Prețurile carburanților din România au scăzut și sâmbătă, 21 noiembrie 2026, pentru a treia zi consecutiv, iar benzina standard a ajuns la o medie națională de aproximativ 9,08 lei pe litru, în timp ce motorina s-a situat în jurul valorii de 10,53 lei pe litru.

Românii beneficiază, în sfârșit, de o corecție pe piața carburanților Foto: Shutterstock

În unele stații, benzina a coborât chiar sub pragul de 9 lei, cel mai mic preț raportat fiind de 8,99 lei pe litru la Albești, județul Mureș, iar în marile orașe prețurile minime pornesc de la aproximativ 9,05 lei pe litru.

Scăderea nu este însă un fenomen uniform, iar reducerile de la o zi la alta rămân modeste în raport cu nivelul absolut al prețurilor: într-o singură zi, cea mai ieftină benzină din București a scăzut de la 9,15 la 9,05 lei pe litru, iar motorina de la 10,56 la 10,51 lei pe litru.

Scăderea prețurilor de la pompă urmează unui recul al cotațiilor internaționale ale țițeiului, care a fost determinat de reluarea exporturilor din zona Golfului Persic și de creșterea ofertei pe piața mondială.

În ultimele săptămâni, cotația Brent a coborât semnificativ, iar produsele petroliere s-au ieftinit în consecință, deși transmiterea acestor mișcări către prețul final de la pompă nu este nici imediată, nici proporțională.

Între 30 octombrie și 6 noiembrie, o scădere de 4% a cotației Brent s-a tradus printr-o reducere săptămânală de numai 18 bani pe litru, ceea ce arată că există un decalaj structural între piața internațională și prețurile din benzinării, explicabil prin stocuri, contracte forward și marje comerciale.

Expertul în energie Cosmin Păcuraru descrie această dinamică drept o revenire la normal, dar subliniază că informațiile exacte despre fluxurile de carburanți care au intrat în țară rămân incomplete, ceea ce face ca predicțiile să fie fragile.

„Asta indică o revenire la normal: în perioada în care piața carburanților din România depinde de distribuție, putem doar face supoziții. Este destul de clar că au intrat carburanți în țară, dar nu știm de care și de unde, iar acesta este motivul pentru care apar scăderi; contextul exact nu este cunoscut. Dacă Trump va crea tensiuni pentru două-trei zile, prețurile ar putea crește din nou”, a precizat Cosmin Păcuraru, pentru Adevărul.

Observația expertului în energie introduce o variabilă geopolitică pe care piața românească nu o poate controla. Reluarea exporturilor din Golf și detensionarea parțială a conflictului din Orientul Mijlociu au fost factorii care au permis ieftinirea, dar orice inversare a acestor condiții, fie și temporară, poate readuce presiunea pe cotații și, implicit, pe prețurile de la pompă.

Dată fiind această situație, cele trei zile consecutive de scădere nu pot fi citite ca o schimbare de trend, ci ca o fereastră de stabilitate care depinde de factori externi.

Taxele care țin prețurile din benzinării sus

Dincolo de cotațiile internaționale, structura fiscală a prețului la carburanți rămâne un factor care limitează amploarea oricărei ieftiniri.

Într-un litru de motorină de 10 lei, statul încasează peste 5 lei din acciză și TVA, ceea ce înseamnă că peste jumătate din prețul final este compus din taxe, iar marja de manevră pentru distribuitori este redusă.

O reducere a TVA-ului la carburanți ar putea scădea prețul de la pompă, dar o astfel de măsură nu pare să fie pe agenda Guvernului, iar Păcuraru exclude această variantă pe termen lung, invocând și constrângerile politice și bugetare.

Prețul carburanților, 13 noiembrie. Benzina și motorina s-au ieftinit ușor în ultima lună. Cât costă un plin

„Nu cred că guvernul va reduce TVA-ul la carburanți pentru a susține pe termen lung această scădere, deși, înainte de a deveni ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță propunea această variantă. Pur și simplu, decizia nu depinde de el, ci mai degrabă de Finanțe și de PSD. Ca măsuri de stabilizare, în continuare, cel mai probabil va rămâne doar acciza dinamică pentru motorină, iar scăderile neașteptate pot apărea doar când ajunge carburant nou în țară”, a mai declarat Cosmin Păcuraru.

Acciza dinamică pentru motorină, cu un mecanism flexibil de reducere cuplată între 5% și 25%, a fost introdusă ca instrument de atenuare a variațiilor de preț, dar aplicarea ei rămâne dependentă de decizii administrative și de calendarul bugetar.

În practică, această variabilitate fiscală face ca prețul de la pompă să fie mai puțin previzibil decât sugerează simpla corelație cu cotațiile internaționale, iar operatorii nu pot transmite integral scăderile atât timp cât taxele rămân neschimbate.

Continuarea scăderii prețurilor la carburanți, principala oportunitate pentru stabilizarea inflației

Contextul în care are loc această ieftinire din ultimele zile este marcat de o inflație care rămâne cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În octombrie 2026, rata anuală a inflației în România a fost de 7,0%, comparativ cu media UE de 4,0% și cu niveluri semnificativ mai reduse în state precum Germania (2,9%), Franța (3,7%) sau Suedia (0,6%).

România este urmată în clasament de Lituania, cu 6,1%, și de Bulgaria, cu 5,9%, iar față de septembrie 2026 inflația a crescut de la 6,5% la 7,0%, în timp ce în nouă state membre rata inflației a scăzut.

În structura inflației românești, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, cu 11,23%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 7,66%, și de alimente, cu 3,07%, potrivit datelor INS.

Configurația explică de ce o scădere de câteva zile a carburanților nu se traduce automat într-o reducere vizibilă a inflației. Carburanții au o pondere relevantă în coșul de consum, dar efectul lor asupra ratei anuale este diluat de servicii și de celelalte categorii de mărfuri, iar o ieftinire de 40-89 de bani pe litru în câteva săptămâni, cât s-a înregistrat în ultima perioadă, nu compensează creșterile acumulate în celelalte componente ale coșului.

Pentru ca trendul să se reflecte în inflație până la finalul anului, ar fi nevoie de o scădere susținută, nu doar de o corecție conjuncturală, iar această condiție depinde de factori care depășesc controlul autorităților de la București.

Măsurile care ar putea susține ieftinirea pe termen mediu sunt limitate. O reducere a TVA-ului sau o ajustare suplimentară a accizei ar avea un efect imediat la pompă, dar ar reduce veniturile bugetare într-un moment în care România se confruntă cu o inflație ridicată și cu presiuni pe cheltuielile publice.

O altă variantă ar fi stimularea concurenței pe piața distribuției, dar aceasta este deja relativ competitivă, iar diferențele de preț dintre rețele sunt modeste. De asemenea, o scădere susținută a cotațiilor internaționale ar fi cel mai eficient mecanism, dar aceasta depinde de factori geopolitici și de deciziile marilor producători, nu de politica internă.

În acest cadru, cele trei zile de ieftinire sunt un semnal pozitiv, dar nu o soluție structurală. Ele arată că piața românească reacționează la semnalele externe, însă amploarea și durata acestei reacții rămân fragile.

Pentru ca scăderea să aibă un efect real asupra inflației și asupra bugetelor gospodăriilor, ar fi nevoie de o combinație între stabilitatea cotațiilor internaționale, o politică fiscală predictibilă și o transmitere mai rapidă a ieftinirilor către consumatorul final.