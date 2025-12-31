search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv România, performanță unică în UE. Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act remarcabil. „Era devastator”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

România traversează o perioadă complicată din punct de vedere economic, marcată de măsuri importante de austeritate, ale căror efecte pozitive încep să se vadă în cifrele publicate de statistica oficială. Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, subliniază că executivul a reușit să stabilizeze „corabia”, iar premisele sunt ca România să încheie anul 2025 cu un deficit în ținta prognozată de 8,4%. În ceea ce privește anul 2026, academicianul este de părere că România nu mai are nevoie de alte majorări de taxe și impozite față de cele deja stabilite pentru a-și respecta angajamentele de reducere a deficitului bugetar.

Academicianul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Academicianul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Primul semnal de încredere oferit de președintele Consiliului Fiscal se referă la capacitatea statului de a închide anul 2024 în parametrii asumați, oferind astfel o bază solidă pentru construcția bugetară viitoare.

„Este fezabil să se încheie anul cu un deficit bugetar de 8,4%. Adică situația este ținută sub control. Și Consiliul Fiscal va menționa acest lucru și în opinia pe care o vom face referitoare la proiectul de buget pe 2026. Deci eu apreciez că 8,4 este realizabil. Ar fi, de fapt, încă două procente din PIB la luna decembrie, când se fac plăți. Utilizarea Fondului de rezervă nu este întâmplătoare, deși noi am denunțat utilizarea lui ca o rectificare de facto sui generis. Pe de altă parte nici nu putem să întindem coarda prea mult. Una este să folosești Fondul de rezervă în mod abuziv și altceva este să intervii când sunt probleme de finanțare la spitale. Deci întotdeauna trebuie să fii cumpătat atunci când apreciezi cum este Fondul de rezervă utilizat.”, a explicat Daniel Dăianu în interviul acordat pentru „Adevărul”.

O performanță unică în Uniunea Europeană

Dăianu subliniază că România face un efort de consolidare fiscală fără precedent în rândul statelor membre, un fapt care ar trebui să genereze încredere în rândul partenerilor externi și al piețelor financiare.

„Să cobori de la peste 9% la aproape de 6% este o performanță. Nu cred că există un caz similar în interiorul Uniunii Europene. Dar nici nu era vreo țară care să aibă un deficit atât de devastator. Am văzut din nou observații că nu era nevoie de aceste măsuri, că România nu era amenințată. Pe mine mă jenează asemenea afirmații. Direcția este corectă. România poate termina anul viitor fără noi taxe și impozite. Nu e roz, dar nu e lipsită de speranță. Trebuie să strângem din dinți.”, arată academicianul

Consolidare fără taxe noi în 2026

Vestea cea mai importantă pentru mediul de afaceri și cetățeni este absența unor noi poveri fiscale în anul ce vine. Deși ajustarea vine prin alte canale, cum ar fi controlul cheltuielilor, ea asigură stabilitatea pe termen lung.

„Noi am spus destul de clar că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite. Cu ansamblul de măsuri de acum, fără îndoială că sunt dureroase, pentru că creșterea TVA-ului se vede la nivelul întregului an. Dar ansamblul de măsuri permite să ducem deficitul la 6,5%, în sensul de 6,5%. În 2026, din cauza faptului că se recurge din nou la procedeul de la finele lui 2024, nu cresc pensiile, salariile bugetarilor rămân înghețate. Ați văzut că la salariul minim s-a ajuns la un compromis și numai de la 1 iulie va fi mărit. Se reduce și impozitul acela pe cifra de afaceri, deci a fost un compromis. Fiecare țipă. Însă mediul de afaceri, sindicatele și toți trebuie să înțeleagă că avem nevoie de compromisuri. Nu se poate altfel. Nu se poate ca numai unii să fie mulțumiți, iar alții să fie bătuți.”, subliniază președintele Consiliului Fiscal.

„România nu este oaia neagră a Europei”

Academicianul îndeamnă la o viziune mai echilibrată asupra țării, subliniind că statul ar trebui să se axeze pe combaterea marii evaziuni fiscale.

„România nu este o țară profund coruptă în ansamblu. Oamenii simpli nu sunt corupți. Marea corupție este de altă factură. Trebuie un parteneriat între partea onestă a statului și partea onestă a mediului de afaceri. Evaziunea mare și optimizările mari trebuie combătute. România nu este oaia neagră a Europei. Are părți bune și părți rele. Guvernul trebuie să gestioneze această realitate într-o perioadă grea. Nu sunt modificări mari de taxe și impozite. Există și o ameliorare a colectării, ați văzut cifrele anunțate de ministrul Nazare (n.red. – ministrul finanțelor, Daniel Nazare), dar există și o reducere în termeni reali a cheltuielilor bugetare. De aici câștigă bugetul României.”, arată Daniel Dăianu.

În final, președintele Consiliului Fiscal avertizează că, în actualul context, stabilitatea politică este absolut esențială pentru consolidarea bugetară.

„România are nevoie de stabilitate socială și politică. Politicienii se luptă între ei, chiar și în coaliție. Nu dă bine deloc. Cei care ne finanțează ne judecă și pot să întrebe dacă se rupe coaliția, dacă reformele vor continua sau vor fi inversate. 2026 este un an-cheie pentru România. Nu trebuie să abdicăm de la aceste măsuri. Sunt deprimat de luptele politice, dar trebuie să existe rațiune. Dacă decredibilizăm acest guvern, costurile de finanțare vor crește. Trebuie să mergem înainte.”, a conchis președintele Consiliului Fiscal.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Raportul CSAT ajunge în boxa acuzaților: judecătorul din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra analizează excluderea probelor declasificate
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Guvernul a decis să nu mai plătească o zi din concediul medical legal. Ce declarații a făcut Bolojan după ședință
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Aparatul pe care trebuie să-l scoți din priză după fiecare folosire. Poate declanșa un incendiu și îți crește consumul de curent
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Toţi românii fac asta de Anul Nou!
romaniatv.net
image
Superstiții de Revelion. De ce este bine să nu te prindă Anul Nou fără bani în buzunar
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
regina elisabeta ii printul charles printul william printul george abgettyimages 522564730 jpg jpeg
Zodiile care ajung rar pe tron: nu-s făcute să conducă. Sunt prea rebele și prea imprevizibile pentru rigorile regale
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile comisarului Gheorghe Șincai, imagine publicată de ziarul „Universul” din 12 octombrie 1945
Moartea comisarului Gheorghe Șincai, polițistul împușcat de bandiți în Bucureștiul anului 1945
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea