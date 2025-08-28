Daniel Băluță crede că alegerile locale din Capitală ar trebui amânate: „Bucureștenii merită mai puțină politică de platou”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că alegerile locale din București ar trebui amânate, întrucât țara se află într-o „situație de forță majoră”. El acuză partenerii de coaliție de „bullying politic”.

La o declarație de presă susținută pe șantierul de la Planșeul Unirii, Daniel Băluță a explicat că, în opinia sa, prioritatea o reprezintă rezolvarea problemelor concrete ale bucureștenilor, nu disputele politice.

„Bucureștenii merită mai puțină politică de platou și mai multă guvernare de teren. Bucureștenii nu au nevoie de încă o ceartă pe nume sau între partide, ci de apă caldă, drumuri sigure, transport care vine la timp. De aceea, data alegerilor și candidatul sau candidații le fixăm după ce rezolvăm concret aceste lucruri. Și da, mă pronunț inclusiv pentru un candidat comun”, a declarat edilul, potrivit News.ro.

Acesta a subliniat că nu poate decide singur, însă este adeptul unei formule prin care „să aducem pentru prima dată în fața bucureștenilor un plan și nu un candidat”.

Băluță cere respect în coaliție și critică „bullyingul” la adresa PSD

Primarul a atras atenția asupra tensiunilor din interiorul coaliției, afirmând că unii parteneri politici tratează PSD incorect.

„Dacă vrem să fim într-o coaliție, trebuie să respectăm această coaliție. Nu este doar rândul PSD de fiecare dată să susțină pe cineva. Mai mult decât atât, timpul, rezultatele sunt cele care definesc. (...) Este o situație de forță majoră, o situație economică deosebită care generează tensiuni sociale și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. (...) Trebuie fiecare să fie fair-play și să înceteze acest «bullying» politic pe care îl realizează de mai mult timp în legătură cu PSD și membrii lui”, a spus Băluță.

El a adăugat că, dacă partenerii din coaliție consideră că se pot descurca singuri, PSD este pregătit să își continue propriul drum.

„E rândul PNL să susțină un candidat comun”

Daniel Băluță a amintit că PSD a susținut în trecut candidați comuni în alianță și a transmis că acum responsabilitatea le revine liberalilor.

„Am făcut o alianță cu colegii de la PNL la europarlamentare, am susținut un candidat comun la legile prezidențiale. Cred că este și rândul dânșilor să susțină un candidat comun. (...) Tot PSD-ul să susțină pe cineva? Cred că e timpul să ne oprim din această retorică”, a afirmat primarul.

Încă nicio decizie privind o candidatură personală

Întrebat despre o posibilă candidatură, edilul a precizat că încă nu a luat o decizie.

„N-am luat nicio decizie în privința unei candidaturi, însă este normal să mă sesizez atunci când partenerii noștri de coaliție fac eforturi disperate. (...) Dacă în primăvară lucrurile vor arăta diferit – și sunt convins că vor arăta diferit – este un moment oportun să respectăm întocmai prevederile legale și să organizăm alegeri”, a transmis Băluță.

În încheiere, primarul a subliniat că România se află într-o perioadă dificilă, marcată de tensiuni sociale și proteste, iar responsabilitatea guvernanților este să trateze cu seriozitate această situație: „Astăzi, România se găsește într-o situație de forță majoră. Bucureștiul, capitala României, este locul în care oamenii din toată țara folosesc un drept legitim câștigat cu foarte mult sânge în 1989, dreptul de a protesta. Asta înseamnă tensiune socială. De aceea, cei care se găsesc în coaliție trebuie să trateze cu extrem de multă responsabilitate această situație”, a încheiat edilul social-democrat.