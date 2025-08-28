Primarul Sectorului 4 a anunțat când va fi ridicată restricția de circulație pe Splaiul Independenței. Se va putea circula normal în ambele sensuri

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vine cu noutăți cu privire la șantierul de la Planșeul Unirii. El a menționat că este vorba despre cea mai complexă lucrare de infrastructură efectuată după anul 1989.

El a precizat, într-o conferință de presă, că s-au realizat noii piloni forați – 80 la număr – pe care se va sprijini noua placă de beton, pentru ca, în zilele următoare, să înceapă deja construcția la grinzile de coronament, scrie Agerpres.

„În aceste condiții, odată cu începutul noului an școlar, vom ridica toate restricțiile de circulație instituite la începutul verii pe Splaiul Independenței.

Practic, pe Splaiul Independenței se va putea circula normal în ambele sensuri ca și până în momentul începerii lucrărilor la planșeu. Restul lucrărilor pe care constructorii le execută până la sfârșitul acestui an în această zonă și în cea a Parcului Unirii nu vor mai afecta circulația autovehiculelor”, a explicat primarul.

Potrivit acestuia, până acum, s-a lucrat în paralel la trei dintre cele patru etape ale proiectului.

„În zona din fața Hanului lui Manuc s-au făcut deja 80 de piloni forați din totalul de 254 de astfel de coloane de beton pe care se va sprijini noul planșeu și care vor deveni parte integrantă a noii construcții. În total, avem până acum aproximativ 350.000 de kilograme de armătură în piloni, 2.500 de metri cubi de beton deja turnat.

În cazul pilonilor executați, s-au făcut și toate testele cerute de normativele de siguranță, rezultatele fiind foarte bune. Prin urmare, putem continua cu celelalte lucrări. Tot aici, vechiul planșeu a fost dezafectat. În Parcul Unirii suntem în plin proces de execuție a pilonilor forați, iar de săptămâna viitoare ne mutăm cu toate utilajele de mare capacitate în zona parcului, pentru a începe și aici dezafectarea vechiului planșeu.

În zona fântânilor, continuăm lucrul pentru dezafectarea fântânilor și pentru a face front de lucru pentru realizarea pilonilor și pentru dezafectarea vechiului planșeu”, a detaliat Băluță, care le-a mulțumit bucureștenilor pentru înțelegere și tuturor celor care s-au implicat în acest proiect.

