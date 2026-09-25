 SONDAJ 88% din români consideră că țara merge într-o direcție greșită. AUR conduce detașat în opțiunile românilor | adevarul.ro
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SONDAJ 88% din români consideră că țara merge într-o direcție greșită. AUR conduce detașat în opțiunile românilor

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AUR este în continuare lider detașat în opțiunile românilor, cu un procent de 36%, potrivit unui sondaj Avangarde făcut public vineri.

Lideri AUR
Liderii AUR, la Cotroceni Foto: Mediafax

AUR conduce detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Avangarde.

Formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 36%, 23% ar vota PSD, 16% au indicat PNL și doar 8% au spus USR.

Sondaj
Sondaj Foto: Avandarde

Procentele sunt sensibil egale cu cele ale sondajului CURS, publicat zilele trecute.

Potrivit cercetării realizate de Avangarde, 88% din români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, doar 8% fiind de părere că merge pe calea bună.

De asemenea, 76% din respondenți au spus că premierul interimar a fost un lider „mai degrabă rău” și doar 18% au spus că a fost „mai degrabă bun”.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, prim-ministrul Ilie Bolojan a făcut vreo reformă în România?”, doar 15% au răspuns „da”, iar 62% au spus „nu”.

Întrebați cine este principalul vinovat pentru situația politică actuală, aproape jumătate (49%) au răspuns „toți”. 

Despre Avangarde

Sondajul a fost realizat în perioada 12-22 septembrie prin metoda CATI (telefonic), pe 1020 persoane și are o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%.

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

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