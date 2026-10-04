 AUR merge din nou la Cotroceni cu aceeași cerință: alegeri anticipate. Petrișor Peiu: „Nu votăm un Guvern din care nu facem parte” | adevarul.ro
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AUR merge din nou la Cotroceni cu aceeași cerință: alegeri anticipate. Petrișor Peiu: „Nu votăm un Guvern din care nu facem parte”

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AUR va merge luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni, cu același mandat pe care l-a prezentat și la consultările precedente: declanșarea alegerilor anticipate. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spune că formațiunea nu va susține prin vot un nou Guvern dacă partidul nu face parte din formula de guvernare.

Petrișor Peiu: „Nu votăm un Guvern din care nu facem parte”
Petrișor Peiu: „Nu votăm un Guvern din care nu facem parte” Foto: Adevărul

Declarațiile vin înaintea noii runde de consultări convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament pe 30 septembrie.

AUR consideră că blocajul politic poate fi depășit prin revenirea la urne. Petrișor Peiu a declarat că reprezentanții partidului îi vor transmite președintelui că anticipatele reprezintă, în opinia formațiunii, soluția pentru actuala criză.

„Îi vom transmite domnului președinte Nicușor Dan că soluția democratică, rațională, rezonabilă, constituțională de ieșire dintr-un blocaj în care nu se poate face o majoritate stabilă este organizarea de alegeri anticipate. E o practică utilizată în toate statele europene, toate statele democratice”, a declarat Peiu la Digi24.

Peiu a precizat că formațiunea nu își schimbă poziția nici în ceea ce privește un eventual nou Cabinet. AUR nu va vota pentru învestirea unui Guvern în care partidul nu este inclus.

„În niciun caz nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Adică nu se pune problema. E decis deja”, a spus liderul senatorilor AUR.

Poziția este similară cu cea exprimată de AUR la consultările anterioare. Formațiunea a susținut atunci că ar putea intra la guvernare, însă numai în urma unor negocieri pe care le consideră transparente și de pe poziții de egalitate.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea luni o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins în Parlament.

Șeful statului a transmis că, după consultări, va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. El le-a cerut partidelor să vină cu formule care să poată obține susținere în Parlament.

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