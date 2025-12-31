search
Tensiuni între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pe seama avansului separatiștilor. Forțele saudite au bombardat orașul Mukalla

Arabia Saudită a bombardat marți orașul portuar Mukalla din sudul Yemenului, după sosirea unui transport de arme din Emiratele Arabe Unite destinat forțelelor separatiste din țara sfâșiată de război și a avertizat că consideră acțiunile Emiratelor drept „extrem de periculoase”, relatează AP.

image

Bombardamentul vine în contextul tensiunilor generate de avansul forțelor separatiste susținute de Emirate, reunite în Consiliul de Tranziție Sudic ((STC). Consiliul și aliații săi au emis o declarație de susținere a prezenței Emiratelor Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat marţi că îşi vor retrage toate forţele din Yemen, în urma unui ultimatum primit din partea Arabiei Saudite, aliatul său în lupta împotriva rebelilor Houthi, precum şi a guvernului yemenit recunoscut internaţional de a părăsi Yemenul în termen de 24 de ore, relatează agențiile internaționale de presă.

Retragerea „echipelor antiteroriste rămase în Yemen va fi efectuată din proprie iniţiativă” şi a fost decisă în urma „unei evaluări detaliate a nevoilor în această etapă”, ţinând cont de „angajamentele şi sprijinul EAU pentru securitatea şi stabilitatea regiunii”, se arată într-un comunicat al Ministerul Apărării din EAU.

Escaladarea tensiunilor între Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU) scoate la suprafaţă conflictele interne din cadrul coaliţiei împotriva rebelilor Houthi, Arabia Saudită acuzând EAU că îi ameninţă securitatea naţională, în contextul unei ofensive secesioniste desfăşurată în partea de sud a Yemenului de o grupare sprijinită de EAU, potrivit Agerpres. De fisurile apărute în coaliţia formată în 2015 ar putea profita în mod indirect rebelii Houthi, sprijiniţi de Iran.

Consiliul Prezidenţial de Conducere (PLC), care acţionează ca organ executiv (guvern) al Yemenului recunoscut la nivel internaţional (în principal de ONU şi de ţările occidentale), a declarat stare de urgenţă pentru o perioadă de 90 de zile în zonele aflate sub controlul său, o blocadă aeriană, terestră şi navală de 72 de ore şi a rupt acordul de apărare cu Emiratele Arabe Unite, ţară căreia i-a cerut să-şi retragă imediat forţele şi personalul într-un termen de 24 de ore.

Atac aerian în portul Mukalla

O declarație publicată de agenția de presă saudită, administrată de stat, a anunțat atacurile asupra orașului Mukalla, care au avut loc după ce nave cu arme au sosit din Fujairah, Emiratele Arabe Unite.

„Echipajul navei dezactivase dispozitivele de urmărire de la bordul navelor și descărcase o cantitate mare de arme și vehicule de luptă în sprijinul forțelor Consiliului de Tranziție Sudic”, se arată în comunicat.

„Având în vedere că armele menționate anterior constituie o amenințare iminentă și o escaladare care amenință pacea și stabilitatea, Forțele Aeriene ale Coaliției au efectuat în această dimineață un atac aerian limitat care a vizat arme și vehicule militare descărcate de pe cele două nave în Mukalla”, a adăugat acesta.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a negat câteva ore mai târziu că ar fi expediat arme, dar a recunoscut că a trimis vehiculele „pentru a fi utilizate de forțele Emiratelor Arabe Unite care operează în Yemen”. De asemenea, a susținut că Arabia Saudită știa despre transport dinainte.

Ministerul a cerut „cele mai înalte niveluri de coordonare, reținere și înțelepciune, ținând cont de provocările și amenințările de securitate existente”.

Canalul de știri prin satelit AIC, al Consiliului de Tranziție Sudic, a difuzat imagini de la urmările atacului, dar a evitat să arate daunele aduse vehiculelor blindate.

„Această escaladare nejustificată împotriva porturilor și a infrastructurii civile nu va face decât să consolideze cererile populare pentru acțiuni decisive și declararea unui stat sudic arab”, a declarat canalul.

Cum a izbucnit conflictul

Criza a fost declanșată de o ofensivă fulger lansată la începutul lunii decembrie de STC. Gruparea a preluat controlul asupra a două provincii bogate în resurse naturale la graniţa cu Omanul şi Arabia Saudită.

Gruparea STC dorește să reconstituie Yemenul de Sud ca stat independent, aşa cum a fost între anii 1967 şi 1990, şi a primit transporturi de arme care au plecat din porturi ale EAU, precum Fujairah. Acțiunea a dus la acuzaţii de „escaladare periculoasă” din partea Arabiei Saudite şi a guvernului yemenit refugiat în oraşul de coastă Aden, capitala Sana'a fiind controlată de rebelii Houthi.

Înființat în aprilie 2017, STC este cel mai puternic grup din sudul Yemenului, primind sprijin financiar și militar crucial din partea Emiratelor Arabe Unite.

STC și alte grupuri susținute de Emiratele Arabe Unite controlează acum cea mai mare parte a sudului Yemenului, inclusiv orașe portuare și insule cruciale.

Cealaltă parte implicată în ostilități include armata yemenită, care raportează guvernului recunoscut internațional. Aceștia sunt aliați cu Alianța Tribală Hadramout, o coaliție tribală locală susținută de Arabia Saudită.

Aceste forțe sunt concentrate în cea mai mare provincie a Yemenului, Hadramout, care se întinde de la Golful Aden, în sud, până la granița cu Arabia Saudită, în nord. Provincia bogată în petrol este o sursă majoră de combustibil pentru zonele sudice ale Yemenului.

Secesionisții avansează

La începutul acestei luni, forțele STC au mărșăluit spre Hadramout și au preluat controlul asupra principalelor instalații ale provinciei, inclusiv PetroMasila, cea mai mare companie petrolieră din Yemen, după scurte ciocniri cu forțele guvernamentale și aliații lor tribali, scrie AP.

S-a întâmplat după ce Alianța Tribală Hadramout, susținută de Arabia Saudită, a confiscat instalația petrolieră PetroMasila la sfârșitul lunii noiembrie, în scopul de a face presiuni asupra guvernului să accepte cererile sale privind o cotă mai mare din veniturile din petrol și îmbunătățirea serviciilor pentru locuitorii din Hadramout.

STC s-a folosit de situație pentru a-și asigura controlul asupra Hadramout și a instalațiilor sale petroliere și a extinde zonele aflate sub controlul său în Yemen.

Forțele STC au mărșăluit apoi spre provincia Mahra, la granița cu Oman, și au preluat controlul unui punct de trecere a frontierei dintre cele două țări. La Aden, forța susținută de Emiratele Arabe Unite a ocupat și palatul prezidențial, care servește drept sediu al Consiliului Prezidențial aflat la putere.

Trupele saudite s-au retras la rândul lor la începutul acestei luni din bazele din Aden, a declarat un oficial guvernamental yemenit. Retragerea a făcut parte dintr-o „strategie de repoziționare” saudită, a spus oficialul care a vorbit sub condiția anonimatului.

Vineri, Arabia Saudită a vizat regiunea Hadramout în cadrul unor atacuri aeriene pe care analiștii le-au descris drept un avertisment pentru separatiști de a-și opri avansul și de a părăsi guvernoratele Hadramout și Mahra.

Escaladarea a spulberat liniștea relativă din războiul din Yemen, care a intrat în impas în ultimii ani după ce rebelii houthi au ajuns la un acord cu Arabia Saudită care a oprit atacurile asupra regatului în schimbul încetării atacurilor conduse de saudiți asupra teritoriilor lor.

Escaladarea scoate în evidență relațiile tensionate dintre Riyadh și Abu Dhabi , care au susținut tabere rivale în războiul de un deceniu al Yemenului împotriva rebelilor Houthi, susținuți de Iran, pe fondul unei perioade tensionate în regiunea extinsă a Mării Roșii. Cele două națiuni, deși strâns aliniate în multe probleme din Orientul Mijlociu, au concurat din ce în ce mai mult una cu cealaltă în ceea ce privește problemele economice și politica regiunii.

Emiratele Arabe Unite au declarat la începutul acestei luni că guvernarea și integritatea teritorială a Yemenului sunt „o problemă care trebuie soluționată de către partidele yemenite”.

