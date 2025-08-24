Cu cine ar vota bucureștenii dacă alegerile pentru primăria Capitalei ar avea loc duminica viitoare SONDAJ

Întrebați cu cine ar vota dacă alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei ar avea loc duminica viitoare, 24% dintre respondenți ar vota cu social-democratul Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, potrivit unui sondaj CURS.

Pe locul doi se află Cătălin Drulă (USR), cu 20%. Pe locul al treilea se află, la egalitate, cu 11%, fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, aflat sub control judiciar, şi liberalul Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6.

În clasament urmează Anca Alexandrescu - 9%, Octavian Berceanu (REPER) - 7%, Mihai Enache (AUIR) - 6%, Diana Şoşoacă (SOS) - 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SESNS) cu câte 3%.

În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul General, pe primul loc se află USR - 23%, urmat de PSD - 21%, AUR - 18%, PNL - 14%, POT - 7%, PUSL - 6%, sos rOMÂNIA - 5%, REPER - 4%,

Aproape jumătate dintre cei chestionaţi - 47%, consideră că alegerile locale în Capitală ar trebui organizate în 2026, argumentul fiind că acum nu există fonduri, 26% nu le consideră o prioritate, iar 24% spun că ar trebui organizate cât mai repede.

Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 22 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane reprezentând populaţia adultă din Bucureşti. Datele au fost culese faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.