Studenții protestează la granița României și acuză Guvernul Bolojan că-i alungă din țară: „Toate drepturile ni le luați!”

Studenţii anunţă că vor continua protestele, după ce marți, 19 august, au discutat cu ministrul Educației, Daniel David despre nemulțumirile lor privind bursele. „Nu vrem să părăsim țara, vrem să oprim tăcerea cu care ne tratează Guvernul”, au transmis aceștia.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, s-a întâlnit cu studenţii, pentru a discuta măsurile privind criza fiscal-bugetară cu impact asupra mediului universitar şi a studenţilor, în special. Întrebat în legătură cu eventualele soluții pentru cei care ar putea avea probleme financiare, Daniel David le-a spus, printre altele, că și-ar putea găsi o slujbă part-time, așa cum se întâmplă în străinătate.

ANOSR, alături de liderii studenților din toată țara, protestează la granița României acuzând Guvernul României că alungă studenții din țară prin măsurile adoptate în educație: „Nu vrem să plecăm, dar ne alungați, toate drepturile ni le luați!”.

„Refuzul unui dialog al Prim-ministrului cu privire la problemele cu care se confruntă studenții și pe care le vor întâmpina suplimentar aceștia ca urmare a măsurilor de austeritate țintite asupra lor reprezintă o sfidare a principiului participării studenților în luarea deciziilor. Lipsa unui dialog real cu decidenții de la nivel național a îndemnat peste 300 de lideri ai studenților din toată țara să pună presiune pe membrii Guvernului să asculte solicitările studenților, ca aceștia să nu se simtă alungați de nepăsarea arătată de decidenți”, a transmis ANOSR, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, într-un stat în care „studenții nu se simt valoroși pentru dezvoltarea țării și în care aceștia percep educația și implicit viitorul lor și al societății românești drept o temă la coada listei de priorități a decidenților, acestora nu le-a rămas decât să caute un loc în care educația să nu fie considerată o povară, ci o investiție pentru mai bine”.

„Deși nu ne dorim să plecăm, ne simțim împinși de circumstanțe să ne îndreptăm spre alt spațiu, unul care să ne ofere dialog și sprijin pentru a reuși să ne creăm un viitor. Sperăm ca, în al doisprezecelea ceas, decidenții din România să înțeleagă faptul că educația trebuie să constituie o prioritate permanentă pentru stat, iar drepturile studenților nu contribuie la problemele economice ale țării”, au precizat studenții.

ANOSR, prin vocile celor peste 300 de reprezentanți ai studenților din toată țara adunați la graniță, solicită premierului „un loc la masa deciziilor ce privesc reducerea la transportul feroviar și sistemul de acordare a burselor”.

„Considerăm dialogul deschis și fundamentat pe nevoile studenților o datorie a decidenților la nivel național, iar implicarea studenților în luarea deciziilor, un semn de respect față de viitorul lor și al țării. Nu vrem să părăsim țara, vrem să oprim tăcerea cu care ne tratează Guvernul. Încă așteptăm dialogul, pentru ca nevoile care ne-au fost ignorate odată cu limitarea reducerii la transport și cu tăierea fondului de burse să fie, într-un final, luate în seamă și să devină realmente o prioritate”, au transmis studenții.