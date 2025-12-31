Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă: lecție pentru democrațiile europene

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de experți drept cel mai influent lider european al anului 2025, după ce a reușit să câștige alegeri decisive în fața unei campanii masive de interferență orchestrate de Rusia. Într-un an marcat de instabilitate și presiuni geopolitice, victoria sa este considerată una dintre cele mai importante înfrângeri suferite de Vladimir Putin în Europa, notează The Telegraph.

Departe de fastul asociat de obicei liderilor de stat, Maia Sandu călătorește cu zboruri comerciale low-cost, fără escortă luxoasă sau avioane guvernamentale. Președinta Moldovei spune că acest stil de viață este o expresie firească a respectului pentru banii publici, într-o țară mică și vulnerabilă economic.

Alegeri sub asediu

În ultimele 14 luni, Moscova ar fi încercat de trei ori să influențeze decisiv viitorul politic al Republicii Moldova: alegerile prezidențiale, un referendum privind parcursul european și scrutinul parlamentar. De fiecare dată, Maia Sandu și partidul său, PAS, au reușit să se impună, în ciuda unor tentative fără precedent de subminare a procesului democratic.

Potrivit autorităților moldovene și evaluărilor serviciilor occidentale, Rusia a recurs la dezinformare, atacuri cibernetice, finanțări ilegale, cumpărare de voturi și amenințări directe. Investigațiile indică faptul că peste 130.000 de cetățeni ar fi fost implicați în rețele de influență finanțate de Moscova, prin intermediul criptomonedelor.

Moldova, „laboratorul” războiului hibrid

Maia Sandu avertizează că Moldova nu a fost ținta finală, ci terenul de testare pentru tactici ce ar putea fi exportate în alte state europene. „Ținta reală este Europa. Moldova este doar poligonul de încercare”, spune președinta.

În ziua alegerilor, infrastructura electorală a fost supusă unui atac cibernetic masiv, cu aproape un miliard de solicitări malițioase în doar câteva ore. Sistemul a rezistat, iar rezultatul votului nu a putut fi contestat.

Miza regională: Ucraina și flancul estic al NATO

O eventuală victorie a forțelor pro-ruse la Chișinău ar fi permis Kremlinului să deschidă un nou front de presiune asupra Ucrainei, prin regiunea separatistă Transnistria, unde sunt staționați militari ruși. Un astfel de scenariu ar fi pus în pericol direct orașul Odesa și securitatea flancului estic al NATO.

Un lider atipic

Într-o regiune marcată de oligarhie și corupție, Maia Sandu se remarcă printr-un stil sobru și o viață personală modestă. Locuiește într-un apartament cu două camere, și-a vândut mașina personală pentru a-și acoperi cheltuielile și câștigă un salariu considerat printre cele mai mici pentru un șef de stat.

Reformele sale, deși criticate pentru ritmul lent, au adus progrese vizibile: Moldova a urcat semnificativ în clasamentul Transparency International, iar instituțiile statului sunt considerate mai rezistente la influențe externe.

Viitorul european al Moldovei

Pentru Maia Sandu, aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv politic, ci o chestiune de supraviețuire națională. „Este vorba despre Moldova ca democrație”, avertizează ea, subliniind că o eventuală stagnare a parcursului european ar putea readuce țara în sfera de influență a Moscovei.

Cu alegeri decisive programate în 2028 și un mandat aflat la final, Maia Sandu are la dispoziție doar câțiva ani pentru a ancora definitiv Republica Moldova în Europa. Într-un an în care democrația a fost pusă la încercare, președinta Moldovei a devenit, spun observatorii internaționali, unul dintre cei mai eficienți apărători ai ei.