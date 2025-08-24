search
Duminică, 24 August 2025
Sondaj PNL: Daniel Băluță, favorit în sondajele pentru Primăria Capitalei, indiferent dacă ar candida Anca Alexandrescu sau George Simion

INSCOP Research a realizat un sondaj la comanda PNL, în care bucureștenii au fost întrebați cu cine ar vota la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar și câtă încredere au în personalitățile politice.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Conform sondajului privind încrederea în potențiali candidați politici, topul este condus de Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu se bucură de cea mai mare încredere dintre cei care au auzit de el, aproape jumătate (46.9%) exprimând că au foarte multă sau destul de multă încredere în el. Ilie Bolojan și Nicușor Dan sunt foarte aproape, cu 42.5%, respectiv 42.1% dintre cei care îi cunosc spunând că au încredere în ei.

FOTO: Inscop Research
FOTO: Inscop Research

Cu toate acestea, Nicușor Dan și Ilie Bolojan se află în top, având un nivel ridicat de notorietate și beneficiind de un nivel ridicat de încredere, în jur de 42% dintre cei care îi cunosc.

Daniel Băluță are o notorietate mai redusă, însă peste o treime dintre cei care îl cunosc au încredere în el. În schimb, Călin Georgescu și Gabriela Firea, deși sunt extrem de cunoscuți, se bucură de o încredere moderată – aproximativ un sfert dintre cei care îi cunosc îi apreciază.

George Simion, deși foarte cunoscut, se confruntă cu un nivel scăzut de încredere, sub 20%. Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu sunt cei mai puțin cunoscuți și au și cel mai redus nivel de încredere, cu doar 21-23% dintre cei care au auzit de ei exprimând încredere.

Cu cine ar vota bucureștenii

Întrebați cu cine ar vota dacă alegerile pentru Primăria Capitalei ar avea loc duminica viitoare, în scenariul în care ar candida Anca Alexandrescu sau George Simion, cei mai mulți bucureșteni l-ar alege pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în proporție de 26,2% în primul scenariu și 26,9% în al doilea.

FOTO: INSCOP
FOTO: INSCOP

Pe locul al doilea se află Ciprian Ciucu, primimarul Sectorului 6, cu 23,8% în primul scenariu și 23,6% în al doilea scenariu.

Dacă ar candida prezentatoarea TV Anca Alexandrescu, din partea AUR, aceasta ar obține 21,2% din voturi, iar dacă ar candida George Simion, liderul partidului, ar obține 22%.

Pe ultimele locuri se situează, în aceeași ordine în ambele scenarii, Cătălin Drulă (USR) și Ana Ciceală (SENS).

FOTO: Inscop Research
FOTO: Inscop Research
Pe pagina oficială de Facebook, liberalii au transmis că dau „publicității sondajul realizat în luna august 2025, de către INSCOP Research, la comanda PNL”.

„PNL nu intenționa să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research”, mai transmite partidul.

Sondajul a fost realizat în luna august 2025, au participat 1107 respondenți, iar marja maximă de eroare este de +/- 2,9%.

Potrivit unui sondaj realizat de CURS, 24% dintre respondenți ar vota cu social-democratul Daniel Băluţă, fiind urmat de Cătălin Drulă, ales de 20% din bucureșteni.

Pe locul al treilea se află, la egalitate, cu 11%, fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, aflat sub control judiciar, şi liberalul Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6.

În clasament urmează Anca Alexandrescu - 9%, Octavian Berceanu (REPER) - 7%, Mihai Enache (AUIR) - 6%, Diana Şoşoacă (SOS) - 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SESNS) cu câte 3%.

În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul General, pe primul loc se află USR - 23%, urmat de PSD - 21%, AUR - 18%, PNL - 14%, POT - 7%, PUSL - 6%, sos rOMÂNIA - 5%, REPER - 4%, 

