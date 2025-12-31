Polonia cere intervenția Comisiei Europene, după apariția unor clipuri generate cu inteligență artificială pe TikTok care promovează ieșirea țării din UE

Autoritățile de la Varșovia au sesizat Comisia Europeană în legătură cu răspândirea, pe platforma TikTok, a unor videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, care îndeamnă la ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană. Oficialii polonezi susțin că este vorba despre o campanie de dezinformare coordonată, cu posibile legături rusești.

Adjunctul ministrului Digitalizării, Dariusz Standerski, a solicitat executivului european să inițieze o procedură împotriva TikTok și să aplice măsuri de supraveghere, invocând încălcări ale obligațiilor prevăzute de Legea privind serviciile digitale (DSA). Într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, acesta arată că în spațiul digital polonez circulă conținut manipulator, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care vizează subminarea sprijinului public pentru apartenența Poloniei la UE.

Potrivit oficialului, materialele respective prezintă elemente specifice unei operațiuni coordonate de dezinformare și reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice, a securității informaționale și a integrității proceselor democratice, atât în Polonia, cât și la nivelul Uniunii Europene.

Standerski acuză platforma TikTok că nu a implementat mecanisme eficiente de moderare a conținutului generat de inteligența artificială și că nu oferă suficiente garanții de transparență privind originea acestor materiale. „Această situație contravine obiectivelor DSA, care urmăresc prevenirea dezinformării și protejarea utilizatorilor”, a subliniat el.

În documentul transmis Comisiei Europene, Varșovia solicită declanșarea unei investigații oficiale, obligarea TikTok să prezinte un raport detaliat privind amploarea și impactul conținutului respectiv, măsurile luate pentru eliminarea acestuia și prevenirea răspândirii ulterioare, precum și analizarea posibilității introducerii unor măsuri temporare pentru limitarea difuzării unor materiale similare. De asemenea, este propusă o coordonare strânsă între Comisie și coordonatorul polonez pentru servicii digitale.

Guvernul polonez afirmă că în spatele acestor clipuri s-ar afla Rusia. Purtătorul de cuvânt al Executivului de la Varșovia, Adam Szłapka, a declarat, citat de Gazeta Prawna, că mesajele promovate sunt „în totalitate contrare intereselor Poloniei” și „corespund în proporție de 100% intereselor rusești”.

„Dacă analizezi atent aceste materiale, poți observa chiar și structuri de limbaj care trădează sintaxa rusă”, a adăugat oficialul.

Cazul vine în contextul unor semnale de alarmă mai largi privind utilizarea inteligenței artificiale în scopuri de manipulare pe rețelele sociale. Anterior, au fost raportate situații în care, pe TikTok, au fost create conturi false ce imitau jurnaliste din Ucraina, folosind voci și imagini generate artificial pentru a răspândi informații false, mesaje antiucrainene și scheme de fraudă.