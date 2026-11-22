Vremea se schimbă radical în următoarele zile. Meteorologii avertizează că România va fi traversată de un ciclon care va aduce precipitații în toate regiunile țării și va favoriza apariția primelor episoade de iarnă și în zonele joase.

Va ninge nu doar la munte, ci și în zonele joase Foto: Shutterstock

Florinela Georgescu, directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat la Digi24 că România va fi afectată de un sistem atmosferic format în zona Mării Adriatice.

„Țara noastră va fi traversată foarte rapid de un ciclon care s-a generat în Marea Adriatică”, a declarat meteorologul.

Potrivit acesteia, răcirea vremii va transforma ploile în lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării.

„Vor apărea ninsorile, lapovița și ninsoarea, nu numai în zonele montane, dar și în regiunile mai joase din partea de nord a Moldovei și nordul Transilvaniei”, a precizat Florinela Georgescu.

Ulterior, aria precipitațiilor mixte se va extinde și va cuprinde cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în timp ce în restul regiunilor vor predomina ploile.

La munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, sunt așteptate ninsori viscolite. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale ce pot atinge 100 km/h, motiv pentru care ANM a emis un cod portocaliu de vreme severă.

Meteorologul a avertizat că în unele zone montane stratul nou de zăpadă ar putea fi consistent, depășind local 25 de centimetri.

Frigul va continua să se intensifice în prima parte a săptămânii viitoare. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime ar putea coborî la mijlocul săptămânii până la valori de numai câteva grade.

„Spre jumătatea săptămânii este posibil să înregistrăm maxime care să nu mai depășească 7 grade”, a arătat Florinela Georgescu.

Nopțile vor deveni și mai reci, cu temperaturi minime care ar putea coborî până în jurul valorii de minus 8 grade în anumite zone ale țării.

Meteorologii urmăresc deja un nou sistem atmosferic care ar putea afecta România în a doua parte a săptămânii.

„La jumătatea săptămânii așteptăm ca ciclonul să abordeze țara noastră dinspre partea de sud-vest a teritoriului”, a explicat reprezentanta ANM.

Oltenia și Muntenia, vizate de „probabilitate mare de precipitații sub formă de ninsoare”

Potrivit acesteia, noul ciclon ar putea aduce din nou precipitații în majoritatea regiunilor, inclusiv ninsori în Oltenia și în vestul Munteniei.

„Oltenia pare a fi zona care joi, vineri să aibă probabilitate mare de precipitații sub formă de ninsoare”, a precizat Georgescu.

În concluzie, meteorologii estimează că vremea va avea un aspect predominant hibernal în zilele următoare.

„Este foarte posibil ca vremea rece să se mențină inclusiv în weekendul următor”, a avertizat directorul de prognoză al ANM.

Ninge în mai multe zone montane din Maramureș. Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat zeci de tone de material antiderapant

Ninsoarea a revenit în zonele montane din județul Maramureș, unde drumarii au intervenit pentru a menține șoselele practicabile. Pe DN 18 ninge în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop, iar la Vișeu de Sus se înregistrează fulguieli.

Potrivit informațiilor transmise de Dan Bucă, purtătorul de cuvânt al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, echipele Secției de Drumuri Naționale au acționat cu trei utilaje și au împrăștiat 13 tone de material antiderapant.

Situația este monitorizată și în Pasul Prislop, în Munții Rodnei, unde pe acostamentul drumului național s-a depus un strat subțire de zăpadă.

Ninge și în zona Cavnic, unde angajații societății Drumuri și Poduri Maramureș au intervenit cu două utilaje, răspândind alte 11 tone de material antiderapant. Utilajele se află în continuare pe traseu.