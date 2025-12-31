EXCLUSIV / Scenă halucinantă la CFR Cluj. Atacantul adus să-l înlocuiască pe Louis Munteanu, pus de patron să se dezbrace

În ziua în care l-a cedat pe Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. Dallas pentru suma 11 milioane de euro, CFR Cluj l-a adus din Spania pe Denis Andrei Crișan (18 ani), aflat sub contract cu prim-divizionara Mallorca, unde juca la echipa secundă.

Clujean get-beget, Crișan, despre care „Adevărul” a scris mai multe episoade, se întoarce acasă. Evoluază pe postul de vârf împins și este ambidextru, folosindu-și bine ambele picioare.

În Spania, jucătorul a fost lansat de Rayo Vallecano, clubul lui Andrei Rațiu, dar înainte a activat la juniorii grupării olandeze PSV Eindhoven. Crișan l-a impresionat și pe Gică Hagi, la Cupa Danone.

La negocierile purtate zilele trecute cu patronul Neluțu Varga și cu președintele Iuliu Mureșan, Crișan i-a dat pe spate pe șefi de la CFR, spun surse din club.

După ce i-a admirat fizicul impunător, Varga l-a pus să-și ridice tricoul, fiind impresionat de „pătrățele” pe care Denis le are pe abdomen. De față mai erau foștii fotbaliști Marius Bilașco și Bogdan Mara, angajați ai clubului, potrivit surselor „Adevărul”.

Crișan va efectua sâmbătă primul antrenament cu noii săi colegi, după ce a susținut deja câteva teste cu un antrenor de la club, apoi, pe 4 ianuarie, va pleca în cantonament în Spania. El avea contract pe 3 ani cu Mallorca.

Crișan, care se află în aceste zile în vacanță în România, a acceptat să se întoarcă în țară pentru a fi văzut pe teren de bunicul său, în vârstă de 82 de ani, care l-a crescut până la vârsta de 5 ani și căruia dorește să-i mulțumească înscriind cât mai multe goluri.