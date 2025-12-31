Țara europeană care renunță la sistemul tradițional de pensii: fiecare contribuabil va avea propria „pușculiță”

Sistemul tradițional de pensii, bazat pe solidaritate între generații, va fi înlocuit într-un stat european de conturi individuale, punând la încercare modul în care milioane de oameni își construiesc economiile pentru bătrânețe.

De la 1 ianuarie 2026, sistemul de pensii ocupaționale din Țările de Jos va intra într-o fază decisivă a reformei care transformă modul în care milioane de olandezi își economisesc pentru bătrânețe. Peste 9,5 milioane de pensii vor fi transferate către un model bazat pe conturi individuale, punând capăt „pușculițelor colective” tradiționale, scrie EFE.

Până acum, fondurile sectoriale – din sănătate, construcții, metalurgie sau administrație publică – funcționau ca un mare fond comun, în care contribuțiile tinerilor finanțau pensiile celor vârstnici. Riscul investițional era redus, iar pensiile promiteau stabilitate, dar adesea fără a compensa integral inflația.

Cum funcționează noul sistem

Noua schemă împarte patrimoniul fiecărui fond în „conturi individuale potențiale”. Valoarea pensiei va depinde acum de contribuțiile personale și de randamentul investițiilor, permițând fondurilor să își asume riscuri mai mari – acțiuni, datorie corporativă sau ipoteci – adaptate vârstei participantului.

Astfel, persoanele apropiate de pensionare vor rămâne mai protejate, în timp ce cei mai tineri pot beneficia de randamente mai mari pe termen lung.

Primul grup de fonduri, care gestionează peste 500 de miliarde de euro, va trece la noul sistem pe 1 ianuarie și va avea un an pentru a-și ajusta portofoliile și a aplica compensările prevăzute. Alte fonduri, precum ABP, destinat funcționarilor, vor începe tranziția în 2027.

Pentru a reduce impactul încheierii sistemului colectiv, persoanele cu vârste între 40 și 50 de ani vor primi compensații unice, acestea fiind grupul cel mai afectat de trecerea la conturile individuale.

Țările de Jos gestionează unele dintre cele mai mari economii pentru pensii din lume, iar schimbările din modul de investiție pot avea efecte semnificative pe piețele europene. Marile fonduri olandeze reduc investițiile în datorie publică pe termen lung, exact când Germania anunță creșteri de îndatorare și țările cu risc mai mare, precum Italia sau Spania, au nevoie de finanțare suplimentară.

Reforma a generat tensiuni și acțiuni în justiție. Organizațiile pensionarilor susțin că trecerea la noul sistem le afectează drepturile și califică schimbarea drept „expropriere fără despăgubire”. De asemenea, lucrătorii care își schimbă locul de muncă sau reduc programul înainte de tranziție riscă să piardă o parte sau întreaga compensație.

Banca Centrală a Țărilor de Jos (DNB), supervizorul sistemului, monitorizează atent procesul de tranziție.