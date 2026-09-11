Sorin Grindeanu, prima reacție în scandalul zborului privat spre Mykonos: „Să meargă la comisia de anchetă”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat vineri la scandalul zborului privat spre Mykonos, plătit de Camera de Comerț, în care este implicat și fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

„Era mai bine să nu fie (n. red. - în acel zbor)”, a spus Grindeanu.

El a legat discuția de întâlnirea între premierul interimar Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, desfășurată înainte de ședința CCR pe tema legii integrității.

„Mi-a explicat Florin Manole, cred ca v-a explicat și vouă, o să mai dea explicații dacă e nevoie, dar din ce am înțeles n-au vorbit despre decizii ale CCR care să se întâmple într-o zi două”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat, în acest context, că îl încurajează pe Florin Manole și „pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă”.

„E obligatoriu să meargă. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga. Să meargă la comisia de anchetă, toți”, a mai spus Grindeanu.

Zbor privat spre Mykonos

Afirmațiile vin în urma informațiilor apărute despre un zbor privat spre Mykonos. Printre persoanele care au participat la deplasare, care a avut loc în iulie, s-au numărat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, senatorul UDMR Istvan-Lorant Antal, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, precum și omul de afaceri Gruia Stoica, potrivit dezvăluirilor din presă.

Deplasarea a fost organizată și finanțată de Camera de Comerț și Industrie a României, condusă de Mihai Daraban.

În urma acuzațiilor, fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Florin Manole, a oferit explicații, precizând că a acceptat invitația pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței sale în domeniu, considerând legitim să răspundă solicitărilor organizațiilor care susțin mediul de afaceri românesc.

Cum explică Bolojan întâlnirea cu șefa CCR

La momentul în care informația despre întâlnire a devenit publică, atât Ilie Bolojan, cât și Simina Tănăsescu au confirmat că discuția a avut loc, însă au susținut că aceasta a avut un caracter administrativ. Potrivit explicațiilor oferite atunci, subiectul principal ar fi fost identificarea unor spații suplimentare pentru Curtea Constituțională.

Într-un interviu la postul B1TV, Ilie Bolojan a calificat investigațiile și dezbaterile generate de această întâlnire drept o acțiune cu miză politică.

„Toată tevatura care s-a făcut pe această chestiune, toată ancheta, așa-zisa anchetă care este la Senat, nu este decât o acțiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu cu realitatea”, a declarat Ilie Bolojan.