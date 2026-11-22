Fosta prim-ministră britanică Theresa May l-a criticat pe Andy Burnham pentru redeschiderea discuțiilor privind relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană și l-a îndemnat să renunțe la dezbaterea despre Brexit. Într-un interviu acordat BBC, Theresa May s-a declarat „consternată” de posibilitatea ca actualul premier să ia în calcul o eventuală revenire a țării în blocul comunitar.

Theresa May. Foto: EPA-EFE

La summitul de la Bruxelles din această săptămână, șeful Guvernului britanic a afirmat că dorește să analizeze, printr-un proces informal de consultări, posibile variante pentru viitoarea relație dintre Regatul Unit și UE.

În interviu, Theresa May i-a transmis lui Burnham că britanicii au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană, iar rezultatul referendumului trebuie respectat.

„Brexitul s-a încheiat. Acceptați Brexitul și mergeți mai departe”, a declarat aceasta.

Fosta șefă a Guvernului, care a condus negocierile privind ieșirea Marii Britanii din UE timp de trei ani, a avertizat că redeschiderea discuțiilor ar presupune un proces îndelungat, care ar implica întreaga administrație britanică.

May a susținut că propunerile lui Burnham transmit alegătorilor mesajul că au greșit atunci când au votat pentru Brexit și că ar trebui să aibă o nouă ocazie de a-și schimba opțiunea.

„Aproape că am impresia că asta le spune Andy Burnham britanicilor, mângâindu-i pe cap: «Vă amintiți acel vot? Ei bine, ați greșit, nu-i așa? Așa că mai încercați o dată și dați răspunsul corect»”, a afirmat fostul premier.

Aceasta a adăugat că Regatul Unit ar trebui să se concentreze pe consolidarea economiei, securității și oportunităților pentru cetățeni, în loc să redeschidă dezbaterea privind apartenența la UE.

Theresa May a condus negocierile pentru Brexit

Theresa May a fost prim-ministru al Marii Britanii între 2016 și 2019. Deși înainte de a ajunge în funcție a susținut rămânerea țării în Uniunea Europeană, în timpul mandatului său a coordonat negocierile pentru retragerea din blocul comunitar.

Acordul negociat de guvernul său a fost respins în repetate rânduri de parlamentarii britanici, iar May a fost nevoită să demisioneze în 2019, fiind înlocuită de Boris Johnson.

Într-o intervenție la BBC din 2023, aceasta a afirmat că Marea Britanie ar fi fost într-o situație mai bună dacă parlamentarii ar fi susținut acordul său de retragere din UE. Documentul prevedea inclusiv posibilitatea organizării unui al doilea referendum și a unui vot privind o uniune vamală temporară.

Tony Blair: Brexitul a fost o greșeală

În dezbaterea privind viitoarele relații dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană a intervenit și un alt fost premier britanic, Tony Blair. Acesta a declarat pentru The Sunday Times că Regatul Unit ar trebui să ia în calcul revenirea în UE doar dacă blocul comunitar se reformează și acordă mai multă atenție inovației tehnologice.

Blair, unul dintre cei mai vocali opozanți ai Brexitului, a afirmat că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost „o greșeală reală”, dar a subliniat că dezbaterea s-a schimbat față de cea din 2016.

Declarațiile celor doi foști premieri vin după ce Andy Burnham a încheiat, vineri, un acord cu Uniunea Europeană la Bruxelles. Înțelegerea vizează exporturile britanice de produse alimentare, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și o schemă dedicată mobilității tinerilor.

Burnham a descris acordul drept unul „avantajos pentru ambele părți” și a anunțat că, în lunile următoare, înaintea următorului summit UE-Marea Britanie, vor avea loc consultări informale pentru identificarea unor noi posibilități de cooperare.