Au depășit trauma morții lui Iliescu. PSD se întoarce la ședințele coaliției de guvernare | Surse

Coaliția de guvernare se va reuni în această seară pentru a stabili calendarul angajării răspunderii pe pachetul 2 de reformă fiscală. La ședință vor participa și liderii PSD, susțin surse politice pentru Adevărul.

Este prima ședință a coaliției de guvernare din ultima lună la care vor lua parte și social-democrații. Liderii PSD au refuzat să mai stea la masă alături de USR, după ce partidul condus de Dominic Fritz s-a opus ca guvernul să declarare doliu național pentru înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, fondatorul PSD.

Premierul Ilie Bolojan și liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu au discutat duminică-seara despre adoptarea noului pachet de reformă fiscală, susțin sursele citate.

Luni, 25 august, de la ora 11.00, liderii social-democrați se vor reuni pentru a da undă verde propunerilor venite de la guvern, iar de la ora 17.30 e programată ședința coaliției de guvernare.