Sorin Grindeanu: „Nu merg la Coaliție ca să îmi spună Fritz ce funcție vrea”. Stenograme din ședința PSD

Sorin Grindeanu, lider interimar al PSD, și-a început discursul din ședința cu social-democrații de luni lansând atacuri la adresa partenerilor de Coaliție, cărora le-a reproșat că „stau toată ziua cu PSD în gură, dar nici după o săptămână nu au venit cu reforma administrației”, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro.

„Toți cei care stau toată ziua cu PSD în gură nu au venit nici după o săptămână cu reforma administrației locale. Deci cine blochează ce?! Avem nevoie de o discuție clară pe acest subiect. Am cerut și de la Finanțe o nouă formă a reformei fiscale, o proiecție clară și măsuri pentru taxarea multinaționalelor. Ce să aprobăm? Povești? Toată presiunea pusă pe noi nu mă impresionează. PSD nu blochează nimic”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai declarat că „dacă Guvernul venea cu pachetul de eliminare a privilegiilor și a pensiilor speciale, acesta putea fi adoptat de mult”.

Grindeanu a criticat Ministerul Finanțelor pe motiv că nu ar fi calculat la cât va ajunge deficitul bugetar în acest an: „Noi nici nu știm cât va fi deficitul. Trebuie să ne spună ce a discutat Guvernul cu Comisia și până unde putem merge”

„Nu merg la Coaliție ca să îmi spună Fritz ce funcție vrea”, a mai spus Grindeanu.

Daniel Băluță: „O problemă de moralitate”

Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, posibilul candidat PSD la Primăria Capitalei, le-a spus colegilor de partid că n-ar vrea organizarea alegerilor în luna noiembrie, așa cum și-ar dori USR și premierul Ilie Bolojan, pe motiv că „Nu este oportun”

Băluță a amintit de eșecul listelor comune din 2024, când PSD a candidat împreună cu PNL.

„Este și o problemă de moralitate, pe care românii au sancționat-o deja la vot.(...) Când unora le convine să fim în blocul european, e bine. Dar, când nu le convine, mergem la vot separat, unii împotriva celorlalți”, a spus primarul.

Aminim că, săptămâna trecută, Radu Miruţă, ministrul Economiei (USR), a comentat faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă.

Amintim că Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au văzut duminică seara, 24 august și au discutat despre pachetul 2 de reforme, au confirmat surse politice pentru Adevărul.