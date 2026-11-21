În anii ’80, Nicolae Ceaușescu plănuia construirea unei centrale nucleare la Victoria, orașul industrial ascuns la poalele Munților Făgăraș. Proiectul, analizat personal de liderul comunist, făcea parte dintr-un program ambițios, prin care România urma să aibă 13 reactoare nucleare până în 1995.

Orașul Victoria, cândva un centru industrial important. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Aflat la poalele celor mai înalte creste ale Făgărașului, la limita județelor Sibiu și Brașov, orașul Victoria, cu 6.500 de locuitori, a fost construit la mijlocul secolului XX în jurul uneia dintre cele mai importante uzine chimice din România.

La începuturile existenței sale, Victoria a fost o „colonie muncitorească” ridicată în apropierea uzinei de pulberi explozive de la Ucea.

Micile orașe industriale de la poalele Făgărașului

După Al Doilea Război Mondial, un combinat chimic s-a dezvoltat în aceeași zonă, iar în jurul său a fost înființat un oraș complet nou, Victoria, cu cartiere care copiau modelul celor din orașele monoindustriale sovietice ale epocii.

Locul ales pentru ridicarea combinatului și a orașului care îi asigura forța de muncă era un punct strategic pe harta României, la circa 20 de kilometri de Făgăraș, în apropierea Văii Oltului și a magistralei de comunicație Sibiu–Brașov.

La sud, versanții abrupți ai Făgărașului, acoperiți de păduri seculare, îi ofereau adăpost, într-un ținut unde Carpații erau până atunci aproape de netrecut.

La începutul anilor ’70, această barieră naturală avea să fie străpunsă odată cu construcția Transfăgărășanului (DN7C), un drum alpin strategic care pornește din apropierea orașului și traversează crestele Făgărașului spre Argeș, prin zona glaciară Bâlea, aflată la peste 2.000 de metri altitudine. Privit în prezent ca un traseu turistic, Transfăgărășanul, construit prin eforturile a mii de militari români, avea o importanță strategică și pentru zona industrială Ucea–Victoria–Făgăraș, unde funcționau uzine chimice și militare.

În anii ’80, orașul Victoria ajunsese la o populație de peste 10.000 de locuitori, iar mulți dintre localnici munceau la combinatul chimic Viromet, unde erau produse metanol și numeroase alte substanțe chimice, printre care acid azotic, acid sulfuric, amoniac, hidrazină, formaldehidă, nitroceluloză și rășini sintetice. Combinatul mai producea adezivi pentru industria lemnului, schimbători de ioni, materiale plastice și produse destinate industriei lacurilor și vopselelor.

În apropiere, la Făgăraș, funcționa un alt mare combinat chimic, dezvoltat în jurul unei fabrici de explozivi înființate în anii ’20. La sfârșitul anilor ’80, peste 10.000 de oameni lucrau la combinatul cunoscut ulterior sub numele Nitramonia, unde erau produși explozivi industriali, îngrășăminte chimice, amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, săruri anorganice, rășini sintetice și alte substanțe chimice. O parte dintre produse erau exportate în zeci de țări. Tot la Făgăraș funcționa o întreprindere de utilaj chimic, înființată în 1957, care fabrica instalații și echipamente industriale, dar existau și alte uzine cu profil mecanic și militar.

În aceeași zonă de la poalele Munților Făgăraș, la Mârșa (orașul Avrig), o fostă fabrică de muniție, înființată în anii ’30, fusese transformată într-una dintre marile uzine mecanice ale României. În anii ’80, aproape 10.000 de oameni lucrau la uzina mecanică și în sectoarele sale speciale, unde erau fabricate inclusiv tancuri, turele și componente militare. Uzina producea și autobasculante gigantice, trailere și utilaje grele, peste 5.000 dintre acestea fiind livrate pentru construcția Canalului Dunăre–Marea Neagră.

Centrala nucleară plănuită la Victoria

Planurile regimului comunist pentru zona industrială aflată la poalele versantului nordic al Munților Făgăraș nu se limitau însă la dezvoltarea uzinelor chimice și militare. În anii ’80, orașul Victoria a fost ales și pentru construirea unei centrale nuclearoelectrice, care urma să transforme regiunea într-un important centru energetic al României.

În septembrie 1985, Nicolae Ceaușescu a vizitat orașul Victoria și combinatul chimic, dar și terenurile luate în calcul pentru amplasarea viitoarei centrale. La discuții au participat specialiști în energie nucleară, proiectanți și geologi, care au analizat variantele de amplasare în funcție de sursele de apă, configurația terenului și costurile investiției.

„Au fost examinate variantele de amplasare a noului obiectiv, în căutarea soluției optime, pe baza căreia să fie fundamentată decizia de deschidere a lucrărilor de construcție. S-au stabilit orientări cu privire la activitatea de elaborare a proiectelor de execuție a lucrărilor de construcție, pe baza experienței acumulate în cursul edificării centralei de la Cernavodă, în funcție de sursele de apă, de configurația terenului, de posibilitatea optimizării costurilor economice. S-a stabilit ca lucrările de construcție ale Centralei nuclearo-electrice «Victoria» să înceapă cât mai curând”, informa ziarul Scînteia, în septembrie 1985.

Nicolae Ceaușescu, la Victoria, în 1985. Foto: Scinteia

În decembrie 1985, autoritățile au reorganizat Întreprinderea-antrepriză de construcții nuclearoelectrice Făgăraș, mutându-i sediul de la Beclean în orașul Victoria. Proiectul prevedea utilizarea tehnologiei nucleare cu uraniu natural și apă grea, asemănătoare celei de la Cernavodă.

„Pentru a compensa diminuarea rezervelor de petrol și gaze naturale, Partidul Comunist Român și-a pus speranțele în energia nucleară. Însă aceste speranțe au fost parțial zădărnicite de dificultățile repetate întâmpinate la construirea primei centrale nucleare, la Cernavodă, care părea puțin probabil să devină operațională înainte de 1992. Centrala de la Cernavodă urma să utilizeze cinci reactoare de câte 660 MW, construite în Canada. Canadienii fuseseră, de asemenea, contractați pentru construirea unei centrale nucleare la Victoria–Brașov”, notau cercetătorii americani în volumul Romania: A Country Study, publicat în 1991 de Biblioteca Congresului Statelor Unite, sub coordonarea lui Ronald D. Bachman.

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Vizita din 1985 a lui Nicolae Ceaușescu, la Victoria. Foto: Scinteia

Victoria nu fusese însă singurul loc analizat pentru o centrală nucleară în Transilvania. Un studiu istoric bazat pe documente din arhiva Comitetului Central al Partidului Comunist Român arată că autoritățile luaseră anterior în calcul localitățile Tălmaciu, Boița, Turnu Roșu și Avrig, din zona Văii Oltului, pentru o centrală cu cinci reactoare canadiene de câte 660 MW.

Centrale plănuite în Transilvania și Moldova

Pe lângă centrala nucleară de la Victoria și cea aflată în construcție la Cernavodă, autoritățile comuniste plănuiau o investiție asemănătoare în Moldova. Printre variantele de amplasare studiate se numărau Ruginoasa, Fălticeni, Mălini, Verești, Bicaz și Roznov, potrivit unui studiu istoric care citează documente din Arhivele Naționale, din 1983.

Ulterior, autoritățile au preferat un amplasament din apropierea orașului Piatra Neamț. Proiectul centralei din Moldova a fost prezentat și în studiul american Romania: A Country Study.

„În 1982, a fost semnat un contract cu Uniunea Sovietică pentru construirea centralei nucleare din Moldova, care urma să aibă trei reactoare de câte 1.000 MW. În martie 1986 au început și lucrările pregătitoare pentru construirea unei centrale nucleare la Piatra Neamț, care urma să fie echipată în mare parte de Uniunea Sovietică. Chiar și în 1985, guvernul anticipa că centralele nucleare vor furniza 20% din energia electrică a țării până în 1990, când urmau să fie puse în funcțiune capacități de aproximativ 4.500 MW. Însă obiectivul pe termen lung, de a construi 16 centrale nucleare până în anul 2000, părea imposibil de atins”, arătau autorii volumului.

Un alt studiu, publicat în revista Energetica, în 1993, de Nicolae Giosu și Paul Emil, specialiști implicați în activitatea Institutului de Studii și Proiectări Energetice (ISPE), arăta că proiectele de la Piatra Neamț și din zona Făgărașului fuseseră sistate.

În cazul centralei de la Piatra Neamț, studiile de teren au evidențiat condiții geologice și meteorologice nefavorabile.

„Dintre amplasamentele avute în vedere s-a dat preferință aceluia situat imediat în apropierea orașului P. Neamț. Studiile de teren elaborate de această dată cu mai multă experiență de către partea română nu au dat nici în acest caz rezultate bune, atât din punct de vedere geologic (natura și tectonica subsolului), cât și din punct de vedere meteorologic, constatându-se o microzonă nefavorabilă dispersiei în atmosferă și chiar influențării reciproce a poluării combinatului chimic Săvinești cu aceea a CNE P. Neamț, cu posibilitatea de a îngloba și orașul P. Neamț în această zonă”, arătau autorii studiului publicat în 1993, în revista Energetica.

Ambițiile nucleare ale lui Ceaușescu

În anii ’80, regimul Ceaușescu urmărea dezvoltarea unui program nuclear de amploare, care prevedea construirea a trei centrale, cu 13 reactoare și o capacitate instalată totală de 9.600 MW până în 1995. Investițiile erau planificate în Dobrogea, Moldova și Transilvania, iar energia nucleară trebuia să contribuie la reducerea dependenței României de combustibilii fosili.

1/20 Orașul Victoria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

„Actualul și viitorul cincinal constituie perioada în care va începe implementarea programului de dezvoltare a energeticii nucleare în țara noastră. Puterea instalată în centralele nucleare va fi de 4.500 MW în 1990 și de 9.600 MW în 1995. Centralele atomoelectrice vor fi amplasate în Dobrogea, în Moldova și în Transilvania”, informa Revista Economică, în septembrie 1982.

Un an mai târziu, la 13 octombrie 1983, Octavian Groza, reprezentantul României la Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), desfășurată la Viena, confirma aceste obiective și prezenta stadiul lucrărilor de la Cernavodă.

Fostul oraș al sticlei, reanimat de autostrăzi. Palatul său era numit cândva „Edenul Transilvaniei”

„În anul 1990, capacitatea nucleară instalată urma să ajungă la 4.500 MW, iar până în anul 1995 urma să crească la 9.600 MW. Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă urma să aibă cinci unități, fiecare cu o putere instalată de 660 MW. Construcția primelor două unități avansa conform planului, iar prima unitate urma să fie pusă în funcțiune în 1986”, declara atunci Octavian Groza.

Oficialul român anunța și construirea celorlalte două centrale nucleare. Cea din Transilvania urma să fie asemănătoare celei de la Cernavodă, iar lucrările trebuiau să înceapă în 1984. Primele unități ale centralelor din Transilvania și Moldova erau programate să intre în funcțiune până în 1990.

Niciunul dintre termenele anunțate nu a fost respectat. Primul reactor de la Cernavodă a intrat în exploatare comercială abia în decembrie 1996, iar celelalte două centrale nu au mai fost construite.

Problemele programului nuclear, dezvăluite de proiectanți

Dificultățile care au împiedicat realizarea programului nuclear au fost analizate de Nicolae Giosu și Paul Emil în studiul publicat în revista Energetica, în 1993.

Autorii arătau că proiectul centralei de la Cernavodă fusese afectat de numeroase probleme. Decizia de a extinde centrala de la patru la cinci reactoare a impus reproiectarea unor instalații și lucrări suplimentare costisitoare, inclusiv pentru evacuarea apei de răcire.

Studiul enumera zece dificultăți majore întâmpinate în realizarea proiectelor nuclearoelectrice, printre care fabricarea în România a componentelor nucleare, adaptarea la normele canadiene de siguranță, lipsa fondurilor și organizarea deficitară a lucrărilor.

„Reorganizarea și schimbarea frecventă a executanților pe șantier. Scindarea colectivului de proiectare pe parte nucleară și parte clasică, lipsind astfel organul unic de coordonare. Imixtiunea, la toate nivelele politice, în procesul de realizare a centralei nucleare prin suprapuneri de decizii necoordonate și imuabile în treburile șantierului. Pierderile de timp pricinuite tehnicienilor pentru a prezenta organelor superioare situații lipsite de interes și de utilitate. Neasigurarea condițiilor de viață pentru muncitori și familiile lor. Nerăbdarea derutantă și lipsa de înțelegere a conducerii superioare în trasarea unor sarcini imposibile și suplinirea sprijinului necesar lucrării, prin masarea locală a unei uriașe forțe de muncă care a atins un vârf de circa 19.000 muncitori neorganizați suficient”, arătau autorii studiului publicat în 1993.

Cu toate acestea, autorii apreciau că realizarea proiectelor nucleare contribuise la creșterea nivelului tehnic al specialiștilor români. Dintre cele 13 reactoare anunțate în 1982, România a finalizat doar două, ambele la Cernavodă, cu o capacitate instalată totală de aproximativ 1.400 MW.