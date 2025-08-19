search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Studenții protestează la granița României și acuză Guvernul Bolojan că-i alungă din țară: „Toate drepturile ni le luați!”

0
0
Publicat:

Studenţii anunţă că vor continua protestele, după ce marți, 19 august, au discutat cu ministrul Educației, Daniel David despre nemulțumirile lor privind bursele. „Nu vrem să părăsim țara, vrem să oprim tăcerea cu care ne tratează Guvernul”, au transmis aceștia.

Studenții protestează FOTO: ANOSR/FB
Studenții protestează FOTO: ANOSR/FB

Ministrul Educaţiei, Daniel David, s-a întâlnit cu studenţii, pentru a discuta măsurile privind criza fiscal-bugetară cu impact asupra mediului universitar şi a studenţilor, în special. Întrebat în legătură cu eventualele soluții pentru cei care ar putea avea probleme financiare, Daniel David le-a spus, printre altele, că și-ar putea găsi o slujbă part-time, așa cum se întâmplă în străinătate. 

ANOSR, alături de liderii studenților din toată țara, protestează la granița României acuzând Guvernul României că alungă studenții din țară prin măsurile adoptate în educație: „Nu vrem să plecăm, dar ne alungați, toate drepturile ni le luați!”.

„Refuzul unui dialog al Prim-ministrului cu privire la problemele cu care se confruntă studenții și pe care le vor întâmpina suplimentar aceștia ca urmare a măsurilor de austeritate țintite asupra lor reprezintă o sfidare a principiului participării studenților în luarea deciziilor. Lipsa unui dialog real cu decidenții de la nivel național a îndemnat peste 300 de lideri ai studenților din toată țara să pună presiune pe membrii Guvernului să asculte solicitările studenților, ca aceștia să nu se simtă alungați de nepăsarea arătată de decidenți”, a transmis ANOSR, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, într-un stat în care „studenții nu se simt valoroși pentru dezvoltarea țării și în care aceștia percep educația și implicit viitorul lor și al societății românești drept o temă la coada listei de priorități a decidenților, acestora nu le-a rămas decât să caute un loc în care educația să nu fie considerată o povară, ci o investiție pentru mai bine”.

„Deși nu ne dorim să plecăm, ne simțim împinși de circumstanțe să ne îndreptăm spre alt spațiu, unul care să ne ofere dialog și sprijin pentru a reuși să ne creăm un viitor. Sperăm ca, în al doisprezecelea ceas, decidenții din România să înțeleagă faptul că educația trebuie să constituie o prioritate permanentă pentru stat, iar drepturile studenților nu contribuie la problemele economice ale țării”, au precizat studenții.

ANOSR, prin vocile celor peste 300 de reprezentanți ai studenților din toată țara adunați la graniță, solicită premierului „un loc la masa deciziilor ce privesc reducerea la transportul feroviar și sistemul de acordare a burselor”.

„Considerăm dialogul deschis și fundamentat pe nevoile studenților o datorie a decidenților la nivel național, iar implicarea studenților în luarea deciziilor, un semn de respect față de viitorul lor și al țării. Nu vrem să părăsim țara, vrem să oprim tăcerea cu care ne tratează Guvernul. Încă așteptăm dialogul, pentru ca nevoile care ne-au fost ignorate odată cu limitarea reducerii la transport și cu tăierea fondului de burse să fie, într-un final, luate în seamă și să devină realmente o prioritate”, au transmis studenții.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
gandul.ro
image
Accident grav pe autostrada București-Ploiești. O mașină cu opt persoane a intrat în parapet / Trafic blocat
mediafax.ro
image
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
fanatik.ro
image
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
observatornews.ro
image
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta pentru el"
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Accident grav pe A3, în apropiere de Ploiești! Opt persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a lovit un parapet. Două dintre ele sunt în stare critică
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Adevărul despre ce se întâmplă la Lacul Vidraru. Prima reacție oficială clarifică totul
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

OK! Magazine

image
Prințesa condamnată la singurătate. Necăsătorită și fără copii, a ajuns să depindă de sora ei, Regina Sofia a Spaniei

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?