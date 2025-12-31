Video Șofer filmat în timp ce intră cu mașina pe pârtia de schi din Parâng, printre copii: „Nu vă lăsați până nu vine SMURD să vă recupereze, pe voi sau pe alții”

Șoferul unui autoturism a ignorat avertismentele autorităților și a intrat pe pârtia de schi din stațiunea Parâng, derapând necontrolat printre copii și turiști.

Imaginile publicate de reprezentanții stațiunii arată cum mașina a derapat necontrolat printre copii și alți turiști aflați în zonă.

Șoferul nu a reușit să controleze vehiculul.

Administratorii stațiunii au transmis un avertisment clar: accesul cu autovehicule în zonele dedicate sporturilor de iarnă este extrem de periculos, atât pentru șoferi, cât și pentru schiori și turiști.

„Aviz amatorilor de urcat cu mașina: nu vă lăsați până nu vine SMURD să vă recupereze, pe voi sau pe alții”, au subliniat aceștia.