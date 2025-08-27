Candidatul USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă susține, într-un interviu pentru Adevărul, că sunt „șanse zero” ca cele trei partide din coaliția de guvernare, PSD, PNL și USR să aibă un candidat unic pentru București.

„Ăsta ar fi ultimul lucru, să le bagi oamenilor pe gât că toate partidele au un singur candidat. O să ne trezim cu Călin Georgescu sau cu un alt Călin Georgescu”, este de părere Drulă, care pledează, în schimb, pentru o candidatură comună PNL-USR.

De partea sa, Cătălin Drulă invocă scorul dublu pe care USR îl are în București față de PNL, dar și susținerea primită de la președintele Nicușor Dan, spre deosebire de Ciprian Ciucu, primarului Sectorului 6, care a avut o relație „antagonică” cu fostul primar al Capitalei. De altfel, Cătălin Drulă a dezvăluit că președintele Nicușor Dan își dorește organizarea de alegeri în această toamnă, în pofida opoziției PSD.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar putea rupe coaliția de guvernare în cazul în care PNL și USR vor merge cu candidat comun, Cătălin Drulă a răspuns: „Domnul Grindeanu nu poate rupe coaliția. În momentul în care PSD nu ar mai fi la guvernare, nici domnul Grindeanu nu ar mai fi la PSD”.

De asemenea, fostul lider USR susține că USR nu va ieși de la guvernare dacă fostul premier Marcel Ciolacu va candida din partea PSD la șefia CJ Buzău. „Vă jur că noi nu ne supărăm dacă PSD-ul are candidat separat de USR”, a spus, ironic, Drulă.

Adevărul: Domnule Drulă, se rupe coaliția de guvernare din cauza Primăriei Capitalei?

Cătălin Drulă: Nu, nu se rupe. Nu se pune problema în felul ăsta. Coaliția de guvernare nu a fost făcută pentru candidaturi la Primăria Capitalei. A fost făcută pentru guvernarea României într-un moment dificil, într-o configurație politică care nu permite altfel de soluții fără extremiști la guvernare. Există alegeri parțiale care trebuie organizate conform legii în această toamnă.

Adevărul: Dar de ce nu au fost organizate până acum? Legea prevede 90 de zile din momentul vacantării funcției.

Cătălin Drulă: E, de fapt, o discuție tehnică: e un ordin al prefectului care constată vacantarea și de atunci curg cele 90 de zile. Dar important este să fie în această toamnă. Există o procedură accelerată pentru alegerile parțiale. Campania electorală este redusă la jumătate, în loc de 30 de zile este de 15 zile. Sunt și alte alegeri parțiale care trebuie organizate în țară. Spre exemplu, cel mai cunoscut caz după București este președinția Consiliului Județean Buzău, unde vă jur că noi nu ne supărăm dacă PSD-ul are candidat separat de USR, și nu plecăm nicăieri (din coaliție - n.r).

Adevărul: Și vă așteptați să candideze Marcel Ciolacu din partea PSD la șefia CJ Buzău?

Cătălin Drulă: Am văzut că nu respinge, dar e un exemplu care arată perfect de ce partidele care formează o guvernare centrală, și care nu au semnat un acord pentru altfel de colaborare politică, pot avea fiecare candidatul propriu sau să se organizeze în diferite forme de alianțe pentru aceste alegeri locale parțiale. N-are nicio treabă una cu alta. Alegerile sunt o dezbatere de proiecte, de idei și despre cei care candidează. E un proces normal, democratic și, de fapt, ar trebui să încetăm cu discuția asta despre suprimarea exercițiilor electorale ale cetățenilor. Că despre asta e vorba. În momentul în care spui: ”Nu facem alegeri!”, înseamnă că omori o parte din democrație. Eu sunt convins că se vor face alegerile în această toamnă, dar chiar dezbaterea aceasta face rău.

Adevărul: Pe ce vă bazați când spuneți că vor fi alegeri în această toamnă? Domnul Grindeanu, partenerul dumneavoastră de coaliție, spune că dacă PNL și USR stabilesc candidat comun, asta ar însemna ca PSD să fie izolat în coaliția de guvernare și, în final, coaliția să se rupă.

Cătălin Drulă: Domnul Grindeanu are și congres în PSD, poate sunt tot felul de poziționări. Dar nu e într-o poziție în care să stabilească ce candidat are USR sau ce candidat are PNL la niște alegeri locale care nu au legătură cu guvernarea. Spuneam despre organizarea alegerilor. Nu e la alegerea cuiva, e o parte fundamentală din exercițiul democratic, iar această discuție despre suprimarea alegerilor, mutarea lor, neorganizarea lor, e una de dată relativ recentă în democrația românească. Adică a apărut în 2024, când știm că a dus la niște rezultate dezastruoase.

Adevărul: Cu acea comasare dintre locale și europarlamentare.

Cătălin Drulă: Cu acea comasare, toată discuția din 2024 care a dus la creșterea extremismului și a zguduit puternic încrederea în democrație. E foarte contraproductiv și dăunător în acest moment să mai vorbim despre alegeri ca despre un moft sau despre ceva care poate se face, poate nu se face.

Adevărul: Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, e pe primul loc în sondajele de opinie. Ar putea fi el candidatul comun al coaliției de guvernare?

Cătălin Drulă: Nu în toate sondajele e pe primul loc. Am văzut și un sondaj public de la INSOMAR în care eu eram pe primul loc în București. Lăsând asta la o parte, dacă domnul Băluță dorește să candideze din partea PSD, eu respect acest lucru, adică eu respect dreptul PSD de a-și pune un candidat și de a avea o dezbatere de idei și proiecte pentru București. Am văzut în anumite declarații că domnul Băluță a spus că nu își dorește această candidatură în acest moment, cred că a și justificat că își dorește continuarea proiectelor de la Sectorul 4 pe care le are și a mandatului pe care i l-au dat cetățenii. Am destul de puțin de comentat despre alegerile din PSD. Dacă va fi doamna Firea, dacă va fi domnul Băluță, dacă nu vor să-și pună candidat, respect orice alegere iau dumnealor. Eu nu-mi permit să comentez alegerile pe care le face un partid. E normal să aibă candidat.

Adevărul: Dar ce veți face în situația în care Sorin Grindeanu ar putea spune: ori candidat comun al coaliției, susținut de toate cele trei partide, ori rupem coaliția de guvernare?

Cătălin Drulă: Sorin Grindeanu nu poate rupe această coaliție de guvernare. Nu după situația complicată în care guvernările trecute au adus România - că această problemă uriașă a deficitului, a rating-ului aproape de junk, n-a fost creată de guvernul actual în două luni. Ea s-a făcut în ani de zile de guvernele anterioare. Am înțeles că și PSD, și PNL, prin vocea liderilor, și-au asumat această situație. Mai puternic, e adevărat, domnul Bolojan, la începutul guvernării, care și-a asumat clar o parte din responsabilitate. Am auzit și declarațiile domnului Grindeanu, care spune: ”Noi nu am intrat în această guvernare să ieșim după două luni. Noi suntem oameni serioși, am intrat pentru un proiect”. Deci exclud această posibilitate la un nivel tactic. Părerea mea personală este că în momentul în care PSD nu ar mai fi la guvernare, nici domnul Grindeanu nu ar mai fi la PSD.

Adevărul: Ce șanse dați pentru un candidat comun al coaliției de guvernare la Primăria Capitalei?

Cătălin Drulă: Eu cred că șanse împreună cu PSD sunt zero. De altfel, asta a spus chiar domnul Grindeanu, că nu vede un candidat al PSD cu dreapta în București, pentru că reprezintă electorate diferite. Nici eu nu văd ca pe un lucru pozitiv amestecul dreptei cu PSD-ul în București. Am văzut ce s-a întâmplat anul trecut și în București, și la nivel național. N-a fost foarte de succes. Nici candidatura domnului Cârstoiu n-a fost de succes, nici candidatura domnului Crin Antonescu. Cred că s-au învățat niște lecții, inclusiv la partenerii noștri de la PNL. Eu sper să avem o candidatură unică între partidele de dreapta, USR-PNL. Noi întindem o mână și către partidele mai mici din București, care au și reprezentanți în Consiliul General, pentru că eu cred că programele noastre sunt foarte compatibile, iar în fața pericolului extremist e important să ne adunăm.

Adevărul: Chiar există acest pericol extremist în București?

Cătălin Drulă: Eu nu cred că poate fi neglijat. O eroare colosală ar fi exact asta: ca cele trei partide să aibă un candidat unic. Să mai explic puțin aici. Gesturile nenaturale, fabricate, de combinație politică au dus cu capul în zid democrația românească în 2024 și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Ăsta ar fi ultimul lucru, să le bagi oamenilor pe gât că toate partidele au un singur candidat, cu PSD-ul, cu toată lumea, să nu mai aveți de ales. O să ne trezim cu Călin Georgescu sau cu un alt Călin Georgescu.

Adevărul: Dar ce șanse dați pentru o candidatură comună PNL-USR?

Cătălin Drulă: Eu dau șanse mari și mă bazez pe susținerea acestui proiect de către președintele PNL, Ilie Bolojan, și de către președintele USR, Dominic Fritz. Amândoi, și cred că au declarat și public, își doresc această candidatură comună. Cred că și președintele Nicușor Dan a dorit această candidatură comună. Evident, e o perioadă de discuții.

Adevărul: Ilie Bolojan chiar a avansat numele lui Ciprian Ciucu pentru această candidatură la Primăria Capitalei, invocând sondajul PNL.

Cătălin Drulă: Am văzut declarația domnului Bolojan care mi se pare una foarte firească. Dintre oamenii din PNL, domnul Ciprian Ciucu stă foarte bine. E o variantă, nu văd ce altă declarație putea să facă domnul Bolojan. Orice lider de partid se orientează prima dată către colegii lui. Aceste mișcări de alianță apar necesare datorită votului într-un singur tur la locale. Aici e și o alternativă frumoasă.

Adevărul: Alegeri în două tururi.

Cătălin Drulă: Alegeri în două tururi. Legea ar putea fi adoptată rapid la începutul lui septembrie și nu am mai avea această problemă. Plus că ar fi un semnal de reformă către societate. Reforme care se doresc de la acest guvern și de la această majoritate.

Adevărul: Și de ce nu schimbați legea? Aveți majoritate.

Cătălin Drulă: Eu susțin să o schimbăm.Trebuie să avem aceste discuții în coaliție să vedem dacă ajungem la un acord. Preferabil ar fi cu majoritatea dată de această coaliție.

Adevărul: Ciprian Ciucu spune așa: ”Dacă USR m-ar susține pentru Primăria Capitalei, aș câștiga ”en fanfare”. Dacă PNL l-ar susține pe Cătălin Drulă, ar fi emoții”.

Cătălin Drulă: Eu îl respect foarte mult pe domnul Ciucu. Suntem parteneri de termen lung. Ne leagă și o prietenie din viața anterioară politicii. Nu vreau să comentez asta prea mult. E o chestiune de tactică. Nu cred că domnul Ciucu știe care este viitorul. Nu poate ști nimeni cum se așază lucrurile într-o cursă electorală. În momentul de față, continuarea proiectului lui Nicușor Dan, și asta vedem și noi din cercetările noastre, este foarte importantă pentru bucureșteni. Domnul Ciucu s-a poziționat cumva într-o poziție, într-o sferă antagonică de-a lungul timpului cu domnul Nicușor Dan. Nu comentez asta. În rest, eu sunt convins că dacă facem această candidatură comună între USR și PNL și voi fi eu candidatul, vom câștiga în București, inclusiv cu susținerea lui Nicușor Dan. Eu cred că bucureștenii își doresc acest proiect. Și nu vreau să am vreun fel de aroganță, dar eu am intrat în această cursă ca să o câștig.

Adevărul: E posibil ca USR să-l susțină totuși pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei?

Cătălin Drulă: Discuțiile sunt în curs încă și n-aș vrea să le afectez într-un fel. O să spun doar, foarte pe scurt, că și anul trecut, la alegerile locale, chiar dacă a rămas așa o impresie generală că USR-ul a sub-performat, chiar și la acele alegeri, USR-ul a avut în București mai mult decât dublul voturilor pe care le-a avut PNL. Sper să ajungem la o soluție. Nu mai e foarte mult timp și cred că trebuie să existe înțelepciune, bineînțeles, și negociere politică. Și sper să ajungem la asta. Îmi dau seama că este greu pentru un partid să susțină candidatul altui partid, repet. Eu ce pot să le spun celor din PNL București este că îmi doresc o colaborare loială și cu primarii de sector, cu Ciprian Ciucu, dar și cu domnul Tuță (primarul Sectorului 1 - n.r.). Eu am avut o relație bună ca ministru al Transporturilor cu aproape toți primarii de sector. Am avut o excepție la un anumit sector.

Adevărul: Domnul Piedone sau domnul Negoiță?

Cătălin Drulă: La domnul Piedone a rezolvat DNA excepția, că după ce a ieșit ceva din dosar, s-a mișcat puțin să dărâme spațiile de metrou despre care vorbea la telefon cu domnul Rădoi (fostul șef al sindicatului de la metrou - n.r.). La domnul Negoiță a fost problema cea mai mare. Era mare fan al spațiilor comerciale și abia după aia, după vreo doi ani, s-a dus să le demoleze zicând că sunt urâte. Nu era problema că puteau să ia foc sau să se calce oamenii în picioare… Știți că domnul Negoiță e, așa, un iubitor de frumos.

Adevărul: Președintele Nicușor Dan își dorește alegeri în toamna aceasta?

Cătălin Drulă: Da.

Adevărul: Deci asta puteți să confirmați din discuțiile pe care le-ați avut cu Nicușor Dan.

Cătălin Drulă: Da, da, da. Absolut. Absolut. E cel mai firesc lucru și e în programul cu care a venit Nicușor Dan: de reformă și de restabilire a unei dreptăți în societate. Or, ar fi nedrept ca bucureștenii să nu-și poată alege primarul. Aici pot să vă dezvălui că în toate cercetările pe care le avem, oamenii susțin să avem alegeri, ba chiar reacționează cu foarte multă supărare când le spun că ar putea fi amânate. Sau că Bucureștiul ar putea fi condus interimar. Adică nu există asta.

Adevărul: Deci până acum avem așa: Nicușor Dan își dorește alegeri în toamnă, USR își dorește alegeri în toamnă, Ilie Bolojan își dorește alegeri în toamnă…

Cătălin Drulă: Eu aș spune că PNL își dorește alegeri acum, în toamnă. Am văzut declarația de ieri al lui Ciprian Ciocu. Este prim-vicepreședinte, comunicator principal al partidului. Este potențialul candidat din partea PNL și a spus foarte limpede că în niciun caz nu putem depăși luna noiembrie. Deci, da, își dorește și PNL.

Adevărul: Doar PSD nu-și dorește alegeri în toamnă?

Cătălin Drulă: Nu pot să știu dacă nu-și dorește, e legat mult de congresul lor intern. Inițial, a fost o discuție în coaliție la începutul lui august, în care inclusiv PSD a spus, da, ok, noiembrie, dar hai să aducă Autoritatea Electorală Permanentă lista completă de alegeri parțiale. Așa cum spuneam, se fac alegeri și la Buzău, și prin alte părți din țară, că s-au mai vacantat funcții, nu doar în București. De altfel, nu am văzut vreo opoziție la asta, nu mi-aduc aminte acum să fi zis PSD să nu facem alegeri. Nu a existat nicio declarație în spațiu public.

Adevărul: De ce ce țineți atât de mult să candidați la Primăria Capitalei?

Cătălin Drulă: E un proiect pentru mine de suflet. Sunt bucureștean, sunt pasionat de infrastructură, de proiecte de investiții, e o pasiune pe care de multe ori nu o fac publică, dar am lucrat cu primarii și am făcut diverse proiecte și în oraș, și în sector. Mă leagă de Nicușor Dan o amiciție veche și cu susținerea de la Cotroceni cred că aș putea să facem o treabă foarte bună. Am copiii pe care mi-i cresc aici în oraș și vreau să ofer ceva înapoi orașului unde am trăit toată viața: am fost la școală, la liceu, m-am îndrăgostit și trăiesc și acum și iubesc Bucureștiul.