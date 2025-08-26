search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cine e liderul PNL care controlează din umbră Primăria Capitalei. Negocieri cu Sorin Grindeanu pentru amânarea alegerilor SURSE

0
0
Publicat:

Președintele CJ Ilfov, liberalul Hubert Thuma, controlează din umbră deciziile din Primăria Capitalei, susțin surse politice pentru Adevărul. Actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu, este unul dintre apropiații lui Thuma, fapt dezvăluit public chiar de liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

PSD respinge discuțiile privind organizarea alegerilor în noiembrie FOTO Inquam Photos/George Călin
PSD respinge discuțiile privind organizarea alegerilor în noiembrie FOTO Inquam Photos/George Călin

De asemenea, liderul PSD Sorin Grindeanu are o relație apropiată cu președintele CJ Ilfov. Cei doi și-ar dori ca Guvernul Bolojan să nu mai organizeze alegeri pentru primăria Capitalei și să-l mențină în funcție pe Stelian Bujduveanu până în 2028, când vor fi alegeri la termen, susțin surse din coaliția de guvernare pentru Adevărul. Liderii USR așteaptă intervenția președintelui Nicușor Dan.

Partidele din coaliția de guvernare nu au căzut de acord pe data alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD încearcă să împingă scrutinul în primăvara anului viitor, în contextul în care toamna aceasta va avea congresul pentru alegerea unui președinte cu puteri depline. USR ar vrea alegeri cât mai repede cu putință, astfel încât popularitatea președintelui Nicușor Dan să fie transferată către candidatul partidului la Primăria Generală. Iar premierul Ilie Bolojan încearcă să țină în viață coaliția de guvernare.

În acest moment, Bucureștiul este condus oficial de primarul interimar Stelian Bujduveanu. Însă politicianul care are cea mai mare influență asupra Capitalei este liberalul Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și unul dintre rivalii lui Ilie Bolojan în PNL, susțin surse politice pentru Adevărul.

“Thuma e adevăratul primar al Capitalei. Influență sa a crescut treptat. Spre exemplu, anul trecut au fost momente când Nicușor Dan și Nicolae Ciucă băteau palma pe un subiect, iar Thuma răsturna înțelegerea. Acum, scopul lui Thuma e să-i blocheze pe Ciprian Ciucu și pe Cătălin Drulă, care i-ar tăia din putere”, susține unul dintre vicepreședinții PNL pentru Adevărul.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, e liberalul cu cel mai mare procent în sondajele de opinie privind lupta pentru Primăria Capitalei. Însă Ciucu e la cuțite cu Hubert Thuma. La congresul din iulie al PNL, primarul Sectorului 6 s-a luptat pentru o funcție de prim-vicepreședinte cu Nicoleta Pauliuc, susținută de organizația Ilfov. În final au ajuns amândoi în conducerea partidului, după ce și-au trimis săgeți de la tribuna Congresului.

Acum, Thuma încearcă să-l mențină pe Stelian Bujduveanu în funcția de primar interimar pe o perioadă cât mai lungă. Întrebat, luni seară, la B1 TV, ce părere are despre Bujduveanu, Ciprian Ciucu a răspuns: “E apropiat de Hubert Thuma”.

În plus, președintele CJ Ilfov are o relație strânsă și cu președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu. “Thuma și Grindeanu încearcă împreună să blocheze alegerile pentru București. Grindeanu are Congres și nu vrea să înceapă mandatul de președinte plin cu o înfrângere. Iar Thuma vrea să păstreze în continuare controlul în Primăria Capitalei”, susțin sursele citate.

În acest timp, liderii USR așteaptă intervenția președintelui Nicușor Dan. În discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, șeful statului a pledat pentru un candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei, care să câștige alegerile și să continue proiectele începute de aceasta în cei cinci ani de mandat, susțin sursele citate.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
gandul.ro
image
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
mediafax.ro
image
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
fanatik.ro
image
Avertismentul dat de unul dintre cei mai mari producători de bere din Germania: „Fabricile de bere vor cădea ca muștele”
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
playtech.ro
image
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Taylor Swift a spus ,,da”. Celebra cântăreață a fost cerută în căsătorie de jucătorul de fotbal american Travis Kelce
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
S-a aflat! Ce le-au promis americanii rușilor la negocierile secrete
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență