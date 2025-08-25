Imagini de la lucrările de reabilitare a Planşeului Unirii din Capitală. Cum arată o zi de lucru în doar 30 de secunde

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, prezintă noi imagini de pe șantierul de la Planşeul Unirii, unde lucrările de reabilitare decurg în ritm alert.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a distribuit luni, 25 august, noi imagini de pe șantierul deschis pentru reabilitarea Planşeului Unirii, arătând stadiul lucrărilor și progresele înregistrate până în prezent.

Deși expertizele inițiale nu prevăzuseră amploarea degradării construcției vechi de aproape 100 de ani, echipele de muncitori lucrează în ritm alert pentru a redresa situația și a aduce zona centrală a Capitalei la standarde moderne.

Vă reamintim că lucrările de refacere includ regenerarea spațiilor publice din Piața Unirii, refacerea structurii cuvei Râului Dâmbovița, reabilitarea Planşeului Unirii, modernizarea rețelelor edilitare, marcaje și semnalizare rutieră, sistematizări pe verticală, realizarea drumurilor temporare, montarea instalațiilor de irigații și intervenții temporare asupra fântânilor arteziene.

Conform lui Daniel Băluță, intervențiile vor fi organizate în patru zone distincte:

* Zona 1: în fața Hanului lui Manuc

* Zona 2: parcul din fața magazinului Unirea

* Zona 3: zona fântânilor

* Zona 4: dinspre Pasajul Unirii

Proiectul de reabilitare a început în iunie 2025 și se va desfășura pe o perioadă de trei ani. Pentru a reduce impactul asupra traficului, Primăria Sectorului 4 a amenajat un drum temporar, iar restricțiile rutiere vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anului.