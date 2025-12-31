România traversează o perioadă complicată din punct de vedere economic, marcată de măsuri importante de austeritate, ale căror efecte pozitive încep să se vadă în cifrele publicate de statistica oficială. Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, subliniază că executivul a reușit să stabilizeze „corabia”, iar premisele sunt ca România să încheie anul 2025 cu un deficit în ținta prognozată de 8,4%. În ceea ce privește anul 2026, academicianul este de părere că România nu mai are nevoie de alte majorări de taxe și impozite față de cele deja stabilite pentru a-și respecta angajamentele de reducere a deficitului bugetar.

Primul semnal de încredere oferit de președintele Consiliului Fiscal se referă la capacitatea statului de a închide anul 2024 în parametrii asumați, oferind astfel o bază solidă pentru construcția bugetară viitoare.

„Este fezabil să se încheie anul cu un deficit bugetar de 8,4%. Adică situația este ținută sub control. Și Consiliul Fiscal va menționa acest lucru și în opinia pe care o vom face referitoare la proiectul de buget pe 2026. Deci eu apreciez că 8,4 este realizabil. Ar fi, de fapt, încă două procente din PIB la luna decembrie, când se fac plăți. Utilizarea Fondului de rezervă nu este întâmplătoare, deși noi am denunțat utilizarea lui ca o rectificare de facto sui generis. Pe de altă parte nici nu putem să întindem coarda prea mult. Una este să folosești Fondul de rezervă în mod abuziv și altceva este să intervii când sunt probleme de finanțare la spitale. Deci întotdeauna trebuie să fii cumpătat atunci când apreciezi cum este Fondul de rezervă utilizat.”, a explicat Daniel Dăianu în interviul acordat pentru „Adevărul”.

O performanță unică în Uniunea Europeană

Dăianu subliniază că România face un efort de consolidare fiscală fără precedent în rândul statelor membre, un fapt care ar trebui să genereze încredere în rândul partenerilor externi și al piețelor financiare.

„Să cobori de la peste 9% la aproape de 6% este o performanță. Nu cred că există un caz similar în interiorul Uniunii Europene. Dar nici nu era vreo țară care să aibă un deficit atât de devastator. Am văzut din nou observații că nu era nevoie de aceste măsuri, că România nu era amenințată. Pe mine mă jenează asemenea afirmații. Direcția este corectă. România poate termina anul viitor fără noi taxe și impozite. Nu e roz, dar nu e lipsită de speranță. Trebuie să strângem din dinți.”, arată academicianul

Consolidare fără taxe noi în 2026

Vestea cea mai importantă pentru mediul de afaceri și cetățeni este absența unor noi poveri fiscale în anul ce vine. Deși ajustarea vine prin alte canale, cum ar fi controlul cheltuielilor, ea asigură stabilitatea pe termen lung.

„Noi am spus destul de clar că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite. Cu ansamblul de măsuri de acum, fără îndoială că sunt dureroase, pentru că creșterea TVA-ului se vede la nivelul întregului an. Dar ansamblul de măsuri permite să ducem deficitul la 6,5%, în sensul de 6,5%. În 2026, din cauza faptului că se recurge din nou la procedeul de la finele lui 2024, nu cresc pensiile, salariile bugetarilor rămân înghețate. Ați văzut că la salariul minim s-a ajuns la un compromis și numai de la 1 iulie va fi mărit. Se reduce și impozitul acela pe cifra de afaceri, deci a fost un compromis. Fiecare țipă. Însă mediul de afaceri, sindicatele și toți trebuie să înțeleagă că avem nevoie de compromisuri. Nu se poate altfel. Nu se poate ca numai unii să fie mulțumiți, iar alții să fie bătuți.”, subliniază președintele Consiliului Fiscal.

„România nu este oaia neagră a Europei”

Academicianul îndeamnă la o viziune mai echilibrată asupra țării, subliniind că statul ar trebui să se axeze pe combaterea marii evaziuni fiscale.

„România nu este o țară profund coruptă în ansamblu. Oamenii simpli nu sunt corupți. Marea corupție este de altă factură. Trebuie un parteneriat între partea onestă a statului și partea onestă a mediului de afaceri. Evaziunea mare și optimizările mari trebuie combătute. România nu este oaia neagră a Europei. Are părți bune și părți rele. Guvernul trebuie să gestioneze această realitate într-o perioadă grea. Nu sunt modificări mari de taxe și impozite. Există și o ameliorare a colectării, ați văzut cifrele anunțate de ministrul Nazare (n.red. – ministrul finanțelor, Daniel Nazare), dar există și o reducere în termeni reali a cheltuielilor bugetare. De aici câștigă bugetul României.”, arată Daniel Dăianu.

În final, președintele Consiliului Fiscal avertizează că, în actualul context, stabilitatea politică este absolut esențială pentru consolidarea bugetară.

„România are nevoie de stabilitate socială și politică. Politicienii se luptă între ei, chiar și în coaliție. Nu dă bine deloc. Cei care ne finanțează ne judecă și pot să întrebe dacă se rupe coaliția, dacă reformele vor continua sau vor fi inversate. 2026 este un an-cheie pentru România. Nu trebuie să abdicăm de la aceste măsuri. Sunt deprimat de luptele politice, dar trebuie să existe rațiune. Dacă decredibilizăm acest guvern, costurile de finanțare vor crește. Trebuie să mergem înainte.”, a conchis președintele Consiliului Fiscal.