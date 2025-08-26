Cine e liderul PNL care controlează din umbră Primăria Capitalei. Negocieri cu Sorin Grindeanu pentru amânarea alegerilor SURSE

Președintele CJ Ilfov, liberalul Hubert Thuma, controlează din umbră deciziile din Primăria Capitalei, susțin surse politice pentru Adevărul. Actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu, este unul dintre apropiații lui Thuma, fapt dezvăluit public chiar de liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

De asemenea, liderul PSD Sorin Grindeanu are o relație apropiată cu președintele CJ Ilfov. Cei doi și-ar dori ca Guvernul Bolojan să nu mai organizeze alegeri pentru primăria Capitalei și să-l mențină în funcție pe Stelian Bujduveanu până în 2028, când vor fi alegeri la termen, susțin surse din coaliția de guvernare pentru Adevărul. Liderii USR așteaptă intervenția președintelui Nicușor Dan.

Partidele din coaliția de guvernare nu au căzut de acord pe data alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD încearcă să împingă scrutinul în primăvara anului viitor, în contextul în care toamna aceasta va avea congresul pentru alegerea unui președinte cu puteri depline. USR ar vrea alegeri cât mai repede cu putință, astfel încât popularitatea președintelui Nicușor Dan să fie transferată către candidatul partidului la Primăria Generală. Iar premierul Ilie Bolojan încearcă să țină în viață coaliția de guvernare.

În acest moment, Bucureștiul este condus oficial de primarul interimar Stelian Bujduveanu. Însă politicianul care are cea mai mare influență asupra Capitalei este liberalul Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și unul dintre rivalii lui Ilie Bolojan în PNL, susțin surse politice pentru Adevărul.

“Thuma e adevăratul primar al Capitalei. Influență sa a crescut treptat. Spre exemplu, anul trecut au fost momente când Nicușor Dan și Nicolae Ciucă băteau palma pe un subiect, iar Thuma răsturna înțelegerea. Acum, scopul lui Thuma e să-i blocheze pe Ciprian Ciucu și pe Cătălin Drulă, care i-ar tăia din putere”, susține unul dintre vicepreședinții PNL pentru Adevărul.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, e liberalul cu cel mai mare procent în sondajele de opinie privind lupta pentru Primăria Capitalei. Însă Ciucu e la cuțite cu Hubert Thuma. La congresul din iulie al PNL, primarul Sectorului 6 s-a luptat pentru o funcție de prim-vicepreședinte cu Nicoleta Pauliuc, susținută de organizația Ilfov. În final au ajuns amândoi în conducerea partidului, după ce și-au trimis săgeți de la tribuna Congresului.

Acum, Thuma încearcă să-l mențină pe Stelian Bujduveanu în funcția de primar interimar pe o perioadă cât mai lungă. Întrebat, luni seară, la B1 TV, ce părere are despre Bujduveanu, Ciprian Ciucu a răspuns: “E apropiat de Hubert Thuma”.

În plus, președintele CJ Ilfov are o relație strânsă și cu președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu. “Thuma și Grindeanu încearcă împreună să blocheze alegerile pentru București. Grindeanu are Congres și nu vrea să înceapă mandatul de președinte plin cu o înfrângere. Iar Thuma vrea să păstreze în continuare controlul în Primăria Capitalei”, susțin sursele citate.

În acest timp, liderii USR așteaptă intervenția președintelui Nicușor Dan. În discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, șeful statului a pledat pentru un candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei, care să câștige alegerile și să continue proiectele începute de aceasta în cei cinci ani de mandat, susțin sursele citate.