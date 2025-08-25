search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sorin Grindeanu: „Nu merg la Coaliție ca să îmi spună Fritz ce funcție vrea”. Stenograme din ședința PSD

0
0
Publicat:

Sorin Grindeanu, lider interimar al PSD, și-a început discursul din ședința cu social-democrații de luni lansând atacuri la adresa partenerilor de Coaliție, cărora le-a reproșat că „stau toată ziua cu PSD în gură, dar nici după o săptămână nu au venit cu reforma administrației”, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro.

Sorin Grindeanu a lansat atacuri la adresa USR. FOTO arhivă Mediafax / Alexandru Dobre
Sorin Grindeanu a lansat atacuri la adresa USR. FOTO arhivă Mediafax / Alexandru Dobre

 „Toți cei care stau toată ziua cu PSD în gură nu au venit nici după o săptămână cu reforma administrației locale. Deci cine blochează ce?! Avem nevoie de o discuție clară pe acest subiect. Am cerut și de la Finanțe o nouă formă a reformei fiscale, o proiecție clară și măsuri pentru taxarea multinaționalelor. Ce să aprobăm? Povești? Toată presiunea pusă pe noi nu mă impresionează. PSD nu blochează nimic”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai declarat că „dacă Guvernul venea cu pachetul de eliminare a privilegiilor și a pensiilor speciale, acesta putea fi adoptat de mult”.

Grindeanu a criticat Ministerul Finanțelor pe motiv că nu ar fi calculat la cât va ajunge deficitul bugetar în acest an: „Noi nici nu știm cât va fi deficitul. Trebuie să ne spună ce a discutat Guvernul cu Comisia și până unde putem merge”

„Nu merg la Coaliție ca să îmi spună Fritz ce funcție vrea”, a mai spus Grindeanu.

 Daniel Băluță: „O problemă de moralitate”

Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, posibilul candidat PSD la Primăria Capitalei, le-a spus colegilor de partid că n-ar vrea organizarea alegerilor în luna noiembrie, așa cum și-ar dori USR și premierul Ilie Bolojan, pe motiv că  „Nu este oportun”

Băluță a amintit de eșecul listelor comune din 2024, când PSD a candidat împreună cu PNL.

„Este și o problemă de moralitate, pe care românii au sancționat-o deja la vot.(...) Când unora le convine să fim în blocul european, e bine. Dar, când nu le convine, mergem la vot separat, unii împotriva celorlalți”, a spus primarul.

 Aminim că, săptămâna trecută, Radu Miruţă, ministrul Economiei (USR), a comentat faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă.

Amintim că Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au văzut duminică seara, 24 august și au discutat despre pachetul 2 de reforme, au confirmat surse politice pentru Adevărul.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
stirileprotv.ro
image
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
gandul.ro
image
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
mediafax.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu mă duc să-mi spună Fritz ce funcții vrea!”
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Cine este prima româncă decorată de Volodimir Zelenski. Ce distincție a primit, ceremonia discretă a avut loc deja
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Ce NU trebuie să facem sub nicio formă pe 29 august 2025! Este prăznuită Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Pensii speciale pentru peste 400.000 de români. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii Publice
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență