 Eugen Tomac, avertisment înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Criza nu mai poate fi prelungită” | adevarul.ro
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Eugen Tomac, avertisment înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Criza nu mai poate fi prelungită”

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Consilierul prezidențial Eugen Tomac, prima persoană propusă de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier în încercarea de a pune capăt crizei guvernamentale, susține că actualul blocaj politic nu mai poate continua și că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru formarea unui nou Guvern.

Consilierul prezidențial Eugen Tomac.
Consilierul prezidențial Eugen Tomac. Foto: Adevărul

„În clipa de faţă, cel mai important aspect este să se configureze o majoritate care să susţină un nou guvern şi mi-aş dori enorm ca, în urma consultărilor de mâine, atât liderii partidelor politice, cât şi conducerea partidelor parlamentare, precum şi grupurile din Parlament să găsească compromisul necesar pentru a susţine un nou Cabinet”, a declarat Eugen Tomac.

Declarațiile au fost făcute duminică seară, la B1 TV, în ajunul unei noi runde de consultări politice convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

„Nu cred că la ora actuală putem discuta despre un prim-ministru care poate să se prezinte mâine în faţa preşedintelui cu o majoritate pe care să o aibă în spate. Tocmai de aceea cred că consultările vor fi extrem de importante”, a spus Tomac.

Consilierul prezidențial susține însă că liderii politici trebuie să depășească interesele de partid și să găsească o formulă de compromis, întrucât situația actuală nu mai poate fi prelungită.

Tomac respinge varianta alegerilor anticipate

În ceea ce privește alegerile parlamentare anticipate, invocate de mai mulți lideri politici, Eugen Tomac susține că acestea nu ar rezolva criza, ci ar prelungi-o.

„Alegerile anticipate nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc. Şi eu cred că românii nu au nevoie de noi aventuri politice, ci au nevoie de soluţii pragmatice din partea politicienilor, pentru că costul acestei crize este foarte mare şi, din păcate, factura o plătesc tot cetăţenii români”, a afirmat consilierul prezidențial.

Tomac este, totodată, convins că premierul care va fi desemnat luni va reuși să formeze o echipă care să obțină voturile necesare în Parlament.

„Mizele nu mai sunt limitele autoimpuse ale partidelor și calculele politice. Miza este România și interesul cetățenilor români. Şi eu cred că toţi liderii politici conştientizează acest lucru. Important este ca fiecare să facă paşii necesari în această direcţie pentru a găsi o formulă de compromis şi, evident, crearea unei majorităţi care să susţină viitorul guvern”, a declarat acesta.

De ce se opune Tomac intrării AUR la guvernare

Un alt punct abordat de consilierul prezidențial a fost prezența AUR în viitorul Guvern. Tomac susține că formațiunea nu a demonstrat, prin pozițiile sale recente, că poate contribui la o soluție pentru actualul blocaj.

„Eu nu am văzut niciun gest de maturitate și de responsabilitate din partea acestui partid, inclusiv prin ultimele poziționări”, a spus Tomac.

Acesta a invocat necesitatea menținerii direcției externe a României, indicând drept obiective o „relație privilegiată și strategică cu Statele Unite” și o „abordare loială față de Uniunea Europeană”.

Tomac a susținut că România are nevoie de soluții „soluţii democratice, transparente şi predictibile, nu de aventuri care ne pot izola pe plan extern”.

Nicușor Dan, noi consultări pentru desemnarea premierului

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, începând cu ora 14.00, o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier. La finalul zilei, șeful statului este așteptat să anunțe un nou nume pentru funcția de prim-ministru.

Până acum, trei persoane desemnate de președinte nu au reușit să ducă la formarea unui nou Guvern: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. În cazul ultimului, Guvernul propus a obținut 182 de voturi „pentru”, față de cele 233 necesare.

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