Rezultate Loto după tragerile speciale de Anul Nou. Care sunt numerele câștigătoare

Loteria Română organizează pe 31 decembrie 2025 tragerile speciale LOTO de Anul Nou, cu două extrageri pentru fiecare joc și fonduri suplimentate pentru câștigurile principale.

Pe 31 decembrie 2025, Loteria Română organizează tradiționalele trageri speciale LOTO de Anul Nou, ocazie cu care participanții la jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au posibilitatea să participe la două extrageri pentru fiecare joc: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Astfel, pentru tragerea suplimentară de Anul Nou, categoria I la Loto 6/49 beneficiază de un fond majorat cu 200.000 de lei, în timp ce premiile principale la Joker au fost suplimentate cu 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Rezultatele

Loto 6/49 tragerea principală: 48, 24, 23, 34, 28, 49

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 24, 23, 28, 45, 49, 7

Noroc: 1 4 7 3 1 7 6

Joker tragerea principală: 25, 22, 43, 10, 39 +13

Joker tragerea suplimentară: 26, 17, 19, 8, 45 + 20

Noroc Plus: 1 0 3 4 1 6

Loto 5/40 tragerea principală: 24, 17, 9, 23, 37, 16

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 1, 21, 31, 26, 4, 40

Super Noroc: 4 8 9 4 7 3

Sumele puse în joc

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 71.800 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).