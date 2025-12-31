„Alin, dragul nostru prieten, s-a dus la îngeri.” Elena Lasconi, îndurerată după moartea viceprimarului Alin Vlădău. Avea doar 50 de ani

Moartea viceprimarului municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a îndoliat întreaga comunitate locală. Anunțul tragic a fost făcut public printr-un mesaj emoționant transmis de primarul orașului, Elena Lasconi, care a vorbit despre pierderea unui prieten apropiat și a unui om dedicat oamenilor.

„Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri... Îmi lipsești, Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine... Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi”, a scris Elena Lasconi, într-un mesaj public.

Primarul a subliniat că Alin Vlădău lasă în urmă o moștenire profundă, construită din respect și iubire față de semeni.

„În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți! Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească!”, a mai adăugat Elena Lasconi.

Viceprimarul Alin Adrian Vlădău ocupa această funcție din 31 ianuarie 2024. În ultimele luni, el s-a confruntat cu probleme de sănătate, acuzând frecvent stări de amețeală și vertij. Deși a efectuat mai multe investigații medicale, inclusiv RMN-uri, medicii nu au reușit să stabilească un diagnostic clar.

Marți, 4 noiembrie 2025, acesta s-a plâns din nou apropiaților că se simte rău. La doar câteva ore, starea sa s-a agravat brusc, prezentând semne de paralizie.

Familia a cerut de urgență transferul la București, iar Alin Vlădău a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență, unde medicii au stabilit diagnosticul de accident vascular cerebral hemoragic.

Potrivit presei locale, medicii au intervenit chirurgical pentru evacuarea sângelui acumulat la nivelul creierului, o operație extrem de dificilă, realizată în regim de urgență.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicale, starea viceprimarului nu s-a îmbunătățit, iar după câteva zile de monitorizare, medicii au declarat decesul.

În ultimele sale zile, Alin Adrian Vlădău a fost înconjurat de familie și de cei dragi.