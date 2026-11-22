O navă de război rusească a fost distrusă în largul coastelor Libiei, o lovitură umilitoare pentru Vladimir Putin, la peste 1.600 de kilometri de linia frontului.

Corveta rusească „Merkury” Foto: X@theinformant_x

Nava, despre care se crede că este corveta rusească „Merkury”, în valoare de 150 de milioane de lire sterline, a explodat după ce a fost lovită în timpul unui presupus atac cu drone în portul Benghazi, în cursul nopții. Acest incident are loc la doar câteva ore după ce un cargou rus a fost cuprins de flăcări în urma lovirii de către două drone în apropierea Finlandei.

Imagini uimitoare ale exploziei din Libia au arătat nava ancorată zguduită de o explozie uriașă. O minge de foc a străbătut nava, în timp ce coloane groase de fum negru se ridicau spre cer, scrie The Sun.

Ce se știe despre navă

Corveta, lungă de aproximativ 105 metri, staționa de câteva zile în portul de la Marea Mediterană când a avut loc explozia, potrivit publicației Naval News. Ea escorta un convoi de nave de marfă rusești, folosite pentru transportul de provizii militare.

Nava aparține clasei Steregușcii (Proiectul 20380) și este arondată Flotei Rusiei din Marea Neagră, dar operează în prezent din baze ale Flotei de Nord. A fost dată în exploatare în 2023 și avea un echipaj de 90 de marinari.

Nu se știe încă ce a provocat explozia, produsă la aproximativ 2.100 de kilometri de linia frontului din Ucraina. Anul trecut, Kievul a declarat că a atacat cu drone aeriene un petrolier din „flota din umbră“ a Rusiei în largul Libiei, la circa 2.000 de kilometri de granițele sale.

Reacția autorităților libiene

Guvernul din estul Libiei a anunțat duminică, într-un prim bilanț al anchetei, că o explozie a avut loc la bordul unei nave rusești în baza navală din portul Benghazi. Potrivit autorităților, nava oprise acolo pentru realimentare și aprovizionare, în drum spre Rusia.

Locuitori citați de publicația libiană Ean Libya au spus că au auzit trei explozii puternice în apropierea portului, urmate de flăcări și bucăți de resturi aruncate în aer. Martori locali au mai relatat că au văzut avioane deasupra zonei și că au auzit focuri care păreau să provină de la artilerie antiaeriană.

Tawfiq al-Shamekh, purtător de cuvânt al autorităților de urgență din estul Libiei, a declarat că flăcările au fost stinse. El a adăugat că specialiștii încă investighează cauza exploziei.

Agenția italiană de presă Agenzia Nova a relatat că o navă militară rusă sau încărcătura ei ar fi putut fi ținta unui atac aerian.

Un alt incident, în Golful Finlandei

Incidentul vine la câteva ore după ce nava de marfă rusă Sparta II a fost lovită de două drone în estul Golfului Finlandei, sâmbătă. Nava, aflată sub sancțiuni și legată de armata rusă, ardea încă luni dimineață, în apele teritoriale finlandeze.

Atacul a avut loc în timp ce Ucraina lansa un val masiv de drone asupra regiunii Leningrad, care se învecinează cu Finlanda și Estonia, state membre NATO. Kievul nu și-a asumat responsabilitatea pentru lovirea navei, iar nu există dovezi care să lege forțele ucrainene de incident.

Noua lovitură asupra transporturilor maritime rusești survine la câteva zile după ce atacuri ucrainene ar fi avariat grav Podul Crimeei.