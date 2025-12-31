search
De ce șampania este considerată una dintre cele mai „sănătoase” băuturi alcoolice. Ce spun experții?

0
0
Publicat:

Pentru mulți, începutul unui nou an nu este marcat de clopote, ci de sunetul inconfundabil al dopurilor de șampanie. De la Revelion la aniversări sau evenimente importante, șampania a devenit simbolul universal al celebrării.

Șampanie. FOTO foodandwine jpg

Marea Britanie este unul dintre cei mai mari consumatori de șampanie din lume, fiind al doilea cel mai important exportator pentru această băutură franțuzească. Datele publicate de comercianții de vin arată că, în perioada sărbătorilor de iarnă, vânzările cresc semnificativ, iar milioane de sticle sunt desfăcute în doar câteva săptămâni.

Dar, dincolo de asocierea cu luxul și momentele speciale, experții spun că șampania are și un avantaj neașteptat: comparativ cu alte băuturi alcoolice, poate fi o opțiune mai puțin dăunătoare pentru sănătate – dacă este consumată cu moderație.

Conținutul de zahăr: ce spun etichetele

Nivelul de zahăr din șampanie poate fi identificat relativ ușor, explică specialiștii, prin termenii de pe etichetă. Cuvântul-cheie este „brut”, care indică un vin spumant sec, cu un conținut redus de zahăr.

Șampaniile brut conțin, de regulă, până la 12 grame de zahăr pe litru, ceea ce înseamnă aproximativ 2 grame de zahăr într-un pahar standard. Există însă variante și mai „uscate”, precum Extra Brut (sub 6 grame pe litru) sau Brut Nature/Ultra Brut (sub 3 grame pe litru).

„Dacă cineva încearcă să reducă aportul de zahăr, acestea sunt variantele cele mai potrivite”, explică jurnaliști și comunicatori din domeniul vinului. La polul opus se află sortimentele demi-sec sau doux, mult mai dulci, dar mai rar întâlnite.

Experții, citați de Daily Mail, subliniază că nuanța lichidului nu oferă indicii despre cantitatea de zahăr, aceasta fiind legată mai degrabă de maturarea vinului și de tipul strugurilor folosiți.

Calorii: de ce este preferată de vedete

Un alt motiv pentru care șampania este apreciată este conținutul relativ scăzut de calorii. Un pahar standard de 125 ml are, în medie, între 80 și 90 de calorii — mai puțin decât majoritatea cocktailurilor populare.

Prin comparație, o Piña Colada poate depăși 250 de calorii, iar un cocktail pe bază de suc de portocale și spumant ajunge la peste 120. De asemenea, porția de șampanie este mai mică decât cea obișnuită de vin, care poate ajunge la 250 ml.

Totuși, specialiștii atrag atenția că unele vinuri albe seci, precum Chablis sau Sancerre, pot avea chiar mai puțin zahăr decât șampania.

Există beneficii nutriționale?

Șampania este produsă parțial din struguri roșii (Pinot Noir și Pinot Meunier), ceea ce înseamnă că conține polifenoli — antioxidanți asociați, de obicei, cu vinul roșu.

Acești compuși au fost studiați pentru rolul lor în reducerea inflamațiilor și susținerea sănătății cardiovasculare. Unele cercetări sugerează că un consum moderat de șampanie ar putea avea efecte benefice asupra inimii, însă experții subliniază că moderația este esențială.

Șampania comparată cu alte vinuri spumante

Champagne, prosecco și cava sunt cele mai cunoscute vinuri spumante din Europa, dar diferă semnificativ ca metodă de producție și compoziție.

Șampania și cava sunt fermentate în sticlă, un proces care poate contribui la un conținut mai redus de zahăr. Prosecco, în schimb, este fermentat în tancuri mari de oțel și tinde să fie puțin mai dulce.

Cava brut nature poate avea sub 1 gram de zahăr per pahar, în timp ce un prosecco brut poate ajunge la aproximativ un gram per pahar și mai multe calorii.

În ultimii ani, vinurile spumante englezești au câștigat popularitate, mai ales în sud-estul Angliei, unde solul și schimbările climatice favorizează producția de vinuri similare cu cele din regiunea Champagne.

Cât de „sănătoase” sunt cocktailurile cu șampanie?

Deși cocktailurile pe bază de șampanie pot părea sofisticate, experții avertizează că acestea cresc semnificativ aportul de zahăr și alcool.

Băuturi precum Kir Royale, Bellini sau Buck’s Fizz conțin lichioruri sau sucuri dulci, care pot adăuga zeci de calorii și cantități mari de zahăr. În plus, unele ingrediente, precum brandy-ul sau lichiorurile, au un conținut ridicat de alcool.

O alternativă mai echilibrată, spun specialiștii, este adăugarea unor fructe proaspete într-un pahar de șampanie brut.

De ce ritualul toastului contează

Dincolo de aspectele nutriționale, psihologii spun că toastul are și o valoare emoțională importantă, mai ales la trecerea dintre ani.

Ridicarea paharului marchează un moment de tranziție și este asociată cu așa-numitul „efect al unui nou început”, care poate stimula speranța și dorința de schimbare. Gestul creează un sentiment de apartenență și coeziune socială, indiferent dacă este făcut alături de familie, prieteni sau chiar necunoscuți.

Pentru mulți, șampania nu este doar o băutură, ci un simbol al speranței, al continuității și al ideii că, indiferent de anul care a trecut, există mereu posibilitatea unui nou început.

