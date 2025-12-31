Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar celor cu pasiune și dedicare”

Paula Corlat are 20 de ani și este studentă în anul II la Facultatea de Agricultură din Iași. Alături de familia sa, lucrează o exploatație agricolă de aproximativ 1.000 de hectare în județul Iași. Crescută în fermă, tânăra spune că agricultura nu este doar un loc de muncă, ci un mod de viață care implică pasiune, responsabilitate și viziune.

Agricultura nu este doar o meserie, ci o pasiune transmisă din generație în generație, iar în România noul val de tineri fermieri începe să joace un rol decisiv într-un domeniu marcat de schimbări climatice, instabilitate economică și tehnologizare accelerată.

Un exemplu vine din comuna Șipote, județul Iași, unde o tânără de doar 20 de ani își construiește viitorul pe fundația unei moșteniri familiale, potrivit unei postări făcute pe pagina de oficială de Facebook Facultatea de Agricultură USV Iași.

Paula Corlat este studentă în anul II la Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, specializarea Protecția consumatorului și a mediului, și reprezintă una dintre vocile tinerei generații care aleg să rămână aproape de pământ. Alături de fratele și tatăl său, Paula este implicată activ în gestionarea unei ferme care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimele două decenii.

„Povestea ei începe din copilărie, crescută în mijlocul unei ferme care și-a pus bazele în 2005, datorită viziunii și muncii neobosite a tatălui său. Cu un simplu tractor U650 și câteva hectare moștenite de la bunici, familia Corlat a pornit pe un drum plin de provocări, dar și de oportunități”, a adăugat Facultatea de Agricultură USV Iași.

Drumul nu a fost lipsit de obstacole, însă perseverența și viziunea pe termen lung au făcut ca mica fermă de familie să se transforme, în timp, într-o exploatație agricolă de aproximativ 1.000 de hectare.

„Fiind crescută în fermă, mi se pare că mă identific total și pot afirma că nu este doar un loc de muncă. Pe de altă parte, acest domeniu vine cu multe provocări, de la schimbările climatice până la instabilitatea pieței. Recomand cu drag agricultura doar celor care au pasiune și dedicare, pentru că acest sector necesită timp, responsabilitate, un management bine pus la punct și o viziune deschisă spre viitor și tehnologie”, spune Paula Corlat.

Modernizarea a venit firesc în acest parcurs de dezvoltare. Astăzi, ferma dispune de o flotă impresionantă de utilaje de ultimă generație pentru lucrările solului și aplicarea tratamentelor fitosanitare.

Structura culturilor reflectă o strategie bine gândită: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță și orz, alături de leguminoase precum mazărea, soia și lucerna.

Deși familia nu a accesat până acum fonduri europene, toate investițiile au fost realizate din surse proprii, ceea ce subliniază stabilitatea și ambiția afacerii. În prezent, este în derulare un nou proiect de modernizare, care vizează achiziția unor utilaje moderne pentru creșterea eficienței producției.

Pentru Paula Corlat, agricultura este mai mult decât un domeniu de activitate – este un mod de viață.

„Prin determinare și viziune, tinerii fermieri precum Paula Corlat demonstrează că viitorul agriculturii românești este în mâini sigure. Ei nu doar că preiau moștenirea generațiilor trecute, ci o modelează după cerințele actuale, implementând tehnologii și strategii pentru un viitor sustenabil. Paula este dovada că succesul în agricultură nu vine peste noapte, ci se cultivă cu muncă, pasiune și inovație. Iar cei care îndrăznesc să viseze și să acționeze vor fi cei care vor scrie viitorul acestui domeniu esențial!”, au mai transmis reprezentanții Facultății de Agricultură din Iași.