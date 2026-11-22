Autoritățile americane de securitate avertizează companiile aeriene cu privire la riscul unor deturnări și atacuri ale Al-Qaida, la câteva săptămâni după incidentul din cursa Flydubai.

Comandantul Smit Machchhar a reușit să respingă atacul cu ajutorul unor pasageri Foto: Instagram

Alerta vine înaintea Zilei Recunoștinței, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie din SUA. Oficialii nu au identificat amenințări credibile în desfășurare.

Oficiali americani din domeniul securității au transmis companiilor aeriene un avertisment privind posibile planuri de deturnare și atacuri ale rețelei teroriste Al-Qaida. Mesajul vine după tentativa de atac din cursa Flydubai, în care un copilot a încercat să preia controlul unei aeronave cu o secure.

Raportul a fost trimis companiilor aeriene și partenerilor din industrie de oficiali ai Departamentului Securității Interne (DHS) și ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA). Documentul, obținut de CNN, avertizează asupra unor amenințări la adresa unor interese „percepute ca americane, israeliene și evreiești“.

Avertismentul este transmis înainte de Ziua Recunoștinței, care marchează în mod obișnuit cea mai aglomerată săptămână de călătorii din an în SUA.

Ce spune raportul

Potrivit documentului, Al-Qaida și susținătorii săi au lăudat tentativa de deturnare a cursei Flydubai și au încurajat atacuri similare. Mesajele grupării „reiau vechi narațiuni ale Al-Qaida, care îi îndeamnă pe susținători să exploateze accesul în aviație, să ocolească măsurile de securitate și să comită atacuri folosind aeronave comerciale“, se arată în raport.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru CNN că nu există, deocamdată, amenințări credibile cunoscute, iar schimbul de informații de acest tip este practică standard.

Oficialii din aviație au primit totuși o listă de posibile semnale de alarmă pentru persoane care ar putea pregăti un atac. Printre ele se numără:

-persoane care caută informații detaliate despre procedurile de securitate ale zborurilor, fără un motiv profesional legitim;

-persoane care își exprimă „o dorință puternică de a manipula anumite bagaje“;

-pierderea inexplicabilă a unor obiecte, precum stații radio ale companiilor aeriene, ecusoane de acces și uniforme.

Incidentul din 30 septembrie

Atacul a avut loc pe 30 septembrie, la aproximativ două ore după decolarea de pe Aeroportul Internațional Dubai, la bordul unui avion cu destinația Tel Aviv, în care se aflau 174 de persoane. Copilotul, Hamam al-Hammami, în vârstă de 29 de ani, originar din Oman, l-a lovit pe comandant la cap cu securea de urgență a aeronavei.

În timpul incidentului, avionul a pierdut aproximativ 4.300 de metri altitudine în doar 29 de secunde. Comandantul, Smit Machchhar, a reușit să respingă atacul cu ajutorul unor pasageri, iar echipajul a recăpătat controlul aeronavei.

Ce susțin surse israeliene

Potrivit unor surse israeliene, al-Hammami ar fi mărturisit că plănuia un atac de tip 11 septembrie încă dinainte de a fi angajat la Flydubai. El ar fi recunoscut în timpul interogatoriului că a încercat să fie angajat și la alte companii aeriene.

„Visul era să se prăbușească peste Aeroportul Ben-Gurion“, ar fi spus el, potrivit unei surse citate de The Jerusalem Post. Aceleași surse susțin că suspectul frecventa aeroportul din Tel Aviv în perioada în care lucra ca pilot. Una dintre ultimele sale vizite în Israel, în jurul lunii iulie, ar fi fost folosită pentru a strânge informații în vederea atacului.

El ar fi vrut să execute planul la câteva zile după aceea, dar ar fi renunțat când a aflat că la bord se afla un membru al echipajului cu care era prieten. Se crede că al-Hammami a studiat între 2018 și 2019 la una dintre cele mai mari școli de pilotaj din Marea Britanie.