltă etc.) şi absenţa rutinei. O zi din viaţa mea când nu sunt plecat în vreo expediţie este în general foarte aglomerată, iar când nu am de lucru, îmi fac de lucru. Sunt responsabilităţi care sunt preluate de soţia mea când sunt plecat, dar şi altele care mă aşteaptă. De obicei, plec dimineaţa de acasă şi ştiu foarte bine ce am de făcut în acea zi. Şi clar în program am şi o întâlnire cu un prieten la o cafea. Revin acasă după-amiază, înainte de întoarcerea fiului meu de la şcoală, iar seara îmi rezerv timpul pentru familie. Micul dejun şi cina le luăm întotdeauna împreună acasă.

Ingredientul succesului pe munte este echipa, spuneți de fiecare dată. Cât de mult a contribuit familia, cu care faceți probabil cea mai strânsă echipă, la succesul celor 58 de expediții pe care le-ați coordonat?

Familia m-a susţinut mereu în plecările mele. Este adevărat că eu şi Dora facem cea mai bună echipă împreună de 25 de ani şi că de cele mai multe ori m-a ajutat la organizarea expediţiilor. Avem foarte multe lucruri în comun, printre care şi plăcerea de a merge pe munte, aşa că ea înţelege foarte bine ce se petrece acolo. Deci, da, succesul expediţiilor începe de acasă şi de la liniştea pe care mi-o dă familia.

Visează să mai ajungă o dată în Antarctica. Foto: Arhiva personală

Scrieți în carte că la un moment dat v-ați vândut mobila din casă și mașina pentru a putea merge în expediții. Oamenii văd doar partea frumoasă a reușitelor dumneavoastră, șampania de la finalul expediției, fără a vedea greutățile. Care au fost sacrificiile pe care le-ați făcut pentru această listă lungă de aventuri? Privind în urmă, ați schimba ceva?

Aşa este, dar niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a-ţi atinge visul. Nu consider că este un sacrificiu atunci când faci ceva care te face fericit. În definitiv, avem o singură viaţă pe care trebuie să o trăim fără regrete. Copiii mei vor spune că nu am petrecut suficient timp cu ei, dar eu nu am fost făcut pentru a sta acasă, nu am ştiut să fac asta. Am luat viaţa în piept de la o vârstă fragedă, iar asta mi-a ascuţit instinctul de supravieţuire şi dorinţa de a fi liber. Dar asta nu înseamnă că i-am iubit mai puţin. De fiecare dată când am fost plecat i-am luat pe toţi cu mine în gândurile mele. Nu am fugit de lumea mea, ci am dus-o cu mine în toate locurile în care am umblat. Mai mult decât timp, cred că le-am oferit copiilor mei un exemplu de muncă, pasiune şi voinţă. Şi m-am asigurat că nu pleacă în viaţă de la zero, aşa cum mi s-a întâmplat mie. Privind în urmă, nu aş schimba nimic din ce am făcut sau ce nu am făcut, aş face totul la fel. Aş face aceleaşi lucruri pentru a-mi urma visul.

„Nu este uşor să-ţi atingi visul“

Scrieți în prefața „Cărții inimilor“: „Vreau să vă împărtășesc ce am înțeles în viața asta plină de surprize și de lecții, de bucurii și de încercări“. Puteți să rezumați într-o frază esența a ceea ce ați înțeles în această viață?

Sunt conştient că tot ce am realizat se datorează muncii din spate, voinţei, perseverenţei şi pasiunii mele pentru munte. Mesajul meu pentru copiii mei şi pentru toţi tinerii este că nu este uşor să-ţi atingi visul, dar că nu există o împlinire mai mare pe care ţi-o poate da viaţa! Aveţi grijă ce poveste scrie viaţa voastră, de voi depinde să aveţi o viaţă frumoasă şi împlinită!

Ce sfat aveți pentru cineva care vă citește cărțile, nu a fost în viața lui într-o expediție, dar vrea măcar o mică parte din ceea ce a experimentat David Neacșu?

Până la expediţii, există mai multe trepte de urcat pe scara experienţei montane. Nu recomand nimănui să înceapă direct cu expediţii pe munţi înalţi. Dar oricine poate face ce am făcut eu dacă îşi doreşte foarte mult acest lucru. Trebuie doar să înceapă să meargă pe munte şi să progreseze. Iar mersul pe munte săptămânal să devină un mod de viaţă.

Dacă ar trebui să lucrați la scenariul filmului vieții dumneavoastră, cum vedeți scena de început, punctul culminant, respectiv ultima scenă – ceva ce doriți să se întâmple în viitor?

Aş începe cu prima mea ieşire pe munte, atunci când am fost cu vărul meu şi am rămas înzăpeziţi într-o stână din Bucegi, eram doi copii fără experienţă, fără echipament. Scena de mijloc ar fi perioada de organizare şi documentare pentru prima expediţie românească pe Vârful Everest. Scena de final ar fi să mă implic într-un proiect de înfiinţare a unui muzeu al muntelui, după modelul muzeelor deschise de alpinistul Reinhold Messner în Tirol.