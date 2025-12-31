2026 se anunță un an al paradoxurilor: Bula AI se sparge, Tesla pierde teren, iar prețul aurului explodează

Lumea intră în era paradoxurilor: roboți umanoizi la 20.000 de dolari, bula AI se sparge, aurul ajunge la cote record, iar războiul din Ucraina continuă, potrivit Financial Times care și-a publicat miercuri, 31 decembrie, tradiționalele previziuni pentru anul 2026.

Președintele Volodimir Zelenski nu va accepta cedarea regiunii Donbas, iar crearea unei zone demilitarizate, necontrolate de niciuna dintre părți, este considerată improbabilă. Financial Times estimează că doar un colaps militar, extrem de puțin probabil, ar putea forța Ucraina la capitulare, potrivit publicației britanice.

Pe plan economic, nivelul general al tarifelor vamale americane nu va crește până la finalul lui 2026, chiar și în eventualitatea unei administrații conduse de Donald Trump.

Curtea Supremă ar putea impune modificarea tarifelor, iar republicanii ar urma să piardă alegerile de la jumătatea mandatului, cu democrații recâștigând majoritatea în Camera Reprezentanților.

Financial Times menționează că un al treilea proces de impeachment nu este exclus, dar demiterea rămâne puțin probabilă.

În Franța nu vor avea loc alegeri prezidențiale anticipate, iar în Germania, izolarea partidului de extremă dreapta AfD va continua. În Regatul Unit, Partidul Laburist ar putea înregistra un rezultat slab la alegerile din mai, ceea ce ar pune în pericol poziția premierului Keir Starmer.

Yuanul chinezesc nu va înregistra aprecieri semnificative, iar Japonia va rămâne o excepție în politica monetară globală, cu dobânzi ridicate.

Premierul japonez Sanae Takaichi ar putea convoca alegeri generale în primăvară pentru a-și consolida poziția. În America Latină, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, este prognozat să obțină un al patrulea mandat.

Băncile centrale, cu excepția Japoniei, vor continua să reducă ratele dobânzilor, iar falimentele complexe în rândul companiilor private sunt așteptate. Prețul aurului ar putea depăși 5.000 de dolari pe uncie, reflectând incertitudinea geopolitică și economică.

Inteligența artificială și tehnologia viitorului

Financial Times estimează că bula AI se va sparge, cu un declin de 10-15% pe piețele tehnologice. Marile companii vor supraviețui, dar entuziasmul speculativ se va tempera.

Totodată, roboții umanoizi pentru uz casnic vor începe să apară, însă vor fi accesibili doar celor foarte bogați –primul model, Neo, are un preț de 20.000 de dolari și livrările sunt promise în 2026.

În același timp, computerele cuantice viabile comercial nu vor apărea încă, deși guvernele avertizează asupra riscurilor pentru securitatea datelor.

Tesla nu va reuși să oprească scăderea cotei de piață în SUA, UE și China, iar alte schimbări tehnologice majore vor continua să modeleze industria auto.

Potrivit sursei citate, Africa ar putea înregistra o creștere economică ușor mai mare decât Asia, jumătate dintre cele mai rapide 20 de economii în creștere urmând să fie africane. În sport, veniturile vor continua să crească, însă nicio sportivă profesionistă nu va pătrunde în topul celor mai bine plătiți 50 de sportivi ai lumii.

Previziunile Financial Times pentru 2026 conturează astfel un tablou al unei lumi în schimbare rapidă: conflicte înghețate, tehnologie emergentă și tensiuni economice globale, dar și oportunități pentru state și companii pregătite să profite de noile realități.