Președintele Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2026 ne oferă șansa de a reînnoi încrederea. Drumul nu va fi ușor”

Președintele Nicușor Dan a transmis, la trecerea în noul an, un mesaj către români în care reflectă asupra anului 2025 și asupra provocărilor ce așteaptă România în 2026.

„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate”, a transmis președintele Nicușor Da.

În opinia șefului statului, 2025 a fost, în același timp, un an al rezistenței și al maturității civice. „Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare”, a transmis Nicușor Dan.

Privind către 2026, președintele a subliniat importanța reformei și a responsabilității.

„Este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român. România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan le-a transmis românilor urări de sănătate, liniște și speranță pentru anul care începe.

„Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică. Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes. Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor. La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”, a concluzionat Nicușor Dan.