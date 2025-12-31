Mesajul lui Zelenski după anunțul României privind contribuția de 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei

Volodimir Zelenski şi ministrul Apărării din Ucraina au reacționat prompt după ce România a anunțat contribuția de 50 de milioane de euro la mecanismul „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).

Reacțiile din Ucraina au venit imediat după ce guvernul României a anunțat în cursul serii de ieri, 30 decembrie, că va contribui cu 50 de milioane de euro la mecanismul PURL, menit să sprijine eforturile de apărare ale Ucrainei.

„Mulțumim României și Croației pentru aderarea la inițiativa PURL și pentru anunțarea primelor contribuții la aceasta. Aceasta este o inițiativă importantă care face posibilă achiziționarea de arme americane și consolidarea apărării noastre, inclusiv rachete pentru Patriot și alte capacități de care avem nevoie.

De la lansarea inițiativei PURL în august, 24 de țări s-au alăturat deja acesteia: Țările de Jos, Danemarca, Norvegia, Suedia, Germania, Canada, Estonia, Letonia, Lituania, Islanda, Finlanda, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Slovenia, Polonia, Australia, Grecia, Noua Zeelandă, Macedonia de Nord, Muntenegru, România și Croația.

Valoarea totală a contribuțiilor a ajuns la 4,3 miliarde de dolari, din care aproape 1,5 miliarde de dolari numai în luna decembrie. Acest lucru a făcut posibilă formarea a opt pachete de asistență, iar în prezent se lucrează la finanțarea a încă două. Mulțumim tuturor celor care au ajutat Ucraina în acest an și celor care vor continua să ne sprijine în 2026. Aducem mai aproape pacea și securitatea garantată pentru Ucraina și pentru întreaga Europă”, a scris preşedintele Volodimir Zelenski, miercuri, 31 decembrie, pe platforma X.

Thank you to Romania and Croatia for joining the PURL initiative and announcing their first contributions to it. This is an important initiative that makes it possible to purchase American weapons and bolster our defense, including missiles for Patriots and other capabilities we… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2025

Și ministrul ucrainean al Apărării a transmis un mesaj de mulțumire României, după anunțul aderării la PURL.

„România se alătură PURL și contribuie cu 50 de milioane de euro pentru această inițiativă. Această tranșă de ajutor este esențială pentru apărarea Ucrainei și pentru protejarea poporului nostru. Sunt recunoscător poporului român și guvernului, precum și omologului meu, ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, pentru sprijinul lor neclintit. Fiecare decizie de a sprijini apărarea Ucrainei aduce o pace justă mai aproape”, este mesajul postat pe platforma X de oficialul ucrainean.

Contribuția României, aprobată printr-o hotărâre de Guvern, se înscrie în cadrul mecanismului PURL („Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei”), un instrument promovat de Statele Unite pentru a coordona sprijinul aliaților și partenerilor în vederea consolidării capacității de apărare a Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că mecanismul este „un instrument de politică externă și de securitate de importanță majoră” și urmărește „implicarea directă și măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei”, asigurând eficiență, predictibilitate și responsabilitate strategică.

În acest context, mesajul preşedintelui Volodimir Zelenski subliniază atât recunoștința față de sprijinul României și al altor state participante, cât și importanța continuării acestui tip de contribuții în anul 2026.