SONDAJ 88% din români consideră că țara merge într-o direcție greșită. AUR conduce detașat în opțiunile românilor
AUR este în continuare lider detașat în opțiunile românilor, cu un procent de 36%, potrivit unui sondaj Avangarde făcut public vineri.
AUR conduce detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Avangarde.
Formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 36%, 23% ar vota PSD, 16% au indicat PNL și doar 8% au spus USR.
Procentele sunt sensibil egale cu cele ale sondajului CURS, publicat zilele trecute.
Potrivit cercetării realizate de Avangarde, 88% din români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, doar 8% fiind de părere că merge pe calea bună.
De asemenea, 76% din respondenți au spus că premierul interimar a fost un lider „mai degrabă rău” și doar 18% au spus că a fost „mai degrabă bun”.
La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, prim-ministrul Ilie Bolojan a făcut vreo reformă în România?”, doar 15% au răspuns „da”, iar 62% au spus „nu”.
Întrebați cine este principalul vinovat pentru situația politică actuală, aproape jumătate (49%) au răspuns „toți”.
Despre Avangarde
Sondajul a fost realizat în perioada 12-22 septembrie prin metoda CATI (telefonic), pe 1020 persoane și are o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%.
Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.